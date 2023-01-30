Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт (Zivert) на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене». Как сообщили организаторы, дуэт исполнит одну из песен из репертуара Zivert.

«Я очень рада, что пробую себя в новом деле, мне всегда нравилось петь, особенно приятно и трепетно исполнить любимую песню с артисткой, которой восхищаюсь.

Благодарна фестивалю за то, что он дает ценную возможность реализовать мою маленькую мечту», – сказала Загитова.