Агуэро об Ибрагимовиче: «Он считает себя важнее всех остальных, первым искал конфликтов на поле. Аргентинцы не вели себя плохо на ЧМ, они читали игру»

Теги Милан Златан Ибрагимович Серхио Агуэро серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Серхио Агуэро снова ответил на слова Златана Ибрагимовича.

Комментируя итоги финала ЧМ-2022, шведский нападающий «Милана» заявил: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет».

«Я отстаиваю то, к чему я причастен, даже если меня там и не было. Я говорю то, что думаю, потому что ребята не могут вступать в споры, ведь это может не понравиться людям или их клубам. Сейчас я нахожусь по другую сторону, поэтому говорю что хочу.

Златан говорит неприятные вещи, что аргентинцы больше ничего не выиграют. Он считает себя важнее всех остальных из-за своих заявлений.

Он был первым, кто искал конфликтов на поле. Я сказал, что его плохое поведение на поле замечали меньше всего. Он использовал свои провокации, чтобы защитника соперников удалили.

Мы сыграли свою роль, мы сделали то, что должны были сделать. Это не плохое поведение, это умение читать игру. Мы выиграли чемпионат мира таким образом, а остальные ищут другие пути, чтобы сделать это.

Всегда ищут что-то, что помогло Аргентине. Всегда одно и то же. Никто не смотрит на все жертвы и усилия», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире Fútbol 90.

Агуэро – Ибрагимовичу: «Не тебе говорить, что кто-то плохо себя ведет. Не надо бросать камни, если ты не уверен, что их не бросят в ответ»

Агуэро – Златану: «Может, тебе больно признавать, что Месси – лучший игрок мира и выиграл ЧМ. Игроки, которые плохо себя вели, подняли кубок, а ты хочешь убить себя»

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86 комментариев

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Любезный Коссутий
Ответ Reece24
Агуеро один из лучших форвардов в истории футбола, имеет право говорить что-угодно. И как игрок он ничем не уступал Ибре. У рыбок короткая память, если они считают Куна собакой Месси, а не одним из лучших игроков АПЛ всех времён.
да ради бога, я с этим не спорю.
но он неплохо устроился: сам говорит то, что хочет, но другим в этом праве отказывает.
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kaviknat
Ответ мой путь
Ибра крут, но что он выиграл? ЛЧ? Нет. ЧЕ? Нет. ЧМ? Нет. Может у него есть ЗМ? Нет. Он выигрывал с теми, кто и без него бы выиграл: Юве, Интер, ПСЖ.
Агуэро крут, но что он выиграл? ЛЧ? Нет. ЧЕ? Нет. ЧМ? Нет. Может у него есть ЗМ? Нет. Он выигрывал с теми, кто и без него бы выиграл: МС
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МТБ
Аргентина вела себя омерзительно на ЧМ.
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kaviknat
Ответ Dm ycontact
Из того, что прочел, не вижу, что Ибра плохо сказал о Месси. Наоборот. Месси будут помнить, а кто плохо вел себя, того не будут помнить.
Так Ибра и говорит не о Месси. А о Мартинезе и других
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Davron Tashkenbaev
Агуеро - Мостовой
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Arthur Jacob
Титулы Златана

⬛️⬜️ ЮВЕНТУС
Чемпион Италии 2005, 2006 (вследствие «Кальчополи» оба титула аннулированы)

⬛️🟦 ИНТЕР
Чемпион Италии 2007, 2008, 2009 — в лиге без конкурентов

⬛️🟥 МИЛАН
Чемпион Италии 2011, 2022 — в лиге без конкурентов (2011)

