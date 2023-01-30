«Ювентус» обжалует решение лишить его 15 очков: «Оно нелогичное и необоснованное»

Теги Ювентус серия А Италия происшествия Футбол

«Ювентус» сообщил о готовности обжаловать решение лишить его 15 очков в Серии А.

«Клуб и его юридическая команда внимательно прочитали и тщательно проанализируют мотивировочную часть решения Федерального апелляционного суда.

В связи с этим документом, предсказуемым по содержанию в свете тяжелого решения, но ущербным из-за очевидной нелогичности, мотивировочных недостатков и необоснованности с точки зрения права, организация подготовит апелляцию в установленные сроки.

Правомерность доводов «Ювентуса» будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждением, вынесшим решение», – сказано в заявлении на сайте клуба.

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28 комментариев

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SNeaky_SmurF
ребят, скиньте плз ссылку на хороший обзор (можно на инглише) мотивационной части. До сих пор не могу понять в чем обвиняют команду))
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filippa
можно деньгами отдать... виртуальными...
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a2wai
Ответ Адепт Суперлиги
Как я понял, заказа убить клуб окончательно нет. Ибо в Италии просто сметут нахрен федерацию и все суды, которые примут такое решение. Всё же 40-50% населения за Юае болеет. Оставят 15 очков, будут бесконечные обжалования с железобетонными аргументами, на которые просто не будут обращать внимание. Типичная Италия: продажная, бездарная, которая живёт себе во вред.
Заказа-то нет, а еще тройку очков к пятнадцати накинуть из вредности вполне могут.
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Сэйлор Мун
Наш коррупционный Ювентус все никак не угомонится, ну что же, сами себя еще глубже и закопают.
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-7
-5
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Адепт Суперлиги
Ответ a2wai
Как бы с этим обжалованием еще им не навесили.
Как я понял, заказа убить клуб окончательно нет. Ибо в Италии просто сметут нахрен федерацию и все суды, которые примут такое решение. Всё же 40-50% населения за Юае болеет. Оставят 15 очков, будут бесконечные обжалования с железобетонными аргументами, на которые просто не будут обращать внимание. Типичная Италия: продажная, бездарная, которая живёт себе во вред.
+5
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+4
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Ramiz Tamazanov
Ответ Aleks Del Piero
После влета 1:5 Наполи и любезно предоставленного автобуса с искусительницами Монце в апелляции должны дважды подумать, прежде чем оставлять в силе такое решение, мы и без него за топ-4 еле удержимся, никакой конкуренции Неаполю мы точно не составляем :)
А вы точно болеете за Юве ?
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Bryan
Ответ Calcio24
Спортс, вы лучше опубликуйте еще мотивационную часть решения суда, чтобы была полная картина. Особенно насмешила мотивация дисквалифицировать Керубини за подписание трех игроков в молодежку, суммарная стоимость которых в сумме не превышает и 5 млн. Ну и прочие пассажи вроде "исправления ручкой" в эллектронных счетах-фактурах, "значительные нарушения закона при приросте капитала, но без регулирования законом, постановляющим прирост капитала незаконным".
Тогда картонофанам сложнее будет желчью исходить)
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Cygel
радовались бы что в серию Б не ушли
+1
-8
-7
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мс-мешок
Юве мог отыграть 15 пунктов от Милана и т.д. Но пришла Монца
+2
-6
-4
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a2wai
Как бы с этим обжалованием еще им не навесили.
+2
-1
+1
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Адепт Суперлиги
Ответ Hhh Rassss
Раз такая пьянка может и буффон вернется ,для серииВ он будет в самый раз
ещё один челик улетает в минуса)
+1
-3
-2
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Адепт Суперлиги
Ответ gPk
Во-во. 20+ подозрительных сделок, а это оказывается шляпа))) Ну для любителя Серии Б - возможно)
для тебя подозрительная сделка подписать за 900 тыс молодого игрока в молодежку? ты чем болеешь, хейтерок? отёком мозга?
+6
0
+6
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Hhh Rassss
Раз такая пьянка может и буффон вернется ,для серииВ он будет в самый раз
+2
-3
-1
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Адепт Суперлиги
Ответ Baylamos
Поздно биться головой об стену, такие вещи тут же надо было начинать .
что поздно то?
0
-3
-3
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Baylamos
Поздно биться головой об стену, такие вещи тут же надо было начинать .
+3
-3
0
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BuTaJIbKa
подготовит апелляцию в установленные сроки
и конвертик
+3
-1
+2
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ПТУ Макеевки 2023 года
Комментарий удален
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Alexandr Donskoy
Дыма без огня не бывает.
+4
-3
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gPk
Ответ Aleks Del Piero
Да там такая шляпа, хорошо хоть в распространении ковида не обвинили)
Во-во. 20+ подозрительных сделок, а это оказывается шляпа))) Ну для любителя Серии Б - возможно)
0
-4
-4
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Адепт Суперлиги
Мотивировочную из цирка прислали
+1
-2
-1
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2RIN
Ответ Calcio24
Спортс, вы лучше опубликуйте еще мотивационную часть решения суда, чтобы была полная картина. Особенно насмешила мотивация дисквалифицировать Керубини за подписание трех игроков в молодежку, суммарная стоимость которых в сумме не превышает и 5 млн. Ну и прочие пассажи вроде "исправления ручкой" в эллектронных счетах-фактурах, "значительные нарушения закона при приросте капитала, но без регулирования законом, постановляющим прирост капитала незаконным".
Злоупотребление приростом капитала, при том, что прирост капитала не является нарушением)) там клоунада чистой воды
+11
-1
+10
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Дмитрий Мороз
С такой игрой и чередой непроходимых соперников в лице Монц и Кремонез, эти 15 очков как мана небесная
+1
0
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Calcio24
Спортс, вы лучше опубликуйте еще мотивационную часть решения суда, чтобы была полная картина.
Особенно насмешила мотивация дисквалифицировать Керубини за подписание трех игроков в молодежку, суммарная стоимость которых в сумме не превышает и 5 млн.
Ну и прочие пассажи вроде "исправления ручкой" в эллектронных счетах-фактурах, "значительные нарушения закона при приросте капитала, но без регулирования законом, постановляющим прирост капитала незаконным".
+27
-2
+25
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Aleks Del Piero
Ответ Juve-61
Подожди! Ещё не вечер, в принципе удивлять особо нечему в свете того что происходит в мире.
После влета 1:5 Наполи и любезно предоставленного автобуса с искусительницами Монце в апелляции должны дважды подумать, прежде чем оставлять в силе такое решение, мы и без него за топ-4 еле удержимся, никакой конкуренции Неаполю мы точно не составляем :)
+8
-2
+6
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Juve-61
Ответ Aleks Del Piero
Да там такая шляпа, хорошо хоть в распространении ковида не обвинили)
Подожди! Ещё не вечер, в принципе удивлять особо нечему в свете того что происходит в мире.
+2
-3
-1
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