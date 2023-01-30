«Локомотив» объявил о трансфере Конти. Контракт с экс-защитником «Бенфики» – на 2,5 года
«Локомотив» объявил о переходе экс-защитника «Бенфики» Хермана Конти.
Контракт с 28-летним аргентинцем, находившимся в статусе свободного агента, подписан на 2,5 года.
Игрок будет выступать за железнодорожников под номером 30.
До конца декабря 2022 года Конти на правах аренды выступал за бразильский «Америка Минейро», проведя за клуб 23 матча и не отметившись результативными действиями.
А для Локо Палыча, при борьбе за медали, это не усиление совсем. Парень походу- второй Кутепов.
не дай укрепиться Торпедо и Химкам.
Судя по тому как это парень играл в Португалии у нас как не было защитников , так и нет.
Хочу ошибиться и пусть потом на до мной смеются.
Сколько матчей он в том золотом составе сыграл?
Впрочем,если он будет лучше косячного Едвая - то уже супер.
-Да вот же он, он тот ещё Конти!
Наверняка поможет остаться команде в высшей лиге.