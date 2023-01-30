«Аль-Хилаль» хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком мира. В саудовской лиге нацелены на трансферы де Брюйне и Салаха в перспективе

Теги ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Кевин де Брюйне Мохамед Салах деньги Футбол

«Аль-Хилаль» не отказался от возможности подписать Лионеля Месси.

Как сообщает Sky Sports, саудовский клуб хочет сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом мира. В случае перехода Месси будет зарабатывать больше 200 миллионов фунтов в год.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении.

Даже если форвард решит остаться в Европе, саудовцы скорее отложат попытки подписать игрока, чем полностью откажутся от этой цели.

Отмечается, что футбольные чиновники Саудовской Аравии считают, что лига способна привлечь абсолютно любого игрока. Так, саудовцы нацелены на то, чтобы в ближайшие сезоны подписать полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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63 комментария

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Денис Фёдоров
Если к ним поедут Месси, Мо Салах... пол мира будут смотреть чемпионат Саудовской Аравии! Стадионы будут забиты! Популяризация футбола обеспечена!
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petrovichch
Не надо нам в Азию...
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Football poet
Ответ Просто Я
Сектанты, у меня к вам вопросик: а как так получается, что когда Роналду переходил к арабам, то его все упрекали в желании заработать денег, а теперь, когда пошли слухи, что Месси туда же может перейти, но за еще бОльшие деньги, вы начинаете глумиться и кичиться тем, что Лео может обойти Криша?
Так Месси, в отличие от Роналду:
1) Не уходил со скандалом, обсирая на весь мир партнеров, клуб и тренера
2) Не заявлял, что он лучший игрок в мире (хотя по всем данным сезон ужасный) и в истории (тоже смешно конечно)
3) Не переписывал на себя гол партнера по сборной
4) Не открывал публичную травлю со всех сми на главного тренера сборной

