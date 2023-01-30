Дайч возглавил «Эвертон». Он 10 лет работал в «Бернли»

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Бернли Шон Дайч Футбол

Шон Дайч возглавил «Эвертон». 

Контракт клуба с 51-летним специалистом рассчитан до июня 2025 года. Дайч сменил на посту главного тренера «ирисок» Фрэнка Лэмпарда, возглавлявшего команду с 31 января 2022 года по 23 января 2023-го.

Последним клубом Дайча был «Бернли», в котором он работал на протяжении десяти сезонов. Он покинул команду в апреле 2022 года. 

После 20 проведенных туров АПЛ «Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. 

Фото: https://www.evertonfc.com/

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29 комментариев

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Матрёшка Ефросиьевна
Физрук знает как вывести клуб в шип)
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Максим Черкашин
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Так, парни берем мяч и навешиваем на Кальверта-Льюина. И где вообще Крис Вуд?
И где вообще Вуд? В Форесте.😉
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Сергей Орлов
Ответ arsenal.ave
Классный тренер, даже жаль немного, что он идет в такое дремучее болото, как Эвертон
Классный тренер?) Смешно)
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Vladimir Dagger
Обычно в такие моменты клуб возглавляет Сэм Эллардайс
+1
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Максим Новиков
Короче в каждой лиге есть свой круговорот физруков
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Ronny92
Бей-беги в деле, жду матч с МЮ и косплей на Уолтера Уайта от тренеров
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Так, парни берем мяч и навешиваем на Кальверта-Льюина. И где вообще Крис Вуд?
Всем плотная 4-4-2😎
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Olajuvon
Теперь Елагин за ирисок будет топить!!!
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Okaka
Дайч уже хочет взять Дьокереша у Ковентри, экс-игрока Брайтона, которого чайки брали за копейки, 187 см рост и вес под 90 кг. 12 голов за 28 игр в этом сезоне, 17 за 45 - в прошлом
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Okaka
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Так, парни берем мяч и навешиваем на Кальверта-Льюина. И где вообще Крис Вуд?
Дайч уже хочет Дьокереша купить у Ковентри, 24 года, Брайтон его покупал в свое время и в аренды отдавал
+1
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dreamstep
Отличный тренер...для Чемпионшипа на следующий год.
+3
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Okaka
Эвертону нужны белые ЦП
0
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Ярик01
Ответ ДнепрЧемпион1983
в самом деле? построение нового топового самого в англии стадио в полном разгаре - как то не согласуется с продажей.
https://www.sports.ru/football/1114839533-vladelecz-evertona-moshiri-gotov-prodat-klub-za-500-mln-funtov.html
с ссылкой на The Guardian. Да и летом такие новости были.
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Железный Манк
Эвертону для очищения Чемпионшипом это даже топовый тренер
+1
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eld_14
Теперь Эвертон официально получает статус самого гетеросексуального клуба АПЛ
+7
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Isa Babaev
Ответ arsenal.ave
Классный тренер, даже жаль немного, что он идет в такое дремучее болото, как Эвертон
Ага, там очередь из Тоттенхэма, Баварии и Ливерпуля стояла за ним
+1
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Усатая Козляра
Ответ LLiriKK
По крайней мере, стилистических расхождений не будет: что при Лэмпарде футбол был вырвиглазным, что при Дайче останется таким же.
но с результатом
+1
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BarArsInt
Ответ Ярик01
Иранец на продажу вроде собирается выставить клуб. Может перемены к лучшему и в болоте будут.
Купили бы Арабы Эвертон вот тогда и будет настоящая Супер-Пупер лига,и портовиков отодвинуть смогут, жаль хорошая команда была во времена Мойеса
+5
0
+5
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LLiriKK
По крайней мере, стилистических расхождений не будет: что при Лэмпарде футбол был вырвиглазным, что при Дайче останется таким же.
+9
-1
+8
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The Don Killuminati
Ну вот теперь я за Эвертон в чемпиошипе
0
0
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Роман Шевцов
Вперёд Шон твой Бернли был топище
0
-1
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Жоржиньо Не Вейналдум
Так, парни берем мяч и навешиваем на Кальверта-Льюина. И где вообще Крис Вуд?
+52
-1
+51
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Слутск Халлского
Логичное назначение, куда больше подходит для разгребания этих авгиевых конюшен, чем Бьелса
+1
0
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ДнепрЧемпион1983
Ответ Ярик01
Иранец на продажу вроде собирается выставить клуб. Может перемены к лучшему и в болоте будут.
в самом деле? построение нового топового самого в англии стадио в полном разгаре - как то не согласуется с продажей.
+2
-1
+1
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Игорь Петров
Координаты 4-4-2. Поехали.
+1
0
+1
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