«Зенит» хочет за Малкома минимум 40 млн евро и процент от перепродажи. «ПСЖ» думает («РБ Спорт»)

Стали известны подробности возможного перехода Малкома в « ».

В воскресенье генеральный директор « » провел разговор с президентом парижского клуба . Менеджер сине-бело-голубых заявил, что клуб готов рассматривать только полноценный трансфер полузащитника.

По информации «РБ Спорт», «Зенит» потребует за трансфер игрока не менее 40 миллионов евро, а также процент о суммы его дальнейшей перепродажи. Парижане размышляют, стоит ли делать предложение.

В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир . Его статистика доступна здесь.