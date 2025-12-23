«Спартак» выплатит «Пафосу» 600 тысяч евро отступных в случае назначения Карседо («Чемпионат»)
«Спартак» должен будет заплатить «Пафосу» отступные за назначение Карседо.
«Спартак» выплатит «Пафосу» отступные за Хуана Карседо.
Ранее сообщалось, что испанский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера красно-белых.
По информации «Чемпионата», сумма отступных, прописанная в контракте Карседо с «Пафосом», составляет 600 тысяч евро. Отмечается, что «Спартак» очень близок к заключению сделки.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...50245 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости