«Челси» близок к покупке Энцо за 130 млн евро. Хавбек пропустил тренировку, чтобы надавить на «Бенфику» (The Times)
«Челси» принял решение переплатить за хавбека Энцо Фернандеса ради более удобных условий.
По данным The Times, «синие» близки к приобретению аргентинского футболиста «Бенфики» примерно за 130 млн евро. Уверенность обеих сторон в том, что сделка будет заключена, растет.
Лондонцы готовы заплатить большую сумму, нежели прописана в контракте в качестве отступных, ради возможности выплачивать ее частями.
Утверждается, что сам футболист сегодня пропустил тренировку «Бенфики» с целью оказать на клуб давление. Он хочет перейти в «Челси».
«Челси» может предложить за Энцо больше 120 млн евро, чтобы «Бенфика» согласилась на выплаты по частям. Это нужно для ФФП
Сразу видно, профессионал. Противно от таких поступков. Позор и неуважение.
Надеюсь, если сделка таки состоится, Бенфика оставит его у себя на остаток сезона.
На ЧМ в одночасье стал основным, вытеснив любимчика Скалони Паредеса.
Лучший молодой игрок ЧМ.
В ЛЧ не дал вздохнуть звездному трио ПСЖ, блистал, забивал в чемпионате красивейшие голы.
И ему только 22 года)
Что еще не хватает юзерам спортса?)
Надо быть видимо совсем ноунеймом ничего не добившимся за 100 лямов, да?)
Ведь вся претензия к Энцо по причине что он аргентинец, который выиграл ЧМ, а там же этот Месси еще. Вот и причина ненависти к Энцо ибо ни один 100 миллионный ноунейм столько вопросов не вызывал.