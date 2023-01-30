«Лион» сообщил, что Изидор провалил медосмотр из-за болей в колене. Аренды не будет

Теги Локомотив Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция травмы возможные трансферы Вильзон Изидор Здоровье Футбол

«Лион» опубликовал заявление об отмене сделки с «Локомотивом» по форварду Вильзону Изидору.

Французский клуб сообщил, что результаты медицинского обследования не позволят заключить соглашение об аренде игрока. Нападающий испытывает постоянные боли в колене после удара, полученного две недели назад.

В заявлении говорится, что «Лион» будет поддерживать связь с игроком и «Локомотивом», чтобы в будущем рассмотреть возможность трансфера.

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26 комментариев

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Евгений Кислицын
Изидор Изидору рознь, не Лаки
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filippa
2 недели это постоянно ? у футболиста? а что так можно было ?
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Водяра
РЖД в ж@пе
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Kit244098
Хреново конечно в таком возрасте иметь проблемы со здоровьем.А может он вообще хроник? Карьера то у него во Франции, до прихода в паровозы, никак не складывалась .
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Freund
Перехватили игрока у Лорьяна, чтобы слить трансфер по итогу.
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a2wai
Все-таки в Лорьян поедет.
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Mark Andre Ter Shtegen
Здоровья Изидору!
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Владимир Полевой
Оставьте в покое уже Изидора, дайте ему время и он ещё себя покажет, парень ещё молодой всё у него впереди. Не мешайте ему играть.
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Гекдениз Кардениз
Свадьбы не будет!!!
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adamxx
Ответ Аркадий Аркадич
Так а что это за травма такая "боль в колене?". Там медосмотр проходят в районной поликлинике что ли на глазок? Ушиб - это проблема как раз двух недель, ну плюс минус. А если там не ушиб - так напишите "растяжение", "разрыв" или что то еще.
Я думаю что им это вообще не интересно. Если игрок не готов играть сейчас - зачем его брать? Чтобы за их счёт лечился? Я думаю в аренду не для этого берут...
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Arty K.
Что-то не верится. В колене ЛИ дело?
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mishakmv96
Надеюсь, Вили не потеряет мотивацию
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Антон Киселёв
"В заявлении говорится, что «Лион» будет поддерживать связь с игроком и «Локомотивом», чтобы в будущем рассмотреть возможность трансфера."
Звучит как "Мы Вам перезвоним")))
+5
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Wiley Fox
Съездил пару раз в Уфу - считай, калека
+3
-1
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Мистер G
Ответ Аркадий Аркадич
Боль в колене после удара - это причина для отмены трансфера? А что должно быть с любой частью тела после удара? Че то не так в этой формулировке.
А кого-то из-за неправильного прикуса не берут, прикинь?!
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Аркадий Аркадич
Ответ Three Days Grace
Если они берут его в аренду, то он нужен им здесь и сейчас. А зачем им сейчас игрок с травмой?
Так а что это за травма такая "боль в колене?". Там медосмотр проходят в районной поликлинике что ли на глазок? Ушиб - это проблема как раз двух недель, ну плюс минус. А если там не ушиб - так напишите "растяжение", "разрыв" или что то еще.
+3
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+3
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Мистер G
На изи не прокатило, да, Изидор?..
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Dmitry Orlov
Ответ Heath Neumann
Лион красавцы. Прочухали, что Локомотив готов сбагрить игрока куда угодно и сбивают цену, а часики до закрытия ТО тикают :) спасибо Ульянов или кто там из чертановских ремесленников так старается опустить Локомотив на дно.
Закроется ТО - игроку придётся вернуться в Локомотив. Раз Галактионов его ставил в состав, значит рассчитывал на него.
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Three Days Grace
Ответ Аркадий Аркадич
Боль в колене после удара - это причина для отмены трансфера? А что должно быть с любой частью тела после удара? Че то не так в этой формулировке.
Если они берут его в аренду, то он нужен им здесь и сейчас. А зачем им сейчас игрок с травмой?
+42
-1
+41
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Гамарджоба Генацвале
Цену сбивают. Лучше бы в Лорьян отдали, тем более писали, что сам он хотел именно в Лорьян.
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Вадим Левченко
Что не делается к лучшему, лишь бы мотивацию не потерял.
+2
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Dmitry Orlov
Ответ Аркадий Аркадич
Боль в колене после удара - это причина для отмены трансфера? А что должно быть с любой частью тела после удара? Че то не так в этой формулировке.
То же, что и с непереходом Самошникова в Динамо, и Камано куда-то во Францию (Труа, кажется). Клубы не договорились по условиям, а клуб-покупатель (или инсайдеры) озвучивает причину срыва сделки - "провален медосмотр".
+19
-1
+18
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Орa Алв
Ахахахаххахахахахаах
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-1
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Аркадий Аркадич
Боль в колене после удара - это причина для отмены трансфера? А что должно быть с любой частью тела после удара? Че то не так в этой формулировке.
+14
-9
+5
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Илюха аналитик
О как у галактикоса набегался!
0
-1
-1
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