Министр спорта Польши предложил создать коалицию стран против участия России и Беларуси в Олимпийских играх-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Политика Легкая атлетика

Министр спорта Польши Камил Бортничук выступил с предложением создать коалицию против участия сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

Бортничук заявил, что если российским и белорусским спортсменам будет разрешен допуск на Олимпиаду, Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум.

«Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Беларуси в Играх-2024.

Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться», – цитирует Бортничука Inside the Games со ссылкой на польское агентство IAF.

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133 комментария

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Ира15577
Ответ murzzzzzilka
"Россия должна быть разрушена" — заявила польский депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга. ▪️"Принимая во внимание национальную и этническую карту территорий Российской Федерации, мы должны обсудить перспективы создания свободных и независимых государств на построссийском пространстве. Международное сообщество обязано поддерживать права коренных народов, которые из-за российского завоевания и колонизации теперь существуют также в пределах границ Российской Федерации". ▪️"Нет таких вещей, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, леса, золото и т.д. Все такие ресурсы являются татарскими, башкирскими, сибирскими, карельскими, ойратскими, черкесскими, бурятскими, саха, уральскими, кубанскими, ногайскими и т.д". ▪️"Распад Российской Федерации принесет неоспоримые выгоды в области безопасности, включая энергетическую безопасность, и в экономике Европы и Центральной Азии". Вот такие они, поляки.
Вот д у р а !!!
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tyuiop tyuiop
Ответ murzzzzzilka
Штаааа?:))) У вас бандера - герой. Что вы несёте??? В этой стране судят только нормальных и честных людей. Все отребье становится там национальными героями.
Не особо слежу, но насколько можно можно судить по нюрнбергским документам Бандера не является фашистом
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Трент Резнор
Польша уже была в авангарде 80 лет назад, в итоге стала сильно меньше.
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сервисник
Ответ tyuiop tyuiop
Ну так это очень бездарная реакция. При этом преступная
Не хочу проводить параллели и приводить примеры, но история все и всех расставит по местам. Нам всем здоровья и терпения.
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Ира15577
Ответ saionera
Перечитывая Бандеру... Степан (Штефан) Бандера об украинцах: «Сознательный украинец обязан быть тупым и дебильным. Если сознательный украинец не тупой и дебильный, он автоматически становится евреем или русским». "Украинцы настолько тупые и примитивные люди, что поверят в любой бред, лишь бы не чувствовать себя никчемными. Примером может служить украинский национализм, на котором я неплохо заработал и даже стал героем!». "Ради национальной идеи мы уничтожим половину населения Украины". Біографічні довідки // Життя і діяльність Степана Бандери: документи й матеріали / Редактор і упорядник — Микола Посівнич. — Тернопіль: Астон, 2008
Супер! Неужели это правда???!!!
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БилльХансен
Ответ Total_90
А чё ты на "ты" общаешься с тем кем только на брудершафт пьёшь=))) Мне нужно объяснять почему поляки снисходительны к бомбёжкам, развалу и разграблению одних стран, а к другим странам они в этом плане строги? Всё хорошо с мировосприятием или Вы с Украины?=)
Ну вот, уже больше похоже на дискуссию. Давайте я объясню. Представьте что вы ребенок и что вы только что утопили в унитазе отцовские часы (это реальный кейс из моего детства). Вечером приходит отец и расстроенно спрашивает - сынок, ну как так? Мне было пять лет, но уже тогда я понимал, что применить полемический прием "А Васька тоже часы утопил" не пойдет. Вам явно не пять лет, однако же вы почему-то этот прием применяете. Я согласен, что бомбить Белград ничем не лучше, чем бомбить Харьков, однако же сейчас идет речь именно о Харькове. Именно это выступает триггером отстранений российских спортсменов. Бомбардировки Белграда с моей точки зрения очевидное военное преступление и я надеюсь и на них суд будет. Равно как и на тех кто сейчас по выходным сыплет ракетами по домам с людьми в Днепре, Харькове и других городах. Помнится до 24.02.2022 никто российских спортсменов не отстранял. И я не с Украины конечно.
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murzzzzzilka
Ответ tyuiop tyuiop
Если такие будут, сами украинцы их будут судить, как было и раньше
Штаааа?:)))
У вас бандера - герой. Что вы несёте???
В этой стране судят только нормальных и честных людей. Все отребье становится там национальными героями.
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tyuiop tyuiop
Ответ сервисник
Ну тогда и СВО это реакция на политику! Есть причина, есть следствие
Ну так это очень бездарная реакция. При этом преступная
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Romano de Roma
Ответ Mister Zalupa
Давно пора! Будет коалиция развитых стран и будет петушинный угол с РФ, КНДР и Ираном.
Ты соответствуешь своему ник нэйму! Добавь только слово "грязная".
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tyuiop tyuiop
Ответ murzzzzzilka
Салонацистов куда определим? Или, по традиции, площади в их честь назовете?
Если такие будут, сами украинцы их будут судить, как было и раньше
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a2wai
Не то, чтобы это было очень интересно, но такие фразы обычно позволяют себе лишь мелочные, ничего не добившиеся в собственной жизни люди, которыми движет банальная зависть реальным сильным мира сего и желание засветиться хоть где-то.

