Ротенберг поздравил Миллера с 61-летием: «Сложно переоценить ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны. Все успехи «Газпрома» в последние десятилетия – ваши успехи»
Роман Ротенберг поздравил Алексея Миллера с днем рождения.
31 января председателю правления ПАО «Газпром» исполняется 61 год.
«Уважаемый Алексей Борисович!
От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!
Сложно переоценить Ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны. Более 20 лет вы руководите ПАО «Газпром». За это время корпорация прошла феноменальный путь – она стала лидером экономики России и мировым лидером в своей отрасли, обрела большой международный авторитет, превратилась в настоящий бренд, тесно связанный с такими понятиями, как «тепло и свет», «качество», «профессионализм». Все успехи «Газпрома» в последние десятилетия – это Ваши успехи.
Мы благодарны Вам за то, что вы находите время для поддержки отечественного спорта во всех его проявлениях – от массовой физической культуры до профессионального спорта высших достижений. Каждый год по всей России появляются все новые и новые физкультурно-оздоровительные комплексы «Газпрома», а поддерживаемые Вами «Зенит» и СКА добиваются высочайших достижений, завоевывают самые главные трофеи в своих чемпионатах. Вот и в этом сезоне футбольный и хоккейный клубы из Петербурга уверенно лидируют в турнирной таблице и продолжают сражаться за чемпионство. Каждую нашу победу мы посвящаем Вам!
Искренне желаю Вам крепкого спортивного здоровья, успехов во всех ваших проектах и начинаниях, счастья и радости каждый день! Пусть все задуманное Вами воплощается в жизнь в кратчайшие сроки!
С уважением и наилучшими пожеланиями, Роман Ротенберг», – написал главный тренер СКА в своем телеграме.
Провал с долларовой капитализацией связан в основном с обрушением курса рубля к доллару за эти годы. Плюс, всевозможные санкции.
Так что привидённые данные не до конца объективны.
Вырывать фразы из контекста - не дело мужика.
Я тоже поздравляю Алексея Борисовича.
Этот человек проделал колоссальную работу в плане продвижения спорта в моём городе, да и во всей стране. Гениальный человек. Просто здоровья хочу пожелать..
Там царь воровал в масштабах города, потом стал воровать в масштабах страны.
И у этого царя поддержка 80% среди глубинария)
Печально.
У царя не по способностям, а по лояльности, поэтому самая богатая ресурсами страна по уровню жизни может конкурировать лишь с Уругваем и Колумбией.
Это уже не смешно..
Им пох на народ, они так думают в своём кругу.