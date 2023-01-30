Отношения Канселу и Гвардиолы ухудшились после ЧМ. Защитник был недоволен игровым временем и поссорился с Пепом на тренировке (Daily Mail)
Защитник Жоау Канселу покидает «Манчестер Сити» из-за недостатка игрового времени.
По данным Daily Mail, футболист в последние недели не раз выражал недовольство тем, что мало играет, и поссорился с главным тренером Пепом Гвардиолой, узнав, что не выйдет в стартовом составе на матч Кубка Англии против «Арсенала» (1:0). Конфликт произошел во время занятия команды.
Отмечается, что отношения португальского игрока и испанского тренера начали портиться после ЧМ-2022, а недовольство Канселу стало негативно влиять на команду. Он даже угрожал, что уйдет из клуба.
Сейчас Канселу завершает переход в «Баварию» на правах аренды. Он уже прибыл в Мюнхен.
Речь идет об Илкае Гюндогане, Кайле Уокере, Жоау Канселу, Бернарду Силве и Эмерике Лапорте.
Об этом сообщил испанский журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito.
«Масштабные сделки на выход готовятся в «Манчестер Сити». В раздевалке нездоровая атмосфера. Недавно Гвардиола продлил контракт еще на два сезона, и в команде есть несколько игроков, которые недовольны им. Это важные игроки.
Речь о Жоау Канселу, который хочет уйти летом. Кайл Уокер тоже хочет уйти летом. Гюндоган – тоже, Бернарду Силва – тоже. И Лапорт тоже хочет найти новый клуб летом, потому что у него не лучшее положение в команде.
У Канселу и Уокера не лучшие отношения с Гвардиолой, и это важнейший момент.
Срок контракта Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает. Они уже два года пытаются договориться о продлении контракта, а недавно дядя Гюндогана, который представляет его интересы, начал общаться с «Барселоной». Переговоры на продвинутой стадии.
И Бернарду Силва. Несколько месяцев «Манчестер Сити» предлагал ему новый контракт, а он отказывался, потому что хочет уйти летом. Лапорт оказался в схожей ситуации. Он думает об уходе летом. Возможно, в команду из Ла Лиги. Вот такая сейчас ситуация в «Манчестер Сити», – сказал Гайя.
Потому что без Мазрауи его там в принципе нет, и приходится играть только через левый фланг
«Фрукт»
И только один футболист во всем мире не обязан это делать – Лионель Месси», – сказал Гвардиола. (2015 год)
Пеп ни разу себе не изменил. На самом деле такая манера у него ещё с Барсы. Когда он отпускал ЯЯ все тоже были в шоке, это же один из лучших опорников мира.
И таких примеров куча : Это’О, Сане, Стерлинг и тд.
В том, что он не ставит игрока в состав , а тот возмущается , обижается и угрожает уйти?
Да и слово токсичность плохо применимый термин практически к любому тренеру .
Тренер - это босс , а игроки пластилин из которого он должен лепить команду , как ему вздумается и добывать результат