«Лион» сообщил, что Изидор провалил медосмотр из-за болей в колене. Аренды не будет

«Лион» опубликовал заявление об отмене сделки с « » по форварду .

Французский клуб сообщил, что результаты медицинского обследования не позволят заключить соглашение об аренде игрока. Нападающий испытывает постоянные боли в колене после удара, полученного две недели назад.

В заявлении говорится, что « » будет поддерживать связь с игроком и «Локомотивом», чтобы в будущем рассмотреть возможность трансфера.