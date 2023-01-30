«Фойт» сменил номер болида из-за ассоциаций с неонацизмом – ранее команда «Индикара» представила машины №14 и №88

Команда «Фойт», выступающая в « », сменила номер одного из болидов после того, как презентовала машины №14 и №88.

Под №14 выступает Сантино Ферруччи, а №88 достался новичку серии Бенджамину Педерсену. Число 1488 используется неонацистами и сторонниками белого превосходства, и команда решила заменить номер машины Педерсена на 55, чтобы дистанцироваться от таких коннотаций.

«Нам указали на то, что сочетание наших номеров подразумевает определенные идеологические и символические отсылки. «Фойт» не поддерживает такую идеологию и символы. Мы поменяли номер в заявке с 88 на 55, чтобы избежать предосудительных ассоциаций», – говорится в заявлении команды.