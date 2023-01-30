Агуэро об Ибрагимовиче: «Он считает себя важнее всех остальных, первым искал конфликтов на поле. Аргентинцы не вели себя плохо на ЧМ, они читали игру»

снова ответил на слова .

Комментируя итоги финала , шведский нападающий « » заявил: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет».

«Я отстаиваю то, к чему я причастен, даже если меня там и не было. Я говорю то, что думаю, потому что ребята не могут вступать в споры, ведь это может не понравиться людям или их клубам. Сейчас я нахожусь по другую сторону, поэтому говорю что хочу.

Златан говорит неприятные вещи, что аргентинцы больше ничего не выиграют. Он считает себя важнее всех остальных из-за своих заявлений.

Он был первым, кто искал конфликтов на поле. Я сказал, что его плохое поведение на поле замечали меньше всего. Он использовал свои провокации, чтобы защитника соперников удалили.

Мы сыграли свою роль, мы сделали то, что должны были сделать. Это не плохое поведение, это умение читать игру. Мы выиграли чемпионат мира таким образом, а остальные ищут другие пути, чтобы сделать это.

Всегда ищут что-то, что помогло . Всегда одно и то же. Никто не смотрит на все жертвы и усилия», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире Fútbol 90.

Агуэро – Ибрагимовичу: «Не тебе говорить, что кто-то плохо себя ведет. Не надо бросать камни, если ты не уверен, что их не бросят в ответ»

Агуэро – Златану: «Может, тебе больно признавать, что Месси – лучший игрок мира и выиграл ЧМ. Игроки, которые плохо себя вели, подняли кубок, а ты хочешь убить себя»