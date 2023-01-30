Отношения Канселу и Гвардиолы ухудшились после ЧМ. Защитник был недоволен игровым временем и поссорился с Пепом на тренировке (Daily Mail)

Защитник Жоау Канселу покидает « » из-за недостатка игрового времени.

По данным Daily Mail, футболист в последние недели не раз выражал недовольство тем, что мало играет, и поссорился с главным тренером , узнав, что не выйдет в стартовом составе на матч Кубка Англии против « » (1:0). Конфликт произошел во время занятия команды.

Отмечается, что отношения португальского игрока и испанского тренера начали портиться после ЧМ-2022, а недовольство Канселу стало негативно влиять на команду. Он даже угрожал, что уйдет из клуба.

Сейчас Канселу завершает переход в «Баварию» на правах аренды. Он уже прибыл в Мюнхен.