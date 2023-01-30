«Торпедо» Ларионова обыграло СКА без трех ведущих форвардов и поднялось на 2-е место на Западе
«Торпедо» поднялось на второе место в таблице Западной конференции.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла СКА (2:1 Б) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородцы отыгрались на 51-й минуте в третьем периоде, а затем одержали победу в серии буллитов.
Кроме того, «Торпедо» перебросало СКА со счетом 37:32 по итогам игры.
Отметим, что Ларионов не заявил на матч трех ведущих нападающих «Торпедо» – Алексея Кручинина, Николая Коваленко и Сергея Гончарука. Кручинин занимает первое место в списке бомбардиров команды, Коваленко – второе, Гончарук – четвертое.
«Торпедо» опередило ЦСКА и «Локомотив», выйдя на второе место в таблице Западной конференции, набрав 78 очков в 57 матчах.
А по составу не могу сказать, что питер сейчас завален звездами - реалии таковы, что многие предпочли другие клубы, сборной тоже нет.