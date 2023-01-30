«Торпедо» Ларионова обыграло СКА без трех ведущих форвардов и поднялось на 2-е место на Западе

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Алексей Кручинин Николай Коваленко Сергей Гончарук Хоккей

«Торпедо» поднялось на второе место в таблице Западной конференции.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла СКА (2:1 Б) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородцы отыгрались на 51-й минуте в третьем периоде, а затем одержали победу в серии буллитов.

Кроме того, «Торпедо» перебросало СКА со счетом 37:32 по итогам игры.

Отметим, что Ларионов не заявил на матч трех ведущих нападающих «Торпедо» – Алексея Кручинина, Николая Коваленко и Сергея Гончарука. Кручинин занимает первое место в списке бомбардиров команды, Коваленко – второе, Гончарук – четвертое.

«Торпедо» опередило ЦСКА и «Локомотив», выйдя на второе место в таблице Западной конференции, набрав 78 очков в 57 матчах.

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41 комментарий

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Вовик Кузя
Ответ Дмитрий Демин
С этого сезона это правило убрали, команды занимают места только по очкам
Спасибо,так даже лучше
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Дмитрий Демин
Ответ Вовик Кузя
А разве первые два места занимают не лидеры дивизионов? Торпедо получается на 3месте в конференции Запад.Если ошибся,то извините.
С этого сезона это правило убрали, команды занимают места только по очкам
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+2
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Вовик Кузя
А разве первые два места занимают не лидеры дивизионов? Торпедо получается на 3месте в конференции Запад.Если ошибся,то извините.
+1
0
+1
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KSA1985
Сам болею за Локомотив, но очень симпатизирует игра Торпедо. Приятно посмотреть на игру, а не на Ярославские мучения в атаке
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Игорь Мастеров
Кого Педан из наших сломал?
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Матрёшка Ефросиьевна
Было бы красиво если бы кубок Гагарина поехал в нижний Новгород)
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kutavlik
Уделали миллионерчиков!!!
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kutavlik
Молодчики!!!
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alklimov2018
А что, игра была интересная. Честно говоря, я бы поставил на СКА - все-таки у Торпедо пока ничего нет против системной обороны, которую пытается ставить ТШ питерцев (еще бы роттер не мешался под ногами:)).
А по составу не могу сказать, что питер сейчас завален звездами - реалии таковы, что многие предпочли другие клубы, сборной тоже нет.
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Mechel**
Прекрасно расписали игру для буков) молодцы, не подвели
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valderoma
Ларионову и дальше удачи в работе с Торпедо!
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Anita_Goferdump
Походу будующий тренер Детройта.
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Сергей Крестьянов
Да
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Сергей Крестьянов
Торпедо молодцы!
+3
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Valentin Kompaneytsev
Ларионов не снижает обороты. Торпедо переместилось на второе место. Профессор заслуживает, как и его Торпедо уважение.
+6
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deadflower
Ответ XXXVI
Самая романтичная команда КХЛ❤️‍🔥
Точно
+5
0
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Хесус НаваС
Ответ Анастасия Канунникова
Поздравляю Торпедо с победой) Наиграли ) Молодцы) П.с. болельщица Зенита и СКА если что )
Фу за это болеть))
+4
-3
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Игорь Серебренников
Ответ Анастасия Канунникова
Поздравляю Торпедо с победой) Наиграли ) Молодцы) П.с. болельщица Зенита и СКА если что )
Газовый мешок
+1
-4
-3
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Сергей Крестьянов
Да
0
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Водяра
Тренер vs Физрук
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-1
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Сергей Крестьянов
Да
0
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Сидни Кросби 2
Ответ mahurat
В ворота нужно попадать. И буллиты, хотя бы 2 из 4-х. А то сделали из детей героев.
Так вам и так фору дали,первая тройка и защитник у нас не играли,который у нас классно буллиты пробивает.
+6
-2
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Анастасия Канунникова
Поздравляю Торпедо с победой) Наиграли ) Молодцы) П.с. болельщица Зенита и СКА если что )
+10
-1
+9
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Саня52
Ответ Тихий летун
Профессор сделал "академика")))
"Академику" хотя бы один сезон самому отбегать 60 матчей,так,для опыта и понимания....
+8
0
+8
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XXXVI
Самая романтичная команда КХЛ❤️‍🔥
+8
0
+8
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