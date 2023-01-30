«Локомотив» объявил о трансфере Конти. Контракт с экс-защитником «Бенфики» – на 2,5 года

Теги Локомотив высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия трансферы Херман Конти Футбол

«Локомотив» объявил о переходе экс-защитника «Бенфики» Хермана Конти.

Контракт с 28-летним аргентинцем, находившимся в статусе свободного агента, подписан на 2,5 года.

Игрок будет выступать за железнодорожников под номером 30.

До конца декабря 2022 года Конти на правах аренды выступал за бразильский «Америка Минейро», проведя за клуб 23 матча и не отметившись результативными действиями.

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28 комментариев

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Фут.Боль
Ответ Михаил Солдатенков
Неплохой трансфер! Наверняка поможет остаться команде в высшей лиге.
Посмотрим. Я бы не был так категоричен. Сложно сказать, что сейчас он из себя представляет.
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Сибирский литовец
Бенфика после таких потерь долго не оправится теперь )
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slow focus
ну вроде как аргентинец из бенфики звучит обнадеживающе на фоне мампаси и кузьмичева
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Slavick Nemkovsky
Ответ Apol
Кого предлагаешь покупать тогда? Всяких Игнатьевых за овербабло?
Есть академия, есть другие клубы в РФ. Игнатьев такой же шлак. Искать надо нормально, скауты нужны хорошие. Такие покупки типа: "чувак когда то играл в Бенфике" сейчас точно не к месту
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Жорег Борщофф
Жаль, не в Зенит взяли, были бы шутки про казино "Конти". =)
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Жорег Борщофф
Читаю комментарии и улыбаюсь. Спартак берёт каких- то ноунеймов - лучший транфер века, Локо подписывает кого-то подобного - провал, клоунада, импотенцичя руководства. =)
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Сергей Архаров
Будем посмотреть) надеюсь лучше Едвая но пока хотелось бы ноу комент)
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не ссы те
Ответ За Валенсию с 1999
Для Локомотива норм усиление
Для сегодняшнего Локо может и норм усиление, Едвай был вообще не футболист.
А для Локо Палыча, при борьбе за медали, это не усиление совсем. Парень походу- второй Кутепов.
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Ришад Хайруллин
Очень слабый защитник как раз для фнл
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Apol
Ответ Slavick Nemkovsky
Зачем эти сбитые летчики из Аргентины? Какую цель преследует клуб, подписывая такого легионера? Поднять бюджет на зарплаты или заполнить лимит на легионеров, или просто пустить пыль в глаза фанатов, подписав игрока из страны чемпиона мира?
Кого предлагаешь покупать тогда? Всяких Игнатьевых за овербабло?
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не ссы те
Ответ Михаил Солдатенков
Неплохой трансфер! Наверняка поможет остаться команде в высшей лиге.
Боже, помоги нам грешным !
не дай укрепиться Торпедо и Химкам.

Судя по тому как это парень играл в Португалии у нас как не было защитников , так и нет.
Хочу ошибиться и пусть потом на до мной смеются.
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Slavick Nemkovsky
Зачем эти сбитые летчики из Аргентины? Какую цель преследует клуб, подписывая такого легионера? Поднять бюджет на зарплаты или заполнить лимит на легионеров, или просто пустить пыль в глаза фанатов, подписав игрока из страны чемпиона мира?
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Heath Neumann
Ответ Сергей Сунчилиев
Да, после ухода Чорлуки у нас просто беда с ЦЗ. Если бы Конти хотя бы на 80% дотянет до уровня Чарли, уже хорошо. Очень надеюсь что Локо провернул хороший трансфер. Верю в Конти
Чорлука шёл из Тоттенхэма и относительно молодым, а этот парень за 5 лет не сыграл в Бенфике и сезона без травм. Если и вообще играл.
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Kit244098
Ахенный игрок наверное. Четыре матча за Бенфику пять лет назад))
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Алексей Ненахов
Ответ Собака хаски в маске
Защитник был частью золотого состава «Бенфики» сезона 2018/19 Сколько матчей он в том золотом составе сыграл? Впрочем,если он будет лучше косячного Едвая - то уже супер.
Если футболист в свободном агенте ни кому кроме Локо не пригодился , то стоит задуматься ,тут думаю 50/50
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leva213
Ответ encaro_one
У него контракт до лета был, статус свободного агента получил чтобы ушёл уже зимой.
а, тогда понятно
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Сергей Сунчилиев
Да, после ухода Чорлуки у нас просто беда с ЦЗ. Если бы Конти хотя бы на 80% дотянет до уровня Чарли, уже хорошо. Очень надеюсь что Локо провернул хороший трансфер. Верю в Конти
+1
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encaro_one
Ответ leva213
Он же свободный агент, зачем его "сплавлять"?
У него контракт до лета был, статус свободного агента получил чтобы ушёл уже зимой.
+3
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Собака хаски в маске
Защитник был частью золотого состава «Бенфики» сезона 2018/19

Сколько матчей он в том золотом составе сыграл?
Впрочем,если он будет лучше косячного Едвая - то уже супер.
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Visa
Будем посмотреть. Ну а пока, велкам в кЛуб!🚂🔥
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leva213
Ответ WelcomeBackPURE
Назвать его игроком Бенфики можно с ооооооччччеееенннььь большой оговоркой ) наверняка тому, кто его наконец-то сплавил выпивали премию )
Он же свободный агент, зачем его "сплавлять"?
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WelcomeBackPURE
Назвать его игроком Бенфики можно с ооооооччччеееенннььь большой оговоркой ) наверняка тому, кто его наконец-то сплавил выпивали премию )
+2
-3
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Денис Давыдов
-Где Конти?
-Да вот же он, он тот ещё Конти!
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Артем Д
Верните Мурило
0
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-1
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Михаил Солдатенков
Неплохой трансфер!
Наверняка поможет остаться команде в высшей лиге.
+24
-7
+17
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