КХЛ. «Амур» примет «Сибирь», «Авангард» в гостях у «Адмирала», СКА против «Торпедо»

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СКА примет «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Амур» сыграет с «Сибирью», «Адмирал» – с «Авангардом», минское «Динамо» будет противостоять «Куньлуню». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Сибирь
Дата проведения
30 января, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Адмирал – Авангард
Дата проведения
30 января, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Куньлунь
Дата проведения
30 января, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Торпедо
Дата проведения
30 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

1 комментарий

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Сергей Князев
За Торпедо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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