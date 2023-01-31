Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта

Теги переходы Айлендерс Ванкувер НХЛ Бо Хорват Энтони Бовилье Аату Рятю Хоккей

«Ванкувер» обменял Бо Хорвата в «Айлендерс».

В качестве компенсации «Кэнакс» получили форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.

27-летний Хорват набрал 54 (31+23) очка в 49 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Контракт центрфорварда с зарплатой 5,5 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона.

25-летний Бовилье записал на свой счет 20 (9+11) баллов в 49 играх чемпионата. Контракт хоккеиста с зарплатой 4,15 миллиона долларов рассчитан до конца сезона сезона-2023/24.

20-летний Рятю провел 12 игр в этом сезоне НХЛ и отметился 2 (2+0) очками. В АХЛ на счету форварда 15 (7+8) баллов в 27 матчах сезона. «Айлендерс» выбрали финского игрока под 52-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2021.

«Айлендерс» с 55 очками в 52 играх занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона. «Ванкувер» находится на шестой позиции в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 43 балла в 49 матчах.

8 комментариев

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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ Колкий мальчик
Дали мужику шанс в ПО поиграть, летом вернут и контракт дадут)
Ну это афера конечно)))
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SD_RM_VC
Очень сомнительный обмен. Зачем еще один низкорослый вингер, когда в защите проходной двор? Да еще и с таким контрактом 🤦‍♂️

1 раунд защищен топ-12. Сейчас Айлендерс в аккурат 13 с конца. Вероятность того, что Кэнакс не будут в результате обмена своего капитана выбирать в первом раунде на достаточном сильном драфте довольно таки большая🤦‍♂️

По Рати вроде как вопросов нет. Хоть его карьера. Напоминает американские горки, но на сегодня он вроде как сильнейший проспект Айлендерс, а теперь и Ванкувера.

В общем моя оценка за трейд руководству Кэнакс 3 с большим минусом.
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Колкий мальчик
Ответ Ryan T.
"Ванкувер" фееричные конечно. Плюшевого Кузьменко переподписали, а Хорвата (капитана команды), одного из самых результативных и стабильных, в расцвете сил - скинули. .........................
Дали мужику шанс в ПО поиграть, летом вернут и контракт дадут)
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hhlg
Буду ржать если мимо ПО пролетят с Бо Хорватом впридачу, а он потом ещё и на рынок выйдет ;)
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Ryan T.
"Ванкувер" фееричные конечно. Плюшевого Кузьменко переподписали, а Хорвата (капитана команды), одного из самых результативных и стабильных, в расцвете сил - скинули.
.........................
+2
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+2
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Колкий мальчик
Кузьменко не понравились слова про прическу и он выгнал Хорвата из команды
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Никита Алексеевич
Вот это неожиданно
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Roo91
Дорого, но Айлендерс необходимо что-то менять, чтоб запрыгнуть в ПО.
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