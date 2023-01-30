Министр обороны Италии: «Считаю неправильным отношение ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданских»

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о важности сохранения контактов с Россией.

«Я считаю неправильным отношение ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения.

Мы должны сохранять каналы для диалога открытыми», – цитирует министра Corriere della Sera.

В 2026 году в Италии пройдут следующие зимние Олимпийские игры.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие