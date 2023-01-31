Ротенберг поздравил Миллера с 61-летием: «Сложно переоценить ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны. Все успехи «Газпрома» в последние десятилетия – ваши успехи»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Алексея Миллера с днем рождения.

31 января председателю правления ПАО «Газпром» исполняется 61 год.

«Уважаемый Алексей Борисович!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!

Сложно переоценить Ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны. Более 20 лет вы руководите ПАО «Газпром». За это время корпорация прошла феноменальный путь – она стала лидером экономики России и мировым лидером в своей отрасли, обрела большой международный авторитет, превратилась в настоящий бренд, тесно связанный с такими понятиями, как «тепло и свет», «качество», «профессионализм». Все успехи «Газпрома» в последние десятилетия – это Ваши успехи.

Мы благодарны Вам за то, что вы находите время для поддержки отечественного спорта во всех его проявлениях – от массовой физической культуры до профессионального спорта высших достижений. Каждый год по всей России появляются все новые и новые физкультурно-оздоровительные комплексы «Газпрома», а поддерживаемые Вами «Зенит» и СКА добиваются высочайших достижений, завоевывают самые главные трофеи в своих чемпионатах. Вот и в этом сезоне футбольный и хоккейный клубы из Петербурга уверенно лидируют в турнирной таблице и продолжают сражаться за чемпионство. Каждую нашу победу мы посвящаем Вам!

Искренне желаю Вам крепкого спортивного здоровья, успехов во всех ваших проектах и начинаниях, счастья и радости каждый день! Пусть все задуманное Вами воплощается в жизнь в кратчайшие сроки!

С уважением и наилучшими пожеланиями, Роман Ротенберг», – написал главный тренер СКА в своем телеграме.

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48 комментариев

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ivannumber1
Ответ Silky Mitts
Капитализация Газпрома в 2008 - $370 миллиардов. Капитализация Газпрома в 2022 - $74 миллиарда. Вот и все успехи Газпрома.
Справедливости ради, в 2021 году капитализация в рублях была пиковой за последние 20 лет и почти идентичной 2007-му году.

Провал с долларовой капитализацией связан в основном с обрушением курса рубля к доллару за эти годы. Плюс, всевозможные санкции.

Так что привидённые данные не до конца объективны.

Вырывать фразы из контекста - не дело мужика.
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Максим Черкашин
Ответ Wiley Fox
Капитализация упала с 300 млрд до 60 Ахаха, это успех Миллер, который вообще не разбирается в газовой промышленности, и который был поставлен на должность путиным Потому что в 90-е бегал с конвертами из порта , где рулил дюков, в приемную Собачка, где сидел тогда секретарем путин Вот так миллер обошел на вираже дюкова по карьерной лестнице. У путина окружение не может быть умнее него самого Сечин из той же истории А вот папа Ромы с путиным ел из одной кастрюли - путина подкармливала мамаша папы ротенберга-старшего Хорошую империю выстроил ВВП, семейный подряд, на итальянском языке мафия
Не зря, Лёшкой конвертом прозвали.😎
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Экочёрт 4000
Мда
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Колкий мальчик
Ответ Wiley Fox
Капитализация упала с 300 млрд до 60 Ахаха, это успех Миллер, который вообще не разбирается в газовой промышленности, и который был поставлен на должность путиным Потому что в 90-е бегал с конвертами из порта , где рулил дюков, в приемную Собачка, где сидел тогда секретарем путин Вот так миллер обошел на вираже дюкова по карьерной лестнице. У путина окружение не может быть умнее него самого Сечин из той же истории А вот папа Ромы с путиным ел из одной кастрюли - путина подкармливала мамаша папы ротенберга-старшего Хорошую империю выстроил ВВП, семейный подряд, на итальянском языке мафия
Завидуешь?)
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Василий Красатков
Ребят, не ведитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – ПРОГНОЗ СОТКА. Сайт выходит на первом месте. На МАТЧ ТВ о них сюжет был!
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-3
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Vlad Pushkin
И в конце Йозе Марино добавил "..а все провалы спишем на расходы российского бюджета".
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yalyon
Один питерский вредитель поздравляет другого питерского вредителя
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-1
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Verhovn
Осталось ещё яду?)
Я тоже поздравляю Алексея Борисовича.
Этот человек проделал колоссальную работу в плане продвижения спорта в моём городе, да и во всей стране. Гениальный человек. Просто здоровья хочу пожелать..
0
-6
-6
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Иван Коваленко
А каких успехах идёт речь? О потере европейского рынка?
+2
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Bahmut
Тьфу #####
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В Питере Пять
Он же не сказал, какой именно вклад: положительный или отрицательный.
+3
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+3
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Макс Шева
Ответ Wiley Fox
Капитализация упала с 300 млрд до 60 Ахаха, это успех Миллер, который вообще не разбирается в газовой промышленности, и который был поставлен на должность путиным Потому что в 90-е бегал с конвертами из порта , где рулил дюков, в приемную Собачка, где сидел тогда секретарем путин Вот так миллер обошел на вираже дюкова по карьерной лестнице. У путина окружение не может быть умнее него самого Сечин из той же истории А вот папа Ромы с путиным ел из одной кастрюли - путина подкармливала мамаша папы ротенберга-старшего Хорошую империю выстроил ВВП, семейный подряд, на итальянском языке мафия
Напоминает фильм Зеленского слуга народа- он в том фильме тоже своих людей расставил чтоб всё было честно
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-4
-2
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vel
Пол населения без газа, на улицу в туалет ходит, они газопроводы в Европу, Китай строят. Все на экономическое благо страны. У-гу.
+4
-1
+3
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Роман75
И вылез из-под стола😁
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-1
-1
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Макс Шева
Ответ Носитель культуры
Вся РПЛ под газпромом это точно, но лизнул ты красиво🤣🤣🤣
Спасибо за похвалу , для меня была честь- поздравить гения .
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Макс Шева
Ответ SCHOKKKK
Лови-ка ты жирный минус 😂
Спасибо,а это хорошо?
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Oleg
Ответ Wiley Fox
Капитализация упала с 300 млрд до 60 Ахаха, это успех Миллер, который вообще не разбирается в газовой промышленности, и который был поставлен на должность путиным Потому что в 90-е бегал с конвертами из порта , где рулил дюков, в приемную Собачка, где сидел тогда секретарем путин Вот так миллер обошел на вираже дюкова по карьерной лестнице. У путина окружение не может быть умнее него самого Сечин из той же истории А вот папа Ромы с путиным ел из одной кастрюли - путина подкармливала мамаша папы ротенберга-старшего Хорошую империю выстроил ВВП, семейный подряд, на итальянском языке мафия
Миллер как и царь Владимир тоже в Озере состял ведь?)

