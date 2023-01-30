Загитова выступит в дуэте с певицей Zivert: «Я очень рада, что пробую себя в новом деле, мне всегда нравилось петь»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт (Zivert) на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене». Как сообщили организаторы, дуэт исполнит одну из песен из репертуара Zivert.

«Я очень рада, что пробую себя в новом деле, мне всегда нравилось петь, особенно приятно и трепетно исполнить любимую песню с артисткой, которой восхищаюсь.

Благодарна фестивалю за то, что он дает ценную возможность реализовать мою маленькую мечту», – сказала Загитова.

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306 комментариев

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Rums67
Ответ Iuasamotu
Разговаривать толком не научилась, а уже петь собралась
Все таланты так поют.
Краснобаи все говорят и говорят.
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Бедоносец
Вот если бы спела на собственные стихи или музыку сольно, я бы похвалил конечно, но когда прицепилась к кому то дуэтом это как читерски выиграть олимпиаду через лазейку в правилах.
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fillette
Ответ Виталий Аросланов
Сразу повалили минусы при сравнении с Бузовой)))))
Ну, там есть другой готовый дуэт ;)). Когда редакция выложит таки ту песнь, будет сразу море плюсов. ))
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Лидия Развозжаева
Дровишек у Алины много и она подбрасывает и подбрасывает ,и живет в своё удовольствие!!!
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Shveddka
О нет….🫣
Еще одной «певицы» нам и не хватало
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fillette
Ответ Самасебезвезда
Ё-моё, часа даже не прошло, 300 комментов настрочили. Люди, что вам не живется-то спокойно? Вам зарплату не заплатят, если Алина на шоу споет, чего так возбудились-то?
Ну, может, комментаторы предпочитают пение их любимицы с инстасамкой, например... Хотя, в этом случае возбуждаться от дуэта кого-либо из фигуристов с Зиверт вроде бы не дрлжны )).
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Лидия Развозжаева
Ждём Алину!!!!
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Жемчужинка Вселенной
Ответ Катяяяяя
Судя по некоторым отзывам, Загитова под дулом пистолета заставила известную певицу петь с собой. Молодец, что постоянно пробует что-то новое. И не боится никакой критики. Желаю всем стараться выходить за рамки своих комплексов и чьих.то ожиданий.
Тут вспомнили одного из моих любимых персонажей, барона Мюнхгаузена, так вот, он говорил:
/Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить/
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Irina Kistler
Ответ Rums67
Уже провела успешно. В Сайтаме.
Там " ассистенты" высшей категории были, здесь надо Фадеева или Дробыша вызывать))
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Princess23
Ответ Дмитрий Никишин
Дуэт со Слуцким будет?
с Ротенбергом же...
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Лесной эльф
Ответ Людмила Мурашко
Вообще не интересно, чем занимается бывшая чемпионка. Со спортом не связана почему я должна это читать? Заготовка спела, съела, станцевала, сфоткалась… сказала… вообще пустота не связанная со спортом ни разу.
Тем же,чем бывшая чемпионка Медведева, нигде не выступающая Щербакова, Синицына и Кацалапов, Ягудин и еще много кто. А вы не читайте. Пройдите мимо. Вас на аркане никто сюда не тащит.
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Arzu0203
Ответ AlenaPayvina
По стопам Бузовой!😝😝😝😝😝 Главное чтобы не забывали 🙈
Загитову не забудут. 5 лет 23 февраля, как забывают единственную абсолютную чемпионку ФК России, еще долго будут забывать💥💥💥
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Марк Терентьев
Ответ missis-Zima
На самом деле,может это методика новая ,Губерниев порекомендовал)
А Алина внимает рекомендациям Губерниева? Отнюдь 😁
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Дмитрий Никишин
Дуэт со Слуцким будет?
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fillette
Ответ Princess23
а людей перед покупкой билетов предупреждают что их ждет "сказочная скака"? А бируши в комплект входят?
БЕруши можете взять с собой ;)).
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Адепт Суперлиги
Ответ Alex Power
Все мы ждём её нюдсы на онлифанс, остальное не интересует.
Сначала надо к хирургу сходить и сделать всё как подобает, до этого ещё нужно пройти этот переходный период, когда ты вроде бы уже женщина, а в душе всё равно ещё ребёнок.
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Марк Терентьев
Ответ 3a_3eHuT
Ужас и бред.
Твой твит? Абсолютли
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Лесной эльф
Ответ Princess23
и на сцену пустят что б кляп кому надо вставить? Обещаете?
Пустят,чтобы вы его себе вставили, показав пример для всех хейтеров.
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Arzu0203
Ответ Пользователь Гугла
Надо было еще и Аню позвать спеть в дуэте с Инстасамкой, там бы весь зал выкупили поклонники Аннушки
Нет, нет, нет, пусть репертуар Аннушки только ее поклонники слушают. Им зашлО
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Марк Терентьев
Ответ Бедоносец
Да как обычно выйдет - станет лучшей певицей в России по голосованию в Одноклассниках.
Фактишь,Бредька. Только выйдет и сразу лучшая! Это ещё с ОИ 2018 повелось 😏
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Глокая Куздра
Ответ Princess23
а людей перед покупкой билетов предупреждают что их ждет "сказочная скака"? А бируши в комплект входят?
Об этом давно известно. Кстати, сразу после того как Алина неделю назад объявила что будет петь, открыли продажу билетов на дополнительные сектора для желающих купить билеты. В прошлом это шоу с хедлайнерами Валиевой и Щербаковой еле продавали)
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Людмила Мурашко
Вообще не интересно, чем занимается бывшая чемпионка. Со спортом не связана почему я должна это читать? Заготовка спела, съела, станцевала, сфоткалась… сказала… вообще пустота не связанная со спортом ни разу.
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BuTaJIbKa
Ответ Марк Терентьев
Ну пой с Бузовой. На равных
я б с радостью - мне очень импонирует Ольга. При всём хейте к ней. Но не мой профиль
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Alex Power
Все мы ждём её нюдсы на онлифанс, остальное не интересует.
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Жемчужинка Вселенной
Ответ Melnikov1968
Не в обиду Алине. Вспомнился старый мультик о бароне Мюнхгаузене, где он пытался заполучить павлина, в надежде на то, что если он хорош внешне, то и поёт прекрасно.
Да, да, мне тоже Мюнхгаузен вспомнился, как только пришла и почитала некоторые комментарии:
/— Карл, почему так поздно?
— По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны./
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