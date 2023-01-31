Азмун может перейти в «Марсель». «Байер» ведет переговоры о продаже экс-форварда «Зенита»

Нападающий Сердар Азмун может покинуть « ».

По данным инсайдера , переговоры о покупке иранского футболиста начал « ».

Всего «Олимпик» рассматривает 2-3 варианта усиления атаки.

В текущем сезоне Азмун провел в Бундеслиге 10 матчей и голов не забил. Подробно со статистикой экс-игрока «Зенита» можно ознакомиться здесь.