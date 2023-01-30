Умер Бобби Халл. Члену Зала хоккейной славы было 84 года

умер в возрасте 84 лет.

Канадский хоккеист провел 16 сезонов в и набрал 1170 (610+560) очков в 1063 матчах.

Халл выступал за « » с 1957 по 1972 год. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 1961 году.

В 1972 году Халл подписал контракт с «Виннипегом», который играл в WHA – профессиональной хоккейной лиге, существовавшей в 1972-1979 годах.

Канадец провел 411 матчей в WHA и набрал 638 (303+335) очков.

Халл является двукратным обладателем приза «Харт Трофи» и 12-кратным участником Матча звезд. Он участвовал в Суперсерии-1974 в составе сборной Канады, а также выигрывал Кубок Канады в 1976 году.

Бобби Халл был введен в Зал хоккейной славы в 1983 году.