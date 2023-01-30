«Ювентус» обжалует решение лишить его 15 очков: «Оно нелогичное и необоснованное»

«Ювентус» сообщил о готовности обжаловать решение лишить его 15 очков в Серии А.

«Клуб и его юридическая команда внимательно прочитали и тщательно проанализируют мотивировочную часть решения Федерального апелляционного суда.

В связи с этим документом, предсказуемым по содержанию в свете тяжелого решения, но ущербным из-за очевидной нелогичности, мотивировочных недостатков и необоснованности с точки зрения права, организация подготовит апелляцию в установленные сроки.

Правомерность доводов «Ювентуса» будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждением, вынесшим решение», – сказано в заявлении на сайте клуба.

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