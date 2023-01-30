НБА. «Бруклин» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Оклахомой» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 8 матчей.

Один из лидеров Восточной конференции «Бруклин» примет на своей арене «Лейкерс». В составе гостей будут отсутствовать Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

Одержавший две победы подряд «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Орландо
Дата проведения
31 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бруклин – Лейкерс
Дата проведения
31 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Голден Стэйт
Дата проведения
31 января, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Миннесота – Сакраменто
Дата проведения
31 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Вашингтон
Дата проведения
31 января, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Даллас – Детройт
Дата проведения
31 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Финикс – Торонто
Дата проведения
31 января, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Портленд – Атланта
Дата проведения
31 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Nightblackwolf
Интересно Окла будет в бей-беги и опять без защиты катать будем?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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