«Зенит» хочет за Малкома минимум 40 млн евро и процент от перепродажи. «ПСЖ» думает («РБ Спорт»)

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Медведев Нассер Аль-Хелайфи Малком Футбол

Стали известны подробности возможного перехода Малкома в «ПСЖ». 

В воскресенье генеральный директор «Зенита» Александр Медведев провел разговор с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелайфи. Менеджер сине-бело-голубых заявил, что клуб готов рассматривать только полноценный трансфер полузащитника.

По информации «РБ Спорт», «Зенит» потребует за трансфер игрока не менее 40 миллионов евро, а также процент о суммы его дальнейшей перепродажи. Парижане размышляют, стоит ли делать предложение.

В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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131 комментарий

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Дмитрий9779
Ответ Ник88
Над быть лолами чтоб 40 млн за хрусталь отдавать
Надо быть долами чтобы отдать одного из лучших игроков в аренду без права выкупа.
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Ник88
Над быть лолами чтоб 40 млн за хрусталь отдавать
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Stivi M.D.
Вот что значит наглость. Там челы навстречу идут, чтобы за бесплатно не взять игрока, а эти клоуны им ценник заряжают конский. На месте ПСЖ просто сказал бы им - либо по-хорошему ребята, либо по плохому будем
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Antonio Romangoli
Ответ schwein
Я прислушиваюсь к аргументированному мнению. Но в аргументы на этом сайте умеют дай б-г 1%. Остальные 99% либо пишут штампами вроде "ко-ко-ко админресурс, ко-ко-ко самый большой бюджет бюджетных денег", либо сливаются после первого же неудобного факта. И возраст тут к сожалению вообще никакого значения не имеет.
Возраст не имеет никакого значения, но иногда по оскорблениям сразу можно понять , что человеку не больше 16 , Александр Беляков , например , без причины человека назвал клоуном, но судя по его аватарке он уже не юноша , но ведёт себя , как подросток , и так примеров тут полно , когда за какой-то комментарий безобидный оскорбляют людей .
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Абобус Младший
Ну в принципе я думаю что он заиграет в ПСЖ, это моё мнение
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Antonio Romangoli
Ответ Гистерезис
На вопрос как тебе Павел Мареш такие отвечают а кто это?))
Они даже не знают , что случилось в 1967 году в советском футболе .
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schwein
Ответ Antonio Romangoli
А мне кажется называть человека школьником , уже является, что ты сам им и являешься, но наше мнение взрослых людей тебя не волнует ,ты уже у нас вырос походу ,но по комментариям этого не видно .
Я прислушиваюсь к аргументированному мнению.
Но в аргументы на этом сайте умеют дай б-г 1%.
Остальные 99% либо пишут штампами вроде "ко-ко-ко админресурс, ко-ко-ко самый большой бюджет бюджетных денег", либо сливаются после первого же неудобного факта.
И возраст тут к сожалению вообще никакого значения не имеет.
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Дважды_Герой
Ответ </c/>
судейский корпус подтянут на помощь, вторая звезда сама себя не нарисует...
Опять нытьё?
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Valentin Kompaneytsev
Дыма без огня не бывает. Меня убеждали, что по трансферу Малкома встреч между ПСЖ и Зенитом не происходит. Но это совсем не так.
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Antonio Romangoli
Ответ schwein
Не хочу вас огорчать, но по уровню своих комментариев тут вы не далеко ушли. Так что, меня ни капли не волнует ваше мнение.
А мне кажется называть человека школьником , уже является, что ты сам им и являешься, но наше мнение взрослых людей тебя не волнует ,ты уже у нас вырос походу ,но по комментариям этого не видно .
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Попрыгунчик
Ответ Winterburn
Да это будет просто праздник какой-то для всех московских нытиков) Ну за такие деньги, если ПСЖ всё-таки решится, конечно нужно продавать!
Да какая разница, сколько предлагают, как будто в Зените считают деньги. Все, что выиграет Газовик - мнимый престиж от перехода игрока в другой мешок.
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TravenS
Ответ Блуждающий странник
Когда заплатят готов лично извиниться и признать свою неправоту, но это из разряда фантастики. Это нелогично, у ПСЖ нет денег из-за ФФП на серьезные трансферы, они сбивали цены на всех игроков, а тут Малком за 40. После недавних событий рынок РПЛ просел в несколько раз и нет еврокубков, неужели это непонятно? Да и цена на Малкома ниже чем 40. По трансфермаркту 24. Никто не будет платить в два раза больше сумму
По трансфермаркту цены не определяют, когда вы уже поймёте...
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bengalsckyzh
Ответ 2vdhrvmmzf
Поторопиться им не нужно не в связи с этим, а в связи с тем что завтра окно закрывается
Тем более.
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Andrei Panteleev
Ответ Блуждающий странник
Смешно, никто не заплатит за игрока из РПЛ 40 даже Челси и ПСЖ. Они не идиоты, игрока можно бесплатно забрать
Паредес , халк , витцель , что ещё? Всех продали, за много , а ты💩иди пой
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wRong
Ответ dreamstep
Если Малколм уйдёт то придётся выпускать Бакаева, а это значит что Зенит недоберёт очки явно. Поэтому надо хорошо взвесить риски - 40 млн или возможное 2е место.
У Мантуана и Мостового больше шансов по-моему. Хоть они и слева чаще играли, справа вполне могут
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Гистерезис
Ответ PobeditelZ
С каких пор Зенит стал мешком?
С 2005 года
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Гистерезис
Ответ Antonio Romangoli
14 летний парень просто решил поболеть за клуб , который выиграл трофей, таких называют глорами, с ними даже бесполезно общаться , они даже клуб свой не критикуют , когда они проигрывают в Европе , постоянно стрелки переводят на другие клубы .
На вопрос как тебе Павел Мареш такие отвечают а кто это?))
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Dako
Ответ NIk
Платить как будут? В биткоинах?)
катарцы и русские сами как то договорятся
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BeastI666I
Ответ Kvest78
Ну уж получше Мудрика он будет…
спорно, конечно )
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За наш футбол!
Взяли больного с лавки Барсы,вылечили,долго ждали пока наберет форму.
Сейчас в полном порядке,надо отпускать.,но не за муку,а за нормальные цифры по нынешнему рынку.
+4
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NIk
Платить как будут? В биткоинах?)
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Дмитрий9779
Ответ Naidz NAU
почему нельзя просто так уйти?
Малком уважает клуб и контракт.
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Александр Беляков
Ответ Блуждающий странник
И зачем сразу оскорблять? Когда уже вы, интернет-войны, научитесь нормально общаться. Я тебе русским языком пишу: никто не заплатит за игрока РПЛ 40 миллионов. Можно хотеть чего угодно, но это факт. Таким образом можно потерять лояльность бразильца и он уйдет
Прочитай , как ты написал свое сообщение .
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Дмитрий9779
Ответ Verhovn
А что там вписываться? Если они декларируют, что у нас с ними хорошие отношения, то должны знать какие деньги Зенит потратил на Малкома. Конечно, они сейчас будут хитрить, - это бизнес. Но, по мне так лучше этого парня оставить себе при таких раскладах.
Лучше оставить,но и надо дать всем понять,что никого не держат,но и устраивать распродажу не будут.А у ПСЖ есть проблемы с ФФП при этом .Скорее всего скоро напишут,что ПСЖ отказался от трансфера Малкома и придумают причину.
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Naidz NAU
почему нельзя просто так уйти?
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