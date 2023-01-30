Рейтинг ATP. Джокович стал первой ракеткой мира, Рублев вернулся в топ-5, Медведев выпал из топ-10

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

По итогам Australian Open Новак Джокович вернулся на первую строчку рейтинга ATP.

Андрей Рублев вернулся в топ-5, Стефанос Циципас – в топ-3.

Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль выпал из топ-5, а Даниил Медведев – из топ-10.

Полуфиналист Карен Хачанов поднялся на 13-е место в рейтинге.

FedEx ATP Rankings

Положение на 30 января 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (5) Новак Джокович (Сербия) 7070
2 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6730
3 (4) Стефанос Циципас (Греция) 6195
4 (3) Каспер Рууд (Норвегия) 5765
5 (6) Андрей Рублев (Россия) 4200
6 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 3815
7 (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3715
8 (9) Тэйлор Фриц (США) 3410
9 (10) Хольгер Руне (Дания) 3046
10 (11) Хуберт Хуркач (Польша) 2995
12 (8) Даниил Медведев (Россия) 2750
13 (20) Карен Хачанов (Россия) 2515
15 (17) Фрэнсис Тиафу (США) 2305
19 (35) Томми Пол (США) 1835
22 (14) Маттео Берреттини (Италия) 1780
26 (31) Себастьян Корда (США) 1595
39 (71) Иржи Лехечка (Чехия) 1042
41 (50) Давид Гоффен (Бельгия) 985
44 (89) Бен Шелтон (США) 964
48 (67) Джей-Джей Вульф (США) 922
64 (66) Энди Маррей (Великобритания) 815
83 (107) Майкл Ммо (США) 623
86 (106) Юго Эмбер (Франция) 603
90 (113) Алексей Попырин (Австралия) 586
98 (82) Аслан Карацев (Россия) 555
99 (98) Доминик Тим (Австрия) 550
100 (97) Роман Сафиуллин (Россия) 547

 

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15 комментариев

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Istianoff
Года три назад скажи Карацеву, что он будет стоять в рейтинге перед Тимом, Асланчик с ума бы сошел от счастья, а тут вот оно че Михалыч(с)
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volens-docens
Мощная замыкающая тройка в первой сотне: Карацев, Тим, Сафиуллин.
0
-1
-1
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Sergei Kulichkov
Ну уж Зверева могли бы и включить
+3
0
+3
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S.Graf
Cправедливость восторжествовала.
Айде No1e, айде! :о)
+4
-1
+3
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ДоминаторТенниса
Карма настигла Медведева за безобразные пародии Джоковича. Рублев и Хачанов со знаком плюс. Карацев на своем месте, все-таки уровень топ-30 тяжело держать после длительного пребывания на уровне Челленджеров, чем то напоминает Мишу Зверева, который тоже попал в топ-30, но быстро опустился по рейтингу (если брат может быть в топе, то и я могу).
+8
-1
+7
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Nikolai Maiorov
Ответ ecopromo
а зверев какой? че не написали?
Зверев на 14 месте, сразу после Дани и Карена
+3
0
+3
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ecopromo
а зверев какой? че не написали?
+1
0
+1
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Юрий Шептухин
Ответ N.S.A.8.5
Теперь Медведеву в 1/8 будет попадаться Джокович
Да и пародировать Новака не стоило в Аделаиде, в клоунах оказался Медведев , а Новак оказался там где он есть.
+13
-2
+11
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Roman Nesterman
Красава Женя! Лучший снова, наверное, опять мясо стал есть👍
Даня выпал из 10-ки, жаль всем «фак» показал опять…
0
0
0
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Czarn
Рекорд Штеффи Граф побьет в этом году точно!😀
+1
0
+1
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Черчесыч
Ну, и борьба между Карацевым и Сафиуллиным.
0
-1
-1
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Istianoff
С возвращением на законное место Император!
+16
-2
+14
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N.S.A.8.5
Теперь Медведеву в 1/8 будет попадаться Джокович
+10
0
+10
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Czarn
Возращение Джедая!😀
+11
0
+11
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Nikolay Stavrogin
Рейтинг атп впервые за год стал выглядеть адекватно.
Наконец то приятно смотреть
+18
-2
+16
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