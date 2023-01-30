«Аль-Хилаль» хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком мира. В саудовской лиге нацелены на трансферы де Брюйне и Салаха в перспективе

« » не отказался от возможности подписать .

Как сообщает Sky Sports, саудовский клуб хочет сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом мира. В случае перехода Месси будет зарабатывать больше 200 миллионов фунтов в год.

Контракт Месси с « » рассчитан до конца этого сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении.

Даже если форвард решит остаться в Европе, саудовцы скорее отложат попытки подписать игрока, чем полностью откажутся от этой цели.

Отмечается, что футбольные чиновники Саудовской Аравии считают, что лига способна привлечь абсолютно любого игрока. Так, саудовцы нацелены на то, чтобы в ближайшие сезоны подписать полузащитника « » Кевина де Брюйне и нападающего « » Мохамеда Салаха.