Там царь воровал в масштабах города, потом стал воровать в масштабах страны.
И у этого царя поддержка 80% среди глубинария)
Печально.
+4
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Pertinax Gandi
Ещё б он не поздравил!
0
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Dexter Dallas
Ответ Гладбах
Два газпромовца, нежно любят друг друга🤣🤣
смотреть без смс и регистрации
+5
-2
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Bambuk Bambuk
Практическая потеря европейского рынка, контракты с Китаем (сила сибири), которые никогда не окупятся, выброшенные на ветер деньги (турецкий поток), негазифицированная половина страны... Хороши достижения!
+5
-1
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Oleg
Ответ Водяра
2010: капитализация Газпрома 200$ миллиардов 2023: капитализация Газпрома 100$ миллиардов В-клад Миллера как говорят.)
Ну так друг царя, питерский казнократ)))
У царя не по способностям, а по лояльности, поэтому самая богатая ресурсами страна по уровню жизни может конкурировать лишь с Уругваем и Колумбией.
+1
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Павел Светлов
Ответ SCHOKKKK
Лови-ка ты жирный минус 😂
ну это же явный провокатор, конечно полную авоську минусов получит
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Geronimo Good
Ответ Водяра
2010: капитализация Газпрома 200$ миллиардов 2023: капитализация Газпрома 100$ миллиардов В-клад Миллера как говорят.)
Вклад Пу скорее уж.
+1
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serginho07
Сложно переоценить ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны...
Это уже не смешно..
Им пох на народ, они так думают в своём кругу.
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Носитель культуры
Ответ Макс Шева
От всей души также хочется поздравить великого человека Алексея Борисовича.К многим людям у меня были претензии из- за некомпетентности в том числе к реичнику Мутко,но Алексей Борисович всегда был гарантом солидности в своей специфики.Пусть мне и не нравились некоторые решения в управлении Зенитом,но в общем и целом человек- гениален.Сейчас полностью поддерживаю концепцию Зенита с красочным футболом бразильцами ибо ранее следил за Шахтером. Спасибо ,что любите Зенит Алексей Борисович! Спасибо вам за ваши труды! Великий ,грандиозный человек , со страстью в глазах к Зениту. С великим днём вашего рождения!
Вся РПЛ под газпромом это точно, но лизнул ты красиво🤣🤣🤣
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-2
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