«Локомотив» объявил о трансфере Конти. Контракт с экс-защитником «Бенфики» – на 2,5 года

« » объявил о переходе экс-защитника «Бенфики» .

Контракт с 28-летним аргентинцем, находившимся в статусе свободного агента, подписан на 2,5 года.

Игрок будет выступать за железнодорожников под номером 30.

До конца декабря 2022 года Конти на правах аренды выступал за бразильский «Америка Минейро», проведя за клуб 23 матча и не отметившись результативными действиями.