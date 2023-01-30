Министр спорта Польши предложил создать коалицию стран против участия России и Беларуси в Олимпийских играх-2024

Министр спорта Польши Камил Бортничук выступил с предложением создать коалицию против участия сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в .

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

Бортничук заявил, что если российским и белорусским спортсменам будет разрешен допуск на , Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум.

«Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Беларуси в Играх-2024.

Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться», – цитирует Бортничука Inside the Games со ссылкой на польское агентство IAF.

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