«Торпедо» Ларионова обыграло СКА без трех ведущих форвардов и поднялось на 2-е место на Западе

«Торпедо» поднялось на второе место в таблице Западной конференции.

Команда тренера обыграла СКА (2:1 Б) на выезде в матче Фонбет чемпионата .

Нижегородцы отыгрались на 51-й минуте в третьем периоде, а затем одержали победу в серии буллитов.

Кроме того, «Торпедо» перебросало СКА со счетом 37:32 по итогам игры.

Отметим, что Ларионов не заявил на матч трех ведущих нападающих «Торпедо» – , и . Кручинин занимает первое место в списке бомбардиров команды, Коваленко – второе, Гончарук – четвертое.

« » опередило ЦСКА и «Локомотив», выйдя на второе место в таблице Западной конференции, набрав 78 очков в 57 матчах.