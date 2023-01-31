Азмун может перейти в «Марсель». «Байер» ведет переговоры о продаже экс-форварда «Зенита»

Теги Байер Марсель бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Сердар Азмун Фабрицио Романо Футбол

Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Байер».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры о покупке иранского футболиста начал «Марсель».

Всего «Олимпик» рассматривает 2-3 варианта усиления атаки.

В текущем сезоне Азмун провел в Бундеслиге 10 матчей и голов не забил. Подробно со статистикой экс-игрока «Зенита» можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Kit244098
Слив неликвида однако))
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Артем Дроздов
Просто Бундеслига не его чемпионат, надо попробовать другой.
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a2wai
В Германии у него не пошло, авось во Франции получится.
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Doni Stell
Колхоз
+1
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Val Smith
Ответ Данил Луговский
по Дзюбе
Двумя руками за!
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Инженер Управляющий
Ответ Shuller18
И вот как прикажете оценивать уровень звёзд РПЛ: по Азмуну или Хвиче?)
Орлов бы ответил что по Паредесу
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Злодей Спб
А чего бы ему обратно не перейти в Зенит?
У нас есть печеньки!
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Инженер Управляющий
Ответ Evil_Alastar
Дак Иран поставляет нам шахеды ещё. 🙂🙂
Там ещё и Жиго есть до кучи
+2
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Pelerin
Ответ Макс Кидалов
Ну хвича не играл в рпл лет 10 как азмун и не успел деградировать
При чём здесь это? Как любая звезда Бердыева, Азмун протух после продажи. Просто не так быстро, как остальные ;)
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red hikkikomori
Ответ qiqe
ему бы подстричься, а то на бомжа похож
Так он из Зенита, не удивительно)
+2
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Олег Кононов
Ответ Vlad Emelin
Нападающий чисто под РПЛ. Сразу вспоминается Думбия и Муса
Наши с ними сюсюкают, а в топ-5 ждут профи. Интересно посмотреть на Захаряна будет в этом плане
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Evil_Alastar
Ответ Юрий Кечко
А что скажет Малиновский ? Азмун же столько времени играл в клубе ассоциированном с Кремлем , задолбается извиняться ..
Дак Иран поставляет нам шахеды ещё. 🙂🙂
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Зелёный гопник
Сердарчик может задать жару в Лиге 1👍🏻
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Николай Шерстнёв
Ответ Данил Луговский
такой верх, что бедолага извиняется за обычное рукопожатие с Головиным
Такая нынче в стране У адекватность :)
+2
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Данил Луговский
Ответ Николай Шерстнёв
Как раз Малиновский по сравнению с другими укрофутболерами - просто верх адекватности
такой верх, что бедолага извиняется за обычное рукопожатие с Головиным
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Булат Гайфеев
Малиновский не переживет такое
0
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Данил Луговский
Ответ Shuller18
И вот как прикажете оценивать уровень звёзд РПЛ: по Азмуну или Хвиче?)
по Дзюбе
0
-2
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Макс Кидалов
Ответ Shuller18
И вот как прикажете оценивать уровень звёзд РПЛ: по Азмуну или Хвиче?)
Ну хвича не играл в рпл лет 10 как азмун и не успел деградировать
+1
-3
-2
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Николай Шерстнёв
Ответ Юрий Кечко
А что скажет Малиновский ? Азмун же столько времени играл в клубе ассоциированном с Кремлем , задолбается извиняться ..
Как раз Малиновский по сравнению с другими укрофутболерами - просто верх адекватности
+2
-8
-6
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Sevuska
Вот так по-разному складывается футбольная жизнь той сладкой парочки из раздевалки .
Один меняет клубы как перчатки , другой - дружит с губернатором 😊
0
-2
-2
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Партизанен
Ответ Shuller18
И вот как прикажете оценивать уровень звёзд РПЛ: по Азмуну или Хвиче?)
По уровню иранского и грузинского футбола)))
+11
-2
+9
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Юрий Кечко
А что скажет Малиновский ? Азмун же столько времени играл в клубе ассоциированном с Кремлем , задолбается извиняться ..
+22
-3
+19
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Andrey Maximkin
Ответ Shuller18
И вот как прикажете оценивать уровень звёзд РПЛ: по Азмуну или Хвиче?)
Питерские звезды бегают со свистком, у остальных команд иногда встречаются футболисты)
+14
-9
+5
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qiqe
ему бы подстричься, а то на бомжа похож
+4
-3
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Кондитер
Еще один питерский днарь никому не нужен 😁😁
+3
-4
-1
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