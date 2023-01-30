Министр спорта Польши предложил создать коалицию стран против участия России и Беларуси в Олимпийских играх-2024
Министр спорта Польши Камил Бортничук выступил с предложением создать коалицию против участия сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.
Бортничук заявил, что если российским и белорусским спортсменам будет разрешен допуск на Олимпиаду, Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум.
«Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Беларуси в Играх-2024.
Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться», – цитирует Бортничука Inside the Games со ссылкой на польское агентство IAF.
У вас бандера - герой. Что вы несёте???
В этой стране судят только нормальных и честных людей. Все отребье становится там национальными героями.
И это относится не только к этому господину из Польши, а в принципе ко всем чиновникам, чьи цитаты или предложения оказываются в новостях на этом сайте.
По-другому у них уже, судя по всему, не получается.
Степан (Штефан) Бандера об украинцах:
«Сознательный украинец обязан быть тупым и дебильным. Если сознательный украинец не тупой и дебильный, он автоматически становится евреем или русским».
"Украинцы настолько тупые и примитивные люди, что поверят в любой бред, лишь бы не чувствовать себя никчемными. Примером может служить украинский национализм, на котором я неплохо заработал и даже стал героем!». "Ради национальной идеи мы уничтожим половину населения Украины".
Біографічні довідки // Життя і діяльність Степана Бандери: документи й матеріали / Редактор і упорядник — Микола Посівнич. — Тернопіль: Астон, 2008