Месси скромно, не делая каких-то громогласных заявлений, после окончания контракта перейдет в СА на заслуженную пенсию.
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Кую коней
Ответ Football poet
Ну я в целом это подвожу к тому, что большой европейский футбол ему уже неинтересен. Рвать жилы за титулы уже не для него, ему не надо этого
ну пральна, когда на третьих ролях в клубе, но вокруг арут что он величайший надо завязывать... или идти на рекордную зп)
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Никита Филимонов
Ответ Назар Игорь
Пока в розницу скупают лучших игроков, скоро будут скупать клубы на корню. Советую европейцам вспомнить историю некоей команды Анжи.
Проснись, клубы и так уже давно покупают. А для предотвращения историй как с Анжи и есть ФФП.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ За_909!
И ради чего такие траты?! С кем они там свой уровень будут показывать?
Известность зарабатывают, я например вообще не знал, что на свете существует такой клуб как Аль Наср, а представьте если еще и Месси перейдёт в чемпионат СА, а вслед за ними еще много кто попрут
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Никита Филимонов
Ответ Адепт Суперлиги
пока есть бабло и есть дураки, которые не знают куда его тратить, подобные прокси-лиги не исчезнут
А причем тут прокси?
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Timur_A
Саудиты, в принципе, могут себе позволить создать Суперлигу на базе своего чемпионата. Выделить миллиардов по 10 бюджета каждому из клубов высшей лиги из казны Короля и тупо предлагать игрокам зарплату в 10 раз больше, чем может себе позволить какой-либо европейский топ-клуб.
Года через три-четыре на спортсе будут холивары болел Аль-Хиляля с детства против болел Аль-Насра с детства. А Барса-Реал никто смотреть не будет. Это будет матч региональной лиги, в которой играют игроки не сумевшие привлечь внимания скаутов саудовских клубов.
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Nightblackwolf
Это будет унижение для Рона, ведь Хилаль им накидал и без Лео.. а с гением в составе.. Громить будут его!
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Варлампий Варлампий
Ответ Denis242424
Вряд ли кто из них поедет туда. Пусть зовут многих, м.б., кто-то клюнет на большие деньги.
Если предложат миллиард в год, гном пропишется в СА
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Кую коней
Ответ Просто Я
Сектанты, у меня к вам вопросик: а как так получается, что когда Роналду переходил к арабам, то его все упрекали в желании заработать денег, а теперь, когда пошли слухи, что Месси туда же может перейти, но за еще бОльшие деньги, вы начинаете глумиться и кичиться тем, что Лео может обойти Криша?
Вот тоже сразу этот вопрос возник. Как быстро передергиватели на карла переобуются?
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Никита Филимонов
Ответ За_909!
И ради чего такие траты?! С кем они там свой уровень будут показывать?
Ради самолюбия шейхов
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Denis242424
Вряд ли кто из них поедет туда. Пусть зовут многих, м.б., кто-то клюнет на большие деньги.
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vladimir.kostrichko
Ответ Просто Я
Сектанты, у меня к вам вопросик: а как так получается, что когда Роналду переходил к арабам, то его все упрекали в желании заработать денег, а теперь, когда пошли слухи, что Месси туда же может перейти, но за еще бОльшие деньги, вы начинаете глумиться и кичиться тем, что Лео может обойти Криша?
они гордятся победой с помощью Эвребе...Тоже мне новость...Фанаты барсы и сити самые токсичные.
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vladimir.kostrichko
Ответ нелюбитель футбола
И здесь Лео обскакал Гешу... Теперь уже во всём... Позорище португальское проиграл на всех фронтах...
обладатель 5 ЗМ ,Чемпион Европы и обладатель 5 ЛЧ отнюдь не позорище.....
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нелюбитель футбола
И здесь Лео обскакал Гешу... Теперь уже во всём... Позорище португальское проиграл на всех фронтах...
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dpv
Ответ инок
Месси никогда не перейдет в саудовскую лигу. Уверен в этом
Какая уже разница. Ну все уже сделал. Пусть закончит где сам захочет или семья.
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Eliza77
Прикольная пенсионерская лига …
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Verhovn
Ответ FortMinor
какой смысл имея такие деньги тратиться на престарелых звезд, вместо того чтобы самим выращивать своих молодых игроков, сколько вон китай вбухал денег, теперь аравия туда же
У них есть игроки, Просто это понты. Ну может как то объяснить это прицелом, таким тригером который позволит играть им как... Да нет.. Это понты)
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Akmor
Ответ FortMinor
какой смысл имея такие деньги тратиться на престарелых звезд, вместо того чтобы самим выращивать своих молодых игроков, сколько вон китай вбухал денег, теперь аравия туда же
Потому шейху хочется. Это идет на уровне государства.
Как в России, только порядок цифр совсем другой.

Ну и без звезд не будет, престарелых или нет, не будет и роста качества футболистов.
Опять же пример РФ не даст соврать.
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Football poet
Ответ BarArsInt
На родине и в МЛС ему столько не дадут,вот только если в Наполи перейдёт по пылит и скудетто возьмёт то тогда Итальянцы будут визжать от радости
Ну я в целом это подвожу к тому, что большой европейский футбол ему уже неинтересен. Рвать жилы за титулы уже не для него, ему не надо этого
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Просто Я
Сектанты, у меня к вам вопросик: а как так получается, что когда Роналду переходил к арабам, то его все упрекали в желании заработать денег, а теперь, когда пошли слухи, что Месси туда же может перейти, но за еще бОльшие деньги, вы начинаете глумиться и кичиться тем, что Лео может обойти Криша?
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Akusra
ждем аль-классико!
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Назар Игорь
Ответ Адепт Суперлиги
Если эта сделка состоится, то Роналду тут же запросит повышение контракта на "контракт Месси+1млн"
Это они ещё до Мбаппе не добрались, тот сразу миллиард потребует, и не частями а целиком. В неделю.
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Трупейро
Аль - Хилаль звучит как шашлычка на районе
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