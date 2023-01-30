«Бавария» арендует Канселу у «Манчестер Сити». Медосмотр – сегодня
«Бавария» подпишет защитника «Манчестер Сити».
Жоау Канселу присоединится к мюнхенскому клубу на правах аренды до конца сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
28-летний игрок уже направляется в Мюнхен, медосмотр пройдет сегодня.
В текущем сезоне АПЛ португалец провел 17 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.
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