Умер Бобби Халл. Члену Зала хоккейной славы было 84 года

Теги Чикаго НХЛ Бобби Халл Виннипег Хоккей

Бобби Халл умер в возрасте 84 лет.

Канадский хоккеист провел 16 сезонов в НХЛ и набрал 1170 (610+560) очков в 1063 матчах.

Халл выступал за «Чикаго» с 1957 по 1972 год. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 1961 году.

В 1972 году Халл подписал контракт с «Виннипегом», который играл в WHA – профессиональной хоккейной лиге, существовавшей в 1972-1979 годах.

Канадец провел 411 матчей в WHA и набрал 638 (303+335) очков.

Халл является двукратным обладателем приза «Харт Трофи» и 12-кратным участником Матча звезд. Он участвовал в Суперсерии-1974 в составе сборной Канады, а также выигрывал Кубок Канады в 1976 году.

Бобби Халл был введен в Зал хоккейной славы в 1983 году.

55 комментариев

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Splin
Ответ serg alpys
Конечно особо не хочется писать про Третьяка, но есть его воспоминания про бросок Халла, что практически не видешь шайбу, но смотришь на замах и просто телом останавливаешь шайбу. Великий игрок той серии 1974 года
Если бы так просто было, телом, сейчас бы также просто останавливали бы бросок Ови
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ББ
Третьяк рассказывал:" Когда Бобби Халл щёлкал, шайбу не было видно вообще. А там уже два варианта- или она в ловушке, если с позицией угадал(да, именно угадал, а не поймал), или в сетке ворот"...
Классный был дядька, весельчак, выпивоха. На площадке выделялся сразу- нестандартным катанием и белокурой шевелюрой(в его времена шлемы не надевали). И постоянно с жевачкой во рту:)
Очень жаль.
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Splin
Каким надо быть 🤣...чтобы поставить минус за перечесление достижений Халла...где таких 🤣 то берут🤣🤣🤣
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Booligan
Ответ BuTaJIbKa
тфу ты.. и я лохонул... Овечкин его недавно обошел, и я как-то пролунил, что его дети были на игре, а не сам. прошу пардону :(
Овечкина точно не надо
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Александр Перевозчиков
Когда будут позитивные новости ?
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Александр Сергеевич
Земля пухом..
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megaotstoi
Ответ Splin
Ого, мощно😳
Я тогда запомнил его огромные руки, дровосек настоящий
+2
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serg alpys
Конечно особо не хочется писать про Третьяка, но есть его воспоминания про бросок Халла, что практически не видешь шайбу, но смотришь на замах и просто телом останавливаешь шайбу. Великий игрок той серии 1974 года
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Саша Котляров
Царство небесное соболезнования родным близким друзьям
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Joe Rage
Ответ BuTaJIbKa
Мистер Хоккей - это Горди Хоу. Не хорони старика раньше времени
Мужик, ты всё пропустил - Хоу умер несколько лет назад)
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vaslover
Светлая память легенде.
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Latenight Radio
Рекорд "Чикаго" по голам за одну регулярку (58) - самый долгоживущий из таких рекордов. С сезона 1968/69 никто Бобби перебить не может.
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Splin
Ответ Pauer
913 шайб в НХЛ и ВХА. У Грецки в двух лигах 940. Очень крутой игрок
К чему это сравнение то? Оба Великие.
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stprk1982@mail.ru
Постепенно уходят великие…((
Земля пухом! Хорошего сына воспитал!
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Splin
RIP.....

Самый сильный бросок в истории НХЛ....
Разогнал хоккейную шайбу до 193 км/ч своим мощным щелчком. Также специалисты говорят, что спортсмен мог совершить бросок с максимальной скоростью шайбы 169 км/ч, используя кистевую технику. «На пять минут мою руку парализовало – на ней поставил свое клеймо Бобби Халл», – так рассказывал один из его современников-хоккеистов, который не успел увернуться от щелчка Бобби.

Участник 12 Матчей всех звезд НХЛ с 1960 по 1972 год, игрок сборной Канады в Суперсерии 1974 года, обладатель Кубка Канады 1976 года.
Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» (1960, 1962, 1966), двукратный обладатель «Харт Мемориал Трофи» (1965, 1966), обладатель «Леди Бинг Трофи» (1965) и «Приза Лестера Патрика» (1969), член Зала хоккейной славы (1983) и Зала спортивной славы Канады (1988), офицер ордена Канады (1978).
Включен в списки 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017).
Халл сыграл в 1063 матчах НХЛ, набрав 1170 (610+560) очков и добавив к этому 129 (62+67) очков в 119 матчах плей-офф. При этом в ВХА он за семь сезонов набрал 638 (303+335) очков в 411 матчах, добавив к этому 80 (43+37) очков в 60 играх плей-офф.
Его игровой номер девять выведен из обращения в «Чикаго», «Виннипеге» и в «Аризоне». Когда сын Бобби — Бретт Халл завершал карьеру игрока, причем именно в штате Аризона, ему в честь отца разрешили играть под девяткой.
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-2
-2
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Splin
Ответ megaotstoi
В 98 году был на кубке спартака, подписал мне свою карточку
Ого, мощно😳
+4
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+4
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Splin
Уходят титаны хоккея
+2
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+2
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Splin
Ответ Pauer
913 шайб в НХЛ и ВХА. У Грецки в двух лигах 940. Очень крутой игрок
И?
0
-2
-2
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Pauer
913 шайб в НХЛ и ВХА. У Грецки в двух лигах 940.
Очень крутой игрок
+4
0
+4
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Евгений Мешков
Великий игрок, без сомнения.. покойся с миром
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Дмитрий Карабанов
Покойся с миром, великий хоккеист!
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Евгений Мешков
Ответ BuTaJIbKa
Мистер Хоккей - это Горди Хоу. Не хорони старика раньше времени
Горди-то уже тоже нет в живых
+1
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Vasily Ivanov
" Владислав Третьяк против Бобби Халла " . Был такой документальный фильм в той стране. Теперь Владислав один.
0
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BuTaJIbKa
Ответ PEREGRINATOR
Какого старика?
тфу ты.. и я лохонул...
Овечкин его недавно обошел, и я как-то пролунил, что его дети были на игре, а не сам.
прошу пардону :(
+7
0
+7
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SantaClanta
Легенда, мне его ставили в пример когда мелким был. Но конечно видел в передачах только его игру. 🙏
0
0
0
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