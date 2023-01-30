Отношения Канселу и Гвардиолы ухудшились после ЧМ. Защитник был недоволен игровым временем и поссорился с Пепом на тренировке (Daily Mail)

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии бундеслига Германия Арсенал Пеп Гвардиола Жоау Канселу Футбол

Защитник Жоау Канселу покидает «Манчестер Сити» из-за недостатка игрового времени.

По данным Daily Mail, футболист в последние недели не раз выражал недовольство тем, что мало играет, и поссорился с главным тренером Пепом Гвардиолой, узнав, что не выйдет в стартовом составе на матч Кубка Англии против «Арсенала» (1:0). Конфликт произошел во время занятия команды.

Отмечается, что отношения португальского игрока и испанского тренера начали портиться после ЧМ-2022, а недовольство Канселу стало негативно влиять на команду. Он даже угрожал, что уйдет из клуба.

Сейчас Канселу завершает переход в «Баварию» на правах аренды. Он уже прибыл в Мюнхен.

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36 комментариев

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Андрей Чучунков
Ответ Reece24
«В этом сезоне все игроки будут бегать так, как я им скажу. Я говорю, что делать, и все слушают. И только один футболист во всем мире не обязан это делать – Лионель Месси», – сказал Гвардиола. (2015 год) Пеп ни разу себе не изменил. На самом деле такая манера у него ещё с Барсы. Когда он отпускал ЯЯ все тоже были в шоке, это же один из лучших опорников мира. И таких примеров куча : Это’О, Сане, Стерлинг и тд.
Ничего, что Пеп в 15ом в Баварии был уже?)
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ман сити фейк
Ему бы научиться как обороняться против Салаха а не ссориться лучшим тренером 21 века
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2ran
Он был лучшим защитником в сити. Даже в фэнтези Канселу котируется выше всех. Пеп, похоже, поверил в свою богоизбранность. Ну-ну...
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PobeditelZ
Какой важный курица
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Nightblackwolf
Время расставит на места, кто был прав, а кто нет!
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Alex Legend
Ответ Милан_Тео
Несколько игроков «Манчестер Сити» недовольны Пепом Гвардиолой и могут уйти летом. Речь идет об Илкае Гюндогане, Кайле Уокере, Жоау Канселу, Бернарду Силве и Эмерике Лапорте. Об этом сообщил испанский журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito. «Масштабные сделки на выход готовятся в «Манчестер Сити». В раздевалке нездоровая атмосфера. Недавно Гвардиола продлил контракт еще на два сезона, и в команде есть несколько игроков, которые недовольны им. Это важные игроки. Речь о Жоау Канселу, который хочет уйти летом. Кайл Уокер тоже хочет уйти летом. Гюндоган – тоже, Бернарду Силва – тоже. И Лапорт тоже хочет найти новый клуб летом, потому что у него не лучшее положение в команде. У Канселу и Уокера не лучшие отношения с Гвардиолой, и это важнейший момент. Срок контракта Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает. Они уже два года пытаются договориться о продлении контракта, а недавно дядя Гюндогана, который представляет его интересы, начал общаться с «Барселоной». Переговоры на продвинутой стадии. И Бернарду Силва. Несколько месяцев «Манчестер Сити» предлагал ему новый контракт, а он отказывался, потому что хочет уйти летом. Лапорт оказался в схожей ситуации. Он думает об уходе летом. Возможно, в команду из Ла Лиги. Вот такая сейчас ситуация в «Манчестер Сити», – сказал Гайя.
Ничего страшного в этом нет, просто смена поколений случится немножко быстрее.
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Alex Legend
Ответ obid
А Бавария уже который раз забирает топ игрока из-за его недовольства нынешним положением дел: Мане, Блинд, Канселу
Ну Блинд всё же уже на опыте скорее, да и Мане с Канселу в Англии всё повыигрывали уже.
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Милан_Тео
Несколько игроков «Манчестер Сити» недовольны Пепом Гвардиолой и могут уйти летом.

Речь идет об Илкае Гюндогане, Кайле Уокере, Жоау Канселу, Бернарду Силве и Эмерике Лапорте.

Об этом сообщил испанский журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito.

«Масштабные сделки на выход готовятся в «Манчестер Сити». В раздевалке нездоровая атмосфера. Недавно Гвардиола продлил контракт еще на два сезона, и в команде есть несколько игроков, которые недовольны им. Это важные игроки.

Речь о Жоау Канселу, который хочет уйти летом. Кайл Уокер тоже хочет уйти летом. Гюндоган – тоже, Бернарду Силва – тоже. И Лапорт тоже хочет найти новый клуб летом, потому что у него не лучшее положение в команде.

У Канселу и Уокера не лучшие отношения с Гвардиолой, и это важнейший момент.

Срок контракта Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает. Они уже два года пытаются договориться о продлении контракта, а недавно дядя Гюндогана, который представляет его интересы, начал общаться с «Барселоной». Переговоры на продвинутой стадии.

