«Бавария» арендует Канселу у «Манчестер Сити». Медосмотр – сегодня

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

«Бавария» подпишет защитника «Манчестер Сити».

Жоау Канселу присоединится к мюнхенскому клубу на правах аренды до конца сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

28-летний игрок уже направляется в Мюнхен, медосмотр пройдет сегодня. 

В текущем сезоне АПЛ португалец провел 17 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист. Его статистику можно найти здесь

Бернарду, Гюндоган, Уокер, Канселу и Лапорт могут уйти из «Ман Сити» летом. Они недовольны Гвардиолой (Хосе Альварес Гайя)

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118 комментариев

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Богдан Громовски
Ответ здоровяк
А самое забавное, если Зинченко станет чемпионом с Арсеналом в этом году
А Канселу с Баварией требл возьмет) точно анекдот будет)
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kiper88
Ответ 2vdhrvmmzf
Что
Перед ЧМ Канселу привозил в обороне много, поэтому Пеп его перестал выпускать
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Чёрный тюльпан
У Сити там внутри команды какие-то тёрки, коль идут слухи о том, что некоторые ключевые игроки недовольны Гвардиолой, а поскольку руководство и владельцы будут 99,9% на стороне тренера, то летом будет распродажа и мощный закуп а-ля Челси, потому что у Пепа в принципе цикл длится 3-5 лет, и игроков он просто начинает постепенно менять другими, чтобы не было такой ситуации, как у Клоппа в Дортмунде и Ливерпуле, когда с такими физическими затратами команда истощается во всех смыслах за 3-5 сезонов. Если продолжать играть ими же, то дальше просто идёт длительная эмоциональная и физическая яма, из которой можно и не выбраться. Вот какой резон игрокам чуть ли не умирать на тренировках и поле, когда они всё выиграли? Банально мотивации уже в конкретно взятом проекте нет.
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Александр Гончаров
Вот это и есть БАВАРИЯ!!!!!!!!!!!!! А потом он гол+ассист в финале ЛЧ МС сделает! Теперь у Баварии официально сильнейшие левый фланг защиты, в основе Дэвис, в запасе Канселу.
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Sery17
Ответ Спортс. Ру
А зачем он нужен когда есть Денис, блинд , станишич, Павар , не вижу смысла просто съездить , как это делал коутиньо , лучше бы в условный Милан перешёл , на правй фланг , я просто его в Баварии не вижу, как игрока основы , но дай бог , но Девис будет по предпочтительней
Он куда сильнее,всех перечисленных, на правом фланге. Это же будут, топовые фланги. Канселу и Дэвис
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Kimmich Scream
Ответ сапёр Водичка
С высокой вероятностью он вообще к этому отношения не имеет, так же как не имел отношения к арендам Перишича и Коута - старые связи руководства
Возможно и так, мы точно не знаем, так что карандашом записываю за Хасаном этот трансфер.
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Рафаэль Хазиев
Ответ che kaif
По традиции весь неликвид Европы в баварию))
Неликвид? Кто ещё? Экспер х**в
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иц а мэн
Идеальный трансфер для барсы был бы(
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сапёр Водичка
Ответ Kimmich Scream
Ну тогда Хасан официально лучший спортивный директор в футболе
С высокой вероятностью он вообще к этому отношения не имеет, так же как не имел отношения к арендам Перишича и Коута - старые связи руководства
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Олег М
Как до этого так быстро дошло?????
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skvoznoi
Вот так провал. А Зинченко отдали прямым конкурентам, как оказалось впоследствии.
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AurelioDeLaurentis
Разбудите Хави, прозевал готового топа как раз на слабую позицию.
Но может и знали, но из за мадридского тебаса не смогли бы подписать
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здоровяк
А самое забавное, если Зинченко станет чемпионом с Арсеналом в этом году
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здоровяк
Похоже, поцапались с Гвардиолой окончательно.
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che kaif
По традиции весь неликвид Европы в баварию))
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SergioRamos92
Кансело держит класс
Нигде больше 4 сезонов не задерживался
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Милан_Тео
Бавария выиграет эту ЛЧ 100% ☝️
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Милан_Тео
Ответ Муслим Атангулов
Барсе правый защитник нужен , и тут прозивали канселу
Прозевали*
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Милан_Тео
Арсенал чемпион, МЮ второй, Ньюкасл третий, Сити четвёртый, Ливерпуль 10 - й, Челси - 9 - й 😄 ...
+2
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kostyan_31
Опять ситуация с ним повторяется. В Юве тоже начинал топово, потом сдулся, видимо разругался и его слили в МС. Но и тут он на долго не задержался...
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Усатая Козляра
Ответ Муслим Атангулов
Барсе правый защитник нужен , и тут прозивали канселу
что бы Барса позволила себе Канселу знаешь сколько рычагов надо потянуть?
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Милан_Тео
Все, разваливает Пепка Сити, пол состава летом сбегут от него ☝️...
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Муслим Атангулов
Барсе правый защитник нужен , и тут прозивали канселу
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zzzeeerrrooo
Ответ Михо
Я как болельщик Баварии очень рад этому, игрок классный. Но он же строго профильный левый защитник, там Дэвис, или он справа тоже может играть, не припомню такого, подскажите)
он профильный правый , Пеп сделал из него левого
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mr kovalsky
Ответ Ученик Пепа
Как гром среди ясного неба. Лично я в шоке. Неужели Пеп хочет забрать лч с одним Аке на левом фланге??
Гомез есть еще
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