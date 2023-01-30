«Бавария» арендует Канселу у «Манчестер Сити». Медосмотр – сегодня

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присоединится к мюнхенскому клубу на правах аренды до конца сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

28-летний игрок уже направляется в Мюнхен, медосмотр пройдет сегодня.

В текущем сезоне португалец провел 17 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.

Бернарду, Гюндоган, Уокер, Канселу и Лапорт могут уйти из «Ман Сити» летом. Они недовольны Гвардиолой (Хосе Альварес Гайя)