И Бернарду Силва. Несколько месяцев «Манчестер Сити» предлагал ему новый контракт, а он отказывался, потому что хочет уйти летом. Лапорт оказался в схожей ситуации. Он думает об уходе летом. Возможно, в команду из Ла Лиги. Вот такая сейчас ситуация в «Манчестер Сити», – сказал Гайя.
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Alex Legend
Ответ Fona
Почему, интересно, фаны Сити винят некоторых игроков за токсичный характер, однако Пепа обходят всегда стороной? Хотя аж 5 игроков были недовольны, судя по новостям, и как видно, вроде не фейк. К слову, проблемы с Пепом были не только у них
Ну вообще то главный тренер и должен быть таким, а не потакать каждому ногомячеру с недовольной физиономией.
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Wekil Halylow
Ответ TAGAY
Пеп ясно дает понять что он босс в клубе и тот игрок недовольный всегда уходит, будь то кем угодно. именно поэтому у ПЕПа стабильные результаты и игра хорошая. смысла искать не надо, при конфликте игрока с тренером виноват игрок. найти таких как Канселу не легко но можно, а где найдешь такого Пепа? за последние лет 10 мало кто из тренеров был в топе, Мпоу сдулся, у Клоппа сезоны как американские горьки то вверх то вниз.. Пеп хоть и не дает ЛЧ но лигу стабильно берет(а говорили в АПЛ такое не прокатит),4 из 5 АПЛ сильный результат, в одном упустили банду Клоппа. и в этом я уверен лигу так же возьмут.
Апл силгая лига Пеп харош но Клоп тлже ему жару дал две раза только одно очко не хватил а уже этот сезон Арсенал заберёт
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Dan Kennedy
Ответ forever 77
3-5-3 это что-то от Боэли
А, да, поправил. Сначала в голове была схема 3-5-2, вот и ошибся)
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Maggio 13
Ответ Atlichna
Не понимаю, зачем отдавать прямому конкуренту за ЛЧ.
Может потому что этот клуб потенциально готов выкупить его контракт за 70 млн и было мало вариантов, кто так же быстро согласится на такие условия с учетом быстрого ответа до конца ТО, плюс вероятность, что его выкупят высока, так как правый фланг Бавария хотела усилить. Во-вторых, сам Канселу тоже в какой попало клуб не пойдет. Тут либо конкурентам по АПЛ, либо конкурентам по ЛЧ отдавать пришлось бы в любом случае ввиду высокого ценника на игрока.
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forever 77
Ответ Dan Kennedy
Не согласен, у Бавария проблемная позиция справа на фланге. Канселу берется потенциально как основной вариант на правый фланг. Блинд будет сменщиком на лцз, лз и, возможно, опорника. Может еще Нагельсман будет пробовать схемы типа 3-4-3, где левым центральным будет Дэйли.
3-5-3 это что-то от Боэли
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Богдан Агафонов
Следующий будет Гюндоган. Они устали от якобы тактического гения
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obid
А Бавария уже который раз забирает топ игрока из-за его недовольства нынешним положением дел: Мане, Блинд, Канселу
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Владислав Бегагаев
Ответ Cristian0
Не мыслят такими категориями, и укрепит ли он в плане обороны?)
Баварии скорее креатив нужен справа
Потому что без Мазрауи его там в принципе нет, и приходится играть только через левый фланг
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Eduard Rastryopin
Поймал звезду после прошлого классного сезона,решил,что он незаменимый?
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Cristian0
Ответ Atlichna
Не понимаю, зачем отдавать прямому конкуренту за ЛЧ.
Не мыслят такими категориями, и укрепит ли он в плане обороны?)
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Dan Kennedy
Ответ Reece24
«В этом сезоне все игроки будут бегать так, как я им скажу. Я говорю, что делать, и все слушают. И только один футболист во всем мире не обязан это делать – Лионель Месси», – сказал Гвардиола. (2015 год) Пеп ни разу себе не изменил. На самом деле такая манера у него ещё с Барсы. Когда он отпускал ЯЯ все тоже были в шоке, это же один из лучших опорников мира. И таких примеров куча : Это’О, Сане, Стерлинг и тд.
С Это’о больше проблема в зарплате была вроде. Более уместен Ибрагимович, наверное.
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Dan Kennedy
Ответ Федя-гол
блинду меньше всех повезло с таким нежданчиком
Не согласен, у Бавария проблемная позиция справа на фланге. Канселу берется потенциально как основной вариант на правый фланг. Блинд будет сменщиком на лцз, лз и, возможно, опорника. Может еще Нагельсман будет пробовать схемы типа 3-4-3, где левым центральным будет Дэйли.
+1
0
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Atlichna
Не понимаю, зачем отдавать прямому конкуренту за ЛЧ.
0
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Mark Andre Ter Shtegen
Плохо играешь - вини тренера, хорошо играешь - это твои заслуги.
«Фрукт»
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Reece24
«В этом сезоне все игроки будут бегать так, как я им скажу. Я говорю, что делать, и все слушают.

И только один футболист во всем мире не обязан это делать – Лионель Месси», – сказал Гвардиола. (2015 год)

Пеп ни разу себе не изменил. На самом деле такая манера у него ещё с Барсы. Когда он отпускал ЯЯ все тоже были в шоке, это же один из лучших опорников мира.
И таких примеров куча : Это’О, Сане, Стерлинг и тд.
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Леван Мкртчян
Ответ Fona
Почему, интересно, фаны Сити винят некоторых игроков за токсичный характер, однако Пепа обходят всегда стороной? Хотя аж 5 игроков были недовольны, судя по новостям, и как видно, вроде не фейк. К слову, проблемы с Пепом были не только у них
Токсичность Пепа в чём?
В том, что он не ставит игрока в состав , а тот возмущается , обижается и угрожает уйти?
Да и слово токсичность плохо применимый термин практически к любому тренеру .

Тренер - это босс , а игроки пластилин из которого он должен лепить команду , как ему вздумается и добывать результат
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Федя-гол
блинду меньше всех повезло с таким нежданчиком
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