🟦🟥 ПСЖ
Чемпион Франции 2013, 2014, 2015, 2016 — в лиге без конкурентов

В Барсе и в МЮ не заиграл вообще
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АРХАТ
"Мы сыграли свою роль, мы сделали то, что должны были сделать."
Как-то некрасиво подмазываться к чужим достижениям. Да он много сделал для сборной, но на этом турнире не играл чтобы "мыкать".
+1
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Arthur Jacob
Ответ Zlatan Ibra
Агуэро, перелогинься
Ты распиаренный игрок Златан, без тебя ни одна команда не ослабела
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Zlatan Ibra
Ответ Arthur Jacob
Ибра распиаренный клоун
Агуэро, перелогинься
+2
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Arthur Jacob
Ответ Egobrain junior
какое отношение ваше детсадовское "он первый начал" имеет к тому, что я спросил?
Аргентинцы простые открытые ребята, они и оскорбить могут и расцеловать от счастья. Это тебе не супер «политкорректные» европейцы где за обычную шутку могут гомофобом или сексистом заклеймить
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Арман Мартиросян
Ответ Reece24
Ну зарядил и зарядил, кому не все равно? Голландцы вели себя, как животные, получили по заслугам.
Мбаппе тоже вел себя как животное?
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Dm ycontact
Из того, что прочел, не вижу, что Ибра плохо сказал о Месси. Наоборот. Месси будут помнить, а кто плохо вел себя, того не будут помнить.
+2
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Виктор Петров
Ответ Алексей Ненахов
Это вообще при чем тут?
Ну ты же любила её
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-3
-3
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Egobrain junior
Ответ Arthur Jacob
Голландцы сами нарвались ?
какое отношение ваше детсадовское "он первый начал" имеет к тому, что я спросил?
+2
0
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Arthur Jacob
Ответ Бабайка Бабаяра
Да ты Ибре в подметки не годишься, как по игре, так и в ментальном плане. Собака лает, караван идет!
Ибра)))) человек ничего никогда не решавший в игре и на поле
+1
-4
-3
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Бабайка Бабаяра
Да ты Ибре в подметки не годишься, как по игре, так и в ментальном плане. Собака лает, караван идет!
+1
0
+1
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Arthur Jacob
АРГЕНТИНА 🇦🇷 ЧЕМПИОН МИРА — СМИРИТЕСЬ ХЕЙТЕРЫ.
0
-5
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Arthur Jacob
Ответ Egobrain junior
по факту не возразил ничем какую игру они читали, оскорбляя голландцев и французов после матча?
Голландцы сами нарвались ?
0
-5
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Reece24
Ответ Aleksey Yashin
"Это не плохое поведение, это умение читать игру" Получается когда Паредес зарядил мячом по скамейке голландцев, это было просто блестящее чтение игры? И когда Мартинес приложил приз лучшему вратарю к причинному месту - умение праздновать видимо)
Ну зарядил и зарядил, кому не все равно? Голландцы вели себя, как животные, получили по заслугам.
+3
-4
-1
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Reece24
Ответ Любезный Коссутий
у песика Месси конкретно бомбануло 😁 видите ли, он говорит то, что думает, а другим он отказывает в этом
Агуеро один из лучших форвардов в истории футбола, имеет право говорить что-угодно.
И как игрок он ничем не уступал Ибре.
У рыбок короткая память, если они считают Куна собакой Месси, а не одним из лучших игроков АПЛ всех времён.
+2
-4
-2
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Egobrain junior
по факту не возразил ничем
какую игру они читали, оскорбляя голландцев и французов после матча?
+3
0
+3
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Arthur Jacob
Ответ Бродяга-симпатяга
Агуэро зря тявкает, Ибра его уничтожит и физически и словесно если захочет
Ибра распиаренный клоун
0
-6
-6
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REDDEVIL
Хорошо, что в атаке а аргов был Альварес, в не Агуэро
0
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Oleg
Ответ Andrey Andreev
Самые жалкие чемпионы мира в истории. Агуэро полон лицемерия, желчи и ненависти ко всем, кто посмел его критиковать
Ой ты хоспади, как прорвало)))
Да успокойтесь, что Ибра что Кун работают на аудиторию ибо оба уже не футболисты а трештокеры)))
+1
-7
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Oleg
Ответ Aleus Marcus
даже не знаю кто из этой тройки аргентинцев глупее и гнуснее Агуэро Отаменди Вратарь
Уже и Отаменди приплели)
Он то хоть что вам сделал?)))
0
0
0
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