«Фойт» сменил номер болида из-за ассоциаций с неонацизмом – ранее команда «Индикара» представила машины №14 и №88
Команда «Фойт», выступающая в «Индикаре», сменила номер одного из болидов после того, как презентовала машины №14 и №88.
Под №14 выступает Сантино Ферруччи, а №88 достался новичку серии Бенджамину Педерсену. Число 1488 используется неонацистами и сторонниками белого превосходства, и команда решила заменить номер машины Педерсена на 55, чтобы дистанцироваться от таких коннотаций.
«Нам указали на то, что сочетание наших номеров подразумевает определенные идеологические и символические отсылки. «Фойт» не поддерживает такую идеологию и символы. Мы поменяли номер в заявке с 88 на 55, чтобы избежать предосудительных ассоциаций», – говорится в заявлении команды.
Но я их код не знаю.
Но смешно)
https://www.culture.ru/poems/42627/vosemdesyat-vosem
Но тоже уверен, что не соыпвдение)
(Поэтому и поменяем номера)