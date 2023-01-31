Азмун может перейти в «Марсель». «Байер» ведет переговоры о продаже экс-форварда «Зенита»
Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Байер».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры о покупке иранского футболиста начал «Марсель».
Всего «Олимпик» рассматривает 2-3 варианта усиления атаки.
В текущем сезоне Азмун провел в Бундеслиге 10 матчей и голов не забил. Подробно со статистикой экс-игрока «Зенита» можно ознакомиться здесь.
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