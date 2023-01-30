«Лион» сообщил, что Изидор провалил медосмотр из-за болей в колене. Аренды не будет
«Лион» опубликовал заявление об отмене сделки с «Локомотивом» по форварду Вильзону Изидору.
Французский клуб сообщил, что результаты медицинского обследования не позволят заключить соглашение об аренде игрока. Нападающий испытывает постоянные боли в колене после удара, полученного две недели назад.
В заявлении говорится, что «Лион» будет поддерживать связь с игроком и «Локомотивом», чтобы в будущем рассмотреть возможность трансфера.
Звучит как "Мы Вам перезвоним")))