«Фойт» сменил номер болида из-за ассоциаций с неонацизмом – ранее команда «Индикара» представила машины №14 и №88

Теги Индикар Фойт Сантино Ферруччи контент Авто

Команда «Фойт», выступающая в «Индикаре», сменила номер одного из болидов после того, как презентовала машины №14 и №88.

Под №14 выступает Сантино Ферруччи, а №88 достался новичку серии Бенджамину Педерсену. Число 1488 используется неонацистами и сторонниками белого превосходства, и команда решила заменить номер машины Педерсена на 55, чтобы дистанцироваться от таких коннотаций.

«Нам указали на то, что сочетание наших номеров подразумевает определенные идеологические и символические отсылки. «Фойт» не поддерживает такую идеологию и символы. Мы поменяли номер в заявке с 88 на 55, чтобы избежать предосудительных ассоциаций», – говорится в заявлении команды.

15 комментариев

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ValmontZ
база
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DM.Man
Ответ Катя Катя
88 на коде радистов означает "целую" , только и всего
Вполне согласен)
Но я их код не знаю.
Но смешно)
0
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Vvild
Ответ Artem15
Комментарий удален пользователем
"Нео" в данном случае значит современный, а не абсолютно новый.
+2
0
+2
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Дмитрий Захаров
надо было с лацио запартнериться, а не вот это вот всë
+2
0
+2
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Artem15
Комментарий удален
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Катя Катя
Ответ DM.Man
А вот у замечательного нашего поэта Роберта Рождественского есть и такие стихи) https://www.culture.ru/poems/42627/vosemdesyat-vosem Но тоже уверен, что не соыпвдение)
88 на коде радистов означает "целую" , только и всего
+1
-1
0
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Daniel Plainview
Гоняться мы не бросим!
+1
0
+1
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DM.Man
Ответ DM.Man
А вот у замечательного нашего поэта Роберта Рождественского есть и такие стихи) https://www.culture.ru/poems/42627/vosemdesyat-vosem Но тоже уверен, что не соыпвдение)
что совпадение)
0
-1
-1
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Антон Киселёв
Ответ Pikachu Pikachu
Что-то не верится в такие совпадения)))
Это всего лишь числа))
+1
0
+1
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DM.Man
А вот у замечательного нашего поэта Роберта Рождественского есть и такие стихи)

https://www.culture.ru/poems/42627/vosemdesyat-vosem

Но тоже уверен, что не соыпвдение)
0
-1
-1
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Mohnatiy
Совпадение? Не думаю! 😁
+8
0
+8
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eltempo87
Он что , против украины ????
+9
-11
-2
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Savardus
Гонять в овалах мы не бросим!

(Поэтому и поменяем номера)
+22
0
+22
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Pikachu Pikachu
Что-то не верится в такие совпадения)))
+36
0
+36
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artpal
Болиды нумеровать не бросим
+60
-2
+58
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gukmamop
Произошла чудовищная ошибка
+7
0
+7
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