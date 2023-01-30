«Коран горит. В этом вина Хамзата Чимаева и лидера Чечни». Политик из Швеции ответил бойцу UFС

Политик из Швеции Расмус Палудан ответил бойцу UFC Хамзату Чимаеву, который назвал его террористом за акт сожжения Корана в Стокгольме.

«Коран горит. И в этом вина чеченского бойца Хамзата Чимаева, а также вина лидера Чечни. Если бы они научились себя вести, не было бы необходимости сжигать Коран перед посольством России.

Есть чеченец по имени Хамзат, который, по-видимому, сейчас занимается борьбой в Швеции, хотя его родина – Чечня. Он оскорбил меня. Хамзат Чимаев не швед. Он никогда не будет шведом. У него нет шведского имени. Он чеченец. Ему трудно контролировать свой характер. Он часто злится, как маленькая девочка», – сказал Палудан на видео в соцсетях.

«Вы называете нас братьями – проявите уважение». Бойцы UFC возмущены: в Швеции сожгли Коран у турецкого посольства