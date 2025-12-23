  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» выплатит «Пафосу» 600 тысяч евро отступных в случае назначения Карседо («Чемпионат»)
71

«Спартак» выплатит «Пафосу» 600 тысяч евро отступных в случае назначения Карседо («Чемпионат»)

«Спартак» должен будет заплатить «Пафосу» отступные за назначение Карседо.

«Спартак» выплатит «Пафосу» отступные за Хуана Карседо.

Ранее сообщалось, что испанский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера красно-белых.

По информации «Чемпионата», сумма отступных, прописанная в контракте Карседо с «Пафосом», составляет 600 тысяч евро. Отмечается, что «Спартак» очень близок к заключению сделки.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...50245 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoПафос
logoХуан Карлос Карседо
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Кипр
logoЧемпионат.com
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ринат Дасаев: «Никто не нравится из российских вратарей. На выходах вообще не играют – садятся то на колени, то на задницу. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей»
2 минуты назад
«Челси» отказался от подписания Семеньо. Клуб верит в своих игроков атаки
9 минут назад
Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Насафом», Спортс’’ показывает матч совместно с ТВ Старт
33 минуты назадВидео
Всего двое играли и за «Барсу», и за «Реал» в этом веке. Фигу не подходит. Кого вписали бы в ячейку?
43 минуты назадТесты и игры
Талалаев о словах про Батракова после матчей с «Локомотивом»: «Извинился перед Алексеем за свое поведение, но упрекнул, что он позволил себе лишнего. Мы нашли компромисс»
59 минут назад
Кубок Африки. Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия играет с Танзанией, Тунис против Уганды
сегодня, 17:33Live
Дасаев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал!»
сегодня, 17:22
Лебеф о «ПСЖ»: «После ухода Мбаппе они стали лучшей командой мира – Энрике сделал так, чтобы все отрабатывали одинаково. Футбол – это не суперзвезды, а химия между игроками»
сегодня, 16:54
Карседо из «Пафоса» – главный кандидат на пост тренера «Спартака», но кипрский клуб не хочет отпускать испанца. Хуан 14 лет работал в штабе Эмери
сегодня, 16:44
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас»
сегодня, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Дайч о словах Гвардиолы про вес игроков «Ман Сити»: «Взвешивается ли сам Пеп, как думаете? Я не против рождественских ужинов, нужно лишь немного здравного смысла»
5 минут назад
«Милан» объявил о расторжении контракта с Ориги. Форвард забил 2 гола в 36 матчах за клуб
17 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино забил 4 гола «Шабабу Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема против «Насафа»
20 минут назадLive
«Ман Сити» отдаст Эчеверри «Жироне» в аренду до конца сезона
25 минут назад
Мартинес о расширении ЧМ-2026 до 48 команд: «Мне это нравится, но матчей слишком много. Я бы хотел, чтобы победители групп проходили в следующий раунд автоматически, как в ЛЧ»
31 минуту назад
Педри завтракает только в дни матчей: «Я так решил под влиянием Феррана, он очень заботится о себе и знает толк в таких вещах. Это очень хорошо работает»
35 минут назад
Бюджет «Динамо» сократили на 15%. Спортивной части проекта это не коснется (Legalbet)
52 минуты назад
Маккенни встретился с детьми из малообеспеченных семей – фонд хавбека «Юве» помогает им с получением образования. Уэстон сказал: «Это замечательно – вызывать улыбку на лицах каждого»
сегодня, 17:38
Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Можно и нас вызвать – тоже какие-нибудь рекорды побьем, сейчас время такое. Мои голы за «Красную Пресню» что-то не считают»
сегодня, 17:11
Джексон сделал дубль за Сенегал в матче с Ботсваной на Кубке Африки
сегодня, 17:07