Рейтинг ATP. Джокович стал первой ракеткой мира, Рублев вернулся в топ-5, Медведев выпал из топ-10
По итогам Australian Open Новак Джокович вернулся на первую строчку рейтинга ATP.
Андрей Рублев вернулся в топ-5, Стефанос Циципас – в топ-3.
Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль выпал из топ-5, а Даниил Медведев – из топ-10.
Полуфиналист Карен Хачанов поднялся на 13-е место в рейтинге.
FedEx ATP Rankings
Положение на 30 января 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|7070
|2 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6730
|3 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6195
|4 (3)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5765
|5 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4200
|6 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|3815
|7 (7)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3715
|8 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3410
|9 (10)
|Хольгер Руне (Дания)
|3046
|10 (11)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2995
|12 (8)
|Даниил Медведев (Россия)
|2750
|13 (20)
|Карен Хачанов (Россия)
|2515
|15 (17)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|2305
|19 (35)
|Томми Пол (США)
|1835
|22 (14)
|Маттео Берреттини (Италия)
|1780
|26 (31)
|Себастьян Корда (США)
|1595
|39 (71)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1042
|41 (50)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|985
|44 (89)
|Бен Шелтон (США)
|964
|48 (67)
|Джей-Джей Вульф (США)
|922
|64 (66)
|Энди Маррей (Великобритания)
|815
|83 (107)
|Майкл Ммо (США)
|623
|86 (106)
|Юго Эмбер (Франция)
|603
|90 (113)
|Алексей Попырин (Австралия)
|586
|98 (82)
|Аслан Карацев (Россия)
|555
|99 (98)
|Доминик Тим (Австрия)
|550
|100 (97)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|547
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Айде No1e, айде! :о)
Даня выпал из 10-ки, жаль всем «фак» показал опять…
Наконец то приятно смотреть