Умер Бобби Халл. Члену Зала хоккейной славы было 84 года
Бобби Халл умер в возрасте 84 лет.
Канадский хоккеист провел 16 сезонов в НХЛ и набрал 1170 (610+560) очков в 1063 матчах.
Халл выступал за «Чикаго» с 1957 по 1972 год. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 1961 году.
В 1972 году Халл подписал контракт с «Виннипегом», который играл в WHA – профессиональной хоккейной лиге, существовавшей в 1972-1979 годах.
Канадец провел 411 матчей в WHA и набрал 638 (303+335) очков.
Халл является двукратным обладателем приза «Харт Трофи» и 12-кратным участником Матча звезд. Он участвовал в Суперсерии-1974 в составе сборной Канады, а также выигрывал Кубок Канады в 1976 году.
Бобби Халл был введен в Зал хоккейной славы в 1983 году.
Классный был дядька, весельчак, выпивоха. На площадке выделялся сразу- нестандартным катанием и белокурой шевелюрой(в его времена шлемы не надевали). И постоянно с жевачкой во рту:)
Очень жаль.
Земля пухом! Хорошего сына воспитал!
Самый сильный бросок в истории НХЛ....
Разогнал хоккейную шайбу до 193 км/ч своим мощным щелчком. Также специалисты говорят, что спортсмен мог совершить бросок с максимальной скоростью шайбы 169 км/ч, используя кистевую технику. «На пять минут мою руку парализовало – на ней поставил свое клеймо Бобби Халл», – так рассказывал один из его современников-хоккеистов, который не успел увернуться от щелчка Бобби.
Участник 12 Матчей всех звезд НХЛ с 1960 по 1972 год, игрок сборной Канады в Суперсерии 1974 года, обладатель Кубка Канады 1976 года.
Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» (1960, 1962, 1966), двукратный обладатель «Харт Мемориал Трофи» (1965, 1966), обладатель «Леди Бинг Трофи» (1965) и «Приза Лестера Патрика» (1969), член Зала хоккейной славы (1983) и Зала спортивной славы Канады (1988), офицер ордена Канады (1978).
Включен в списки 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017).
Халл сыграл в 1063 матчах НХЛ, набрав 1170 (610+560) очков и добавив к этому 129 (62+67) очков в 119 матчах плей-офф. При этом в ВХА он за семь сезонов набрал 638 (303+335) очков в 411 матчах, добавив к этому 80 (43+37) очков в 60 играх плей-офф.
Его игровой номер девять выведен из обращения в «Чикаго», «Виннипеге» и в «Аризоне». Когда сын Бобби — Бретт Халл завершал карьеру игрока, причем именно в штате Аризона, ему в честь отца разрешили играть под девяткой.
Очень крутой игрок
Овечкин его недавно обошел, и я как-то пролунил, что его дети были на игре, а не сам.
прошу пардону :(