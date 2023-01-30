НБА. «Бруклин» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Оклахомой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 8 матчей.
Один из лидеров Восточной конференции «Бруклин» примет на своей арене «Лейкерс». В составе гостей будут отсутствовать Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.
Одержавший две победы подряд «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Оклахомой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 31 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 31 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 31 января, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 31 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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