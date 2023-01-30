Дайч возглавил «Эвертон». Он 10 лет работал в «Бернли»

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Контракт клуба с 51-летним специалистом рассчитан до июня 2025 года. Дайч сменил на посту главного тренера «ирисок» , возглавлявшего команду с 31 января 2022 года по 23 января 2023-го.

Последним клубом Дайча был «Бернли», в котором он работал на протяжении десяти сезонов. Он покинул команду в апреле 2022 года.

После 20 проведенных туров «Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Фото: https://www.evertonfc.com/