«Аль-Хилаль» хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком мира. В саудовской лиге нацелены на трансферы де Брюйне и Салаха в перспективе
«Аль-Хилаль» не отказался от возможности подписать Лионеля Месси.
Как сообщает Sky Sports, саудовский клуб хочет сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом мира. В случае перехода Месси будет зарабатывать больше 200 миллионов фунтов в год.
Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении.
Даже если форвард решит остаться в Европе, саудовцы скорее отложат попытки подписать игрока, чем полностью откажутся от этой цели.
Отмечается, что футбольные чиновники Саудовской Аравии считают, что лига способна привлечь абсолютно любого игрока. Так, саудовцы нацелены на то, чтобы в ближайшие сезоны подписать полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
1) Не уходил со скандалом, обсирая на весь мир партнеров, клуб и тренера
2) Не заявлял, что он лучший игрок в мире (хотя по всем данным сезон ужасный) и в истории (тоже смешно конечно)
3) Не переписывал на себя гол партнера по сборной
4) Не открывал публичную травлю со всех сми на главного тренера сборной
Месси скромно, не делая каких-то громогласных заявлений, после окончания контракта перейдет в СА на заслуженную пенсию.
Года через три-четыре на спортсе будут холивары болел Аль-Хиляля с детства против болел Аль-Насра с детства. А Барса-Реал никто смотреть не будет. Это будет матч региональной лиги, в которой играют игроки не сумевшие привлечь внимания скаутов саудовских клубов.
Как в России, только порядок цифр совсем другой.
Ну и без звезд не будет, престарелых или нет, не будет и роста качества футболистов.
Опять же пример РФ не даст соврать.