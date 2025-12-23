«Спартак» выплатит «Пафосу» 600 тысяч евро отступных в случае назначения Карседо («Чемпионат»)

«Спартак» должен будет заплатить «Пафосу» отступные за назначение Карседо.

«Спартак » выплатит «Пафосу » отступные за Хуана Карседо.

Ранее сообщалось , что испанский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера красно-белых.

По информации «Чемпионата», сумма отступных, прописанная в контракте Карседо с «Пафосом», составляет 600 тысяч евро. Отмечается, что «Спартак» очень близок к заключению сделки.