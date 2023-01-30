«Челси» близок к покупке Энцо за 130 млн евро. Хавбек пропустил тренировку, чтобы надавить на «Бенфику» (The Times)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

«Челси» принял решение переплатить за хавбека Энцо Фернандеса ради более удобных условий.

По данным The Times, «синие» близки к приобретению аргентинского футболиста «Бенфики» примерно за 130 млн евро. Уверенность обеих сторон в том, что сделка будет заключена, растет.

Лондонцы готовы заплатить большую сумму, нежели прописана в контракте в качестве отступных, ради возможности выплачивать ее частями.

Утверждается, что сам футболист сегодня пропустил тренировку «Бенфики» с целью оказать на клуб давление. Он хочет перейти в «Челси».

«Челси» может предложить за Энцо больше 120 млн евро, чтобы «Бенфика» согласилась на выплаты по частям. Это нужно для ФФП

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77 комментариев

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TheReal_TMAC
..пропустил тренировку, чтобы надавить на «Бенфику».

Сразу видно, профессионал. Противно от таких поступков. Позор и неуважение.
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
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263 подписчика
Ответ Артем_
Уже объявили Галлахера продают в Эвертон 45 млн .
Никто такого не объявлял, зачем вы людей в заблуждение вводите
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
263 подписчика
Ответ NikoVinkovic
Энцо классный футболист, и заслужил уйти на повышение после ЧМ, но хотелось, чтобы это случилось летом. Очень уж хочется, чтобы Бенфика пошумела в этой ЛЧ, а вероятность этого куда большая, чем успех в ней Челси в его нынешнем состоянии. Надеюсь, если сделка таки состоится, Бенфика оставит его у себя на остаток сезона.
Какой смысл в этом для Челси? Платить больше клаусулы и оставлять? Такого не будет
