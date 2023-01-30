«Валенсия» и Гаттузо расторгли контракт. У клуба 1 победа за 10 последних матчей в Ла Лиге и 14-е место

Теги Дженнаро Гаттузо Валенсия Ла Лига отставки Футбол

Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера «Валенсии» по соглашению сторон.

Как сообщает Marca, решение о его отставке принято по итогам продолжительного разговора с руководством, в ходе которого 45-летний специалист настаивал на необходимости усиления состава.

Под руководством итальянца в текущем чемпионате Испании клуб набрал 20 очков за 18 матчей и занимает 14-е место. За последние 10 игр в Ла Лиге команда победила лишь однажды, проиграв при этом пять раз.

Гаттузо возглавлял «Валенсию» с июня 2022 года.

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34 комментария

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V_J_I_K
Не понимаю, когда тренера увольняют после победы, венчающей неудачную серию команды.
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Dexter Dallas
Все таки котик
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Сэйлор Мун
самтаймс мэйби гуд, самтаймс мэйби щит. (с)

https://www.youtube.com/watch?v=QJHUbtR0yI8
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corazón blanco
Ответ Alexandr Sokolov
в кубке сыграл
Я имел ввиду до увольнения, так сказать учитель отправит ученика на пересдачу.
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Alexandr Sokolov
Ответ corazón blanco
Думал, что все же успеет сыграть против Анчелотти и уже потом будет уволен. Вообще все беды Валенсии в Лиме и только, очень жаль, что такой клуб пребывает в стогнации.
в кубке сыграл
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90 Minutes
Здесь как по мне дело не в тренере
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Mark Andre Ter Shtegen
Все проблемы в голове, в голове Лима
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aidos_1979
Возвращайте Кумана)
+3
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krealpmoney
Ответ Дриблинг Рэшфорда
нормальный он тренер, неплохо валенсия играла в этом сезоне. часто не везло - много ничейных по игре матчей проиграли. и даже текущее 11-е место по потерянным очкам - это вполне нормально для клуба с такой трансферной политикой (клуб потратил на трансферы за 3 сезона последних 25 лямов, если что :))
я три игры их видел, с Альмерией и Эльче по 2-2 скатали, но вполне могли и побеждать, конечно каким-то годным прям футболом не пахло, но победы могли зацепать, да

а с Хетафе 5-1 было еще в начале сезона и я тогда думал что у Рино должно пойти дело, шож, владелец там конечно не чухается клубу помогать
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pvh-82
Его будучи игроком всегда травили вне поля одноклубники и не особо умным челом он был хотя и прикольным и мужественным. Думаю тренерство это вообще не его тема, кроме эмоций он дать что то вряд-ли сможет
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Ashan Sorokin
Ответ MURA
Какая то не фартовая команда Валенсия для тренеров с хорошим футбольным прошлым. Наверное вы поняли о ком речь)
Ты сейчас про тренеров или про говорящие головы в телике?
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pvh-82
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Ну прям классным именно игроком он никогда не был, он всегда на поле был чисто собакой злой, созидания и игры там на минималках... Отсюда и тренерские результаты
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Кот Ученый
Ответ vzi
Не согласен. В Милане дохлом и в Наполи он проделал хорошую работу. Кубок даже зацепил.
Не соглашусь. Наполи при Гаттузо — эталон безыдейности. Ни игры, ни толковых результатов. Дважды не вышли в ЛЧ. Кубок зацепили не благодаря, а вопреки ему.
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D-oh!
Хотел написать о том, что Валенсию разваливают, вроде недавно играли в финале ЛЧ, но потом вспомнил, что это "недавно" уже 20 лет назад было (
+1
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Безумный Макс
Лим просто катастрофа а не президент клуба...
Гаттузо сделал что мог
Удачи ему
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pvh-82
Ответ Паша
Итальянский Юран
+ с языка снял! Не понимаю логики назначающих такого тренера))))
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XavIniesta2008-2015
Кстати, может португальский миллиардер Ромеу Абрамовиньо захочет сделать второй заход в футбол и избавит Лима от ненужного актива, а Валенсию от сумасбродного владельца
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MURA
Какая то не фартовая команда Валенсия для тренеров с хорошим футбольным прошлым.
Наверное вы поняли о ком речь)
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XavIniesta2008-2015
Не видать Валенсии покоя при таком неадекватном руководстве
0
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Sevuska
Напомнил мне успехи другого « великого « тренера Валенсии - Гари Нэвилла ☺️
Не уверен , кто из них лучше 🤔
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
нормальный он тренер, неплохо валенсия играла в этом сезоне. часто не везло - много ничейных по игре матчей проиграли. и даже текущее 11-е место по потерянным очкам - это вполне нормально для клуба с такой трансферной политикой (клуб потратил на трансферы за 3 сезона последних 25 лямов, если что :))
+6
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Пинающий Достоинства
Берите Галустяна из Омска, хуже не будет;)
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vzi
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Не согласен.
В Милане дохлом и в Наполи он проделал хорошую работу. Кубок даже зацепил.
+31
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dr. cage
Пока что Дженнаро не Гаттузо, а Физруттуро..
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-2
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Игорь Новиков
Ответ SWS
Хоть одна легенда Милана середины 2000-ых станет приличным тренером?
Анчелотти за всех отдувается сам)))
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