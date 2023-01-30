«Зенит» хочет за Малкома минимум 40 млн евро и процент от перепродажи. «ПСЖ» думает («РБ Спорт»)
Стали известны подробности возможного перехода Малкома в «ПСЖ».
В воскресенье генеральный директор «Зенита» Александр Медведев провел разговор с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелайфи. Менеджер сине-бело-голубых заявил, что клуб готов рассматривать только полноценный трансфер полузащитника.
По информации «РБ Спорт», «Зенит» потребует за трансфер игрока не менее 40 миллионов евро, а также процент о суммы его дальнейшей перепродажи. Парижане размышляют, стоит ли делать предложение.
В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.
Но в аргументы на этом сайте умеют дай б-г 1%.
Остальные 99% либо пишут штампами вроде "ко-ко-ко админресурс, ко-ко-ко самый большой бюджет бюджетных денег", либо сливаются после первого же неудобного факта.
И возраст тут к сожалению вообще никакого значения не имеет.
Сейчас в полном порядке,надо отпускать.,но не за муку,а за нормальные цифры по нынешнему рынку.