«Коран горит. В этом вина Хамзата Чимаева и лидера Чечни». Политик из Швеции ответил бойцу UFС

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Политика Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Политик из Швеции Расмус Палудан ответил бойцу UFC Хамзату Чимаеву, который назвал его террористом за акт сожжения Корана в Стокгольме.

«Коран горит. И в этом вина чеченского бойца Хамзата Чимаева, а также вина лидера Чечни. Если бы они научились себя вести, не было бы необходимости сжигать Коран перед посольством России.

Есть чеченец по имени Хамзат, который, по-видимому, сейчас занимается борьбой в Швеции, хотя его родина – Чечня. Он оскорбил меня. Хамзат Чимаев не швед. Он никогда не будет шведом. У него нет шведского имени. Он чеченец. Ему трудно контролировать свой характер. Он часто злится, как маленькая девочка», – сказал Палудан на видео в соцсетях.

«Вы называете нас братьями – проявите уважение». Бойцы UFC возмущены: в Швеции сожгли Коран у турецкого посольства

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53 комментария

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Мишаня Кашников
Ответ Pikachu Pikachu
Ну то, что наши прикармливают правых по всей Европе, это как-бы не новость.
В Европе прикармливают, наших с голоду уморили
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banchik1
Ответ j30
его полиция охраняла когда он сжигал , значит правительство швеции поддерживает это
Не передергивай, она не это поддерживает. А право человека на свое волеизъявление. Какой бы дичью это право не выглядело в данном конкретном случае.
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Денис Давыдов
Ответ Deutsche Fan
Возможно этот чувак чей-то агент, дабы Швецию не приняли в НАТО.
Тут даже секрета нет, акцию сожжения возле посольства Турции оплачивал ультраправый журналист Чанг Фрик (фамилия говорящая кстати), бывший работник РТ и ваще поклонник России и Путина.
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Рома Михалев
Ответ Lordk
Да в любом случае бояться недалеких людей — это... стыдно что ли.
Провокация это не признак смелости, скорее безрассудства
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Оскар Муравьев
Паспорт шведский есть какие претензии
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Pikachu Pikachu
Ответ j30
его полиция охраняла когда он сжигал , значит правительство швеции поддерживает это
Это нормальная политика полиции в любой стране. Разделять сторонников митинга и их противников. Иначе каждый митинг будет бойней заканчиваться.
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Verhovn
Какой же кретин. Зачем жечь Коран, политик?
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Егор Крид58
Я одного не могу понять, вот Швеция хочет в НАТО, власти делают все что могут чтобы туда попасть, идут на сближение с Турцией.
И в тот же момент у посольства Турции в Швеции, поджигают Коран ( и власть поддерживает эти акции) это как? Реально поднять не могу))
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Классный руководитель
что то спортс в показаниях путается посольство было Российское или Турецкое
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Валерий Петров
Ответ Нехачуха
Знатно агент Эрдогана разжигает По заказу солнцеликого швеция никуда не вступит)
Как будто это что-то плохое
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j30
Ответ Deutsche Fan
Возможно этот чувак чей-то агент, дабы Швецию не приняли в НАТО.
его полиция охраняла когда он сжигал , значит правительство швеции поддерживает это
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Антон Киселёв
Для тех, кто придерживается атеизма, как личного выбора, а непросто "чтобы у консерваторов бомбануло", СОЖЖЕНИЕ любой КНИГИ - это дикий, неуместный и невменяемый поступок, а если книга для многих людей священная, то это ещё и грандиозная провокация, которая не имеет ничего общего с научным взглядом на этот мир
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Саид Тартуров
Ответ hqmxzpkkhy
Убийство за книжку? Может этим обезьянам лучше не спускаться с гор?
Нет, здесь не просто за книжку. Здесь за реальное и целенаправленное оскорбление и провокацию
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Lordk
Ответ Саид Тартуров
Никогда особо не сочувствовал всяким ущемленных и обиженным на религиозной почве, даже при Шарли Эбдо. Считал, что там устроили месть тупые обезьяны. Но в данном случае, если этому идиоту отрежут голову и прокатят ее на дроне по всему Стокгольму - я одобрю, пожалуй
Ух ты, одобрение убийства по причине религии... Интересно ) (но репорт отправлю, нечего такому на этом сайте быть)
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Антон Гундосов
Ответ ДМ-1чемпион
Бот, ты только для этого сллвесного поноса и авторизовался!?
щас бы мусориловскому ципсошному оборванцу ещё в ботоводстве кого-то упрекать, лол
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Shelby4444
Ответ hqmxzpkkhy
Убийство за книжку? Может этим обезьянам лучше не спускаться с гор?
А ты че как последний трус, профиль без имени, такие комментарии даёшь. Боишься за свои слова, что может кто то за это тебя подтянет?
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Pikachu Pikachu
Ответ Дмитрий Чидакин
Рука Кремля?
Ну то, что наши прикармливают правых по всей Европе, это как-бы не новость.
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Lordk
Смелый и красивый поступок )
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ivanzhu90
Ответ Нехачуха
Знатно агент Эрдогана разжигает По заказу солнцеликого швеция никуда не вступит)
Она бы итак никуда не вступила, так как отказывается выдавать скрывающихся на ее территории курдов.
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Саид Тартуров
Никогда особо не сочувствовал всяким ущемленных и обиженным на религиозной почве, даже при Шарли Эбдо. Считал, что там устроили месть тупые обезьяны. Но в данном случае, если этому идиоту отрежут голову и прокатят ее на дроне по всему Стокгольму - я одобрю, пожалуй
+2
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-1
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ДМ-1чемпион
Ответ Антон Гундосов
Уже давно очевидно, что ислам нужно запрещать, и коран должен быть под запретом, как, например, майн кампф Гитлера. И не надо говорить, что есть адекватные мусульмане. Такое в принципе невозможно. Если вы читали коран, то понимаете, что мусульманин, который против терроризма примерно равен пчеле, которая против мёда
Бот, ты только для этого сллвесного поноса и авторизовался!?
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Фан Рубина
Прежде всего - вина Швеции, которая принимала всех подряд, а потом неожиданно оказалось, что люди, выросшие не на сказках о Карлсоне, думают и реагируют на всё по-другому, не как шведы.
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Lordk
Ответ Рома Михалев
Здесь случай по-жёстче, хотя достать чиновника сложнее
Да в любом случае бояться недалеких людей — это... стыдно что ли.
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Дмитрий Чидакин
Ответ Pikachu Pikachu
Ну это как-бы итак понятно, что наши же его и наняли, ибо с чего еще датскому политику устраивать акции в Швеции и именно перед посольством Турции.
Рука Кремля?
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Рома Михалев
Ответ Lordk
Вы про того учителя, которого какая-то мразь из-за повернутости на религии убила?
Здесь случай по-жёстче, хотя достать чиновника сложнее
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