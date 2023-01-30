Рейтинг ATP. Джокович стал первой ракеткой мира, Рублев вернулся в топ-5, Медведев выпал из топ-10

По итогам Australian Open Новак Джокович вернулся на первую строчку рейтинга ATP.

Андрей Рублев вернулся в топ-5, Стефанос Циципас – в топ-3.

Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль выпал из топ-5, а Даниил Медведев – из топ-10.

Полуфиналист Карен Хачанов поднялся на 13-е место в рейтинге.

FedEx ATP Rankings

Положение на 30 января 2023

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