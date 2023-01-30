НБА. «Бруклин» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 8 матчей.

Один из лидеров Восточной конференции « » примет на своей арене «Лейкерс». В составе гостей будут отсутствовать Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

Одержавший две победы подряд « » в гостях сыграет с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»