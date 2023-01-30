Министр обороны Италии: «Считаю неправильным отношение ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданских»

Теги Олимпийская сборная России Биатлон

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о важности сохранения контактов с Россией.

«Я считаю неправильным отношение ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения.

Мы должны сохранять каналы для диалога открытыми», – цитирует министра Corriere della Sera.

В 2026 году в Италии пройдут следующие зимние Олимпийские игры.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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32 комментария

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justbored
Ответ IrbIS
а я считаю правильным, лес рубят - щепки летят
вы министр обороны какой страны, напомните?
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Денис Забелин
Ладно, пусть живут)
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Nataly1991
Слова министра обороны очень кстати для Грассля, его полицейские спонсоры могут не напрягаться и продолжать финансировать тренировки в России
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0
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Can
Ответ Денис Забелин
Комментарий удален пользователем
хихих) )) Итальяшки смышленые ребята
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Лека-Лека
Ответ здоровяк
А безумный рыбак остается на льдине
Ну это его проблемы.
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Виталий Миронов
Говорить не мешки ворочать
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ArdaTuran
Ответ Михаил Солдатенков
Они тоже подходят на эту должность.
Кьеллини и пылинки с ботинок Каннаваро не стоит, что такое ты вообще несёшь?
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Денис Забелин
Комментарий удален
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Pb-SE
Ответ Михаил Солдатенков
Они тоже подходят на эту должность.
А Матерацци тогда скорее из Вагнера.
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batterbin
Я согласен. Не все русские хреновые. Есть такие, как Юрий Шевчук, а есть больные на всю голову. Но, к сожалению, так часто бывает, что адекватные приличные люди попадают под раздачу из-за за своих соплеменников неандертальцев.
+11
-9
+2
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Сикарио
Ответ Михаил Солдатенков
Признайтесь, когда прочитали "министр обороны Италии" - подумали про Джорджо Кьеллини)
Ни разу не подумали.
+1
-2
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Михаил Солдатенков
Ответ Pb-SE
Про Каннаваро, хотя потом вспомнил про Мальдини.
Они тоже подходят на эту должность.
+2
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Сикарио
Ну ко всем на надо канеш. Только к деревенской вате, которая дальше своего зажопинска не выезжала никогда.
+1
-7
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Pb-SE
Ответ Михаил Солдатенков
Признайтесь, когда прочитали "министр обороны Италии" - подумали про Джорджо Кьеллини)
Про Каннаваро, хотя потом вспомнил про Мальдини.
+3
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IrbIS
а я считаю правильным,
лес рубят - щепки летят
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-5
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здоровяк
Ответ Лека-Лека
Лед тронулся, господа.
А безумный рыбак остается на льдине
+8
-1
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Анна Беляева
Думаю, полиция не будет возражать против стажировки Грассля. Тут высокие чины явно дают кивок на сотрудничество с Россией.
+8
-2
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Viks
Ответ Евгений Максимычев
Он тоже умеет стрелять, наверное.
Вряд ли. Министрами обороны ставят гражданских - правда, не додумываются лепить им погоны и звания генералов армии.
0
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-4
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BuTaJIbKa
адекватные люди есть везде. И их много. Но рулят процессами - почти всегда другие
+5
-2
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Viks
Китлер, в цивилизованных странах гражданским министрам обороны не навешивают званий генералов армии - это не Шойге
+3
-5
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elena
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А почему эта новость с тегом биатлон? Министр обороны - бывший биатлонист?
Уж лучше в биатлоне этот чувак, чем ДимаГубер
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-1
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Alexander2022
Не видел он, что пишут многие гражданские
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-2
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Лека-Лека
Лед тронулся, господа.
+4
-7
-3
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Михаил Солдатенков
Признайтесь, когда прочитали "министр обороны Италии" - подумали про Джорджо Кьеллини)
+25
-8
+17
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Человек из Кемерово
Глас вопиющего в пустыне!
+2
-5
-3
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