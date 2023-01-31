Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта
«Ванкувер» обменял Бо Хорвата в «Айлендерс».
В качестве компенсации «Кэнакс» получили форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.
27-летний Хорват набрал 54 (31+23) очка в 49 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Контракт центрфорварда с зарплатой 5,5 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона.
25-летний Бовилье записал на свой счет 20 (9+11) баллов в 49 играх чемпионата. Контракт хоккеиста с зарплатой 4,15 миллиона долларов рассчитан до конца сезона сезона-2023/24.
20-летний Рятю провел 12 игр в этом сезоне НХЛ и отметился 2 (2+0) очками. В АХЛ на счету форварда 15 (7+8) баллов в 27 матчах сезона. «Айлендерс» выбрали финского игрока под 52-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2021.
«Айлендерс» с 55 очками в 52 играх занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона. «Ванкувер» находится на шестой позиции в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 43 балла в 49 матчах.
1 раунд защищен топ-12. Сейчас Айлендерс в аккурат 13 с конца. Вероятность того, что Кэнакс не будут в результате обмена своего капитана выбирать в первом раунде на достаточном сильном драфте довольно таки большая🤦♂️
По Рати вроде как вопросов нет. Хоть его карьера. Напоминает американские горки, но на сегодня он вроде как сильнейший проспект Айлендерс, а теперь и Ванкувера.
В общем моя оценка за трейд руководству Кэнакс 3 с большим минусом.
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