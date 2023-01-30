«Валенсия» и Гаттузо расторгли контракт. У клуба 1 победа за 10 последних матчей в Ла Лиге и 14-е место

покинул должность главного тренера «Валенсии» по соглашению сторон.

Как сообщает Marca, решение о его отставке принято по итогам продолжительного разговора с руководством, в ходе которого 45-летний специалист настаивал на необходимости усиления состава.

Под руководством итальянца в текущем чемпионате клуб набрал 20 очков за 18 матчей и занимает 14-е место. За последние 10 игр в Ла Лиге команда победила лишь однажды, проиграв при этом пять раз.

Гаттузо возглавлял «Валенсию» с июня 2022 года.