И это относится не только к этому господину из Польши, а в принципе ко всем чиновникам, чьи цитаты или предложения оказываются в новостях на этом сайте.
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Romano de Roma
Ответ - П Р О К У С -
1. вывод войск из Украины 2. возврат украденного Крыма 3. денуклеизация 4. демилитаризация 5. репарации и только ПОСЛЕ этого первые осторожные шаги по возврату к цивилизации ps если бы Штаты нагло напали на рф, вы были бы ЗА их отстранение
Парень, бросай пить.
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a2wai
Ответ Александра Чиркова
Почему на Спортсе так много политики?
Потому что только так можно держать на сайте людей.

По-другому у них уже, судя по всему, не получается.
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murzzzzzilka
Ответ заляпут
Польша, Прибалтика и Украина остро нуждается в денацификации! А потом, будут сидеть и вой поднимать, почему же на нас напали, что мы сделали. Либералы, а как вы думаете, если начать развертывать российские базы на карибах, США будет смотреть просто ?
Какой прекрасный вопрос:))
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Total_90
Ответ Ivan85
Ты действительно такой глупый и считаешь что в жизни, а тем более в политике, кто то будет комплексовать из за лицемерия? Или дальше нарциссы для своего розового пони собирай
С чего ты взял что я так думаю насчёт комплексов по поводу "лицемерия" в политике? Приснилось что-ли=)))
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Ярослав Ройс
Ответ Николай Труш
А кто в коалиции России будет?
Все диктаторские страны
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Антон Петров
Ответ bedLaM
Польша гиена Европы.
Правда поговаривают, что слова Черчилля про Польшу фейк, но это не отменяет того факта, что эту страна действительно все больше и больше похожа на гиену.
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Ivan85
Ответ Total_90
А те кто бомбили Югославию, Ирак, Ливию, Сирию или недавно атаковал Иран у поляков нет поводов их ненавидеть? Или опять это другое? Л-лицемерие=)
Ты действительно такой глупый и считаешь что в жизни, а тем более в политике, кто то будет комплексовать из за лицемерия? Или дальше нарциссы для своего розового пони собирай
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Dittix
Ответ заляпут
Польша, Прибалтика и Украина остро нуждается в денацификации! А потом, будут сидеть и вой поднимать, почему же на нас напали, что мы сделали. Либералы, а как вы думаете, если начать развертывать российские базы на карибах, США будет смотреть просто ?
По моему она требуется кое кому другому
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Элси Ринген
Ответ Николай Труш
А кто в коалиции России будет?
Я надеюсь, что мы в эту игру играть не будем.
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Алексей Никитин
Ответ Russ Ivan
Великая Олимпиада Речи Посполитой, Прибалтийских Вымиратов, Скандинавских Лизунов и Болгарских Сантехников...
крч импотентов
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saionera
Ответ Zorik123
Оооо как возмущаются российские бюргеры сидя на диване и попивая пивко, что их Зрелища могут решить. Ну прям невинные агнцы, не заслужили вовсе.
Перечитывая Бандеру...

Степан (Штефан) Бандера об украинцах:
«Сознательный украинец обязан быть тупым и дебильным. Если сознательный украинец не тупой и дебильный, он автоматически становится евреем или русским».

"Украинцы настолько тупые и примитивные люди, что поверят в любой бред, лишь бы не чувствовать себя никчемными. Примером может служить украинский национализм, на котором я неплохо заработал и даже стал героем!». "Ради национальной идеи мы уничтожим половину населения Украины".

Біографічні довідки // Життя і діяльність Степана Бандери: документи й матеріали / Редактор і упорядник — Микола Посівнич. — Тернопіль: Астон, 2008
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Александра Чиркова
Почему на Спортсе так много политики?
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saionera
Ответ tyuiop tyuiop
Та дай бог России такой уровень жизни как в Польше. Поляки живут и горя не знают
это ненадолго
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saionera
Ответ БилльХансен
Мне всегда было интересно как одно мудачество может оправдывать другое?
бухой что-ли,иди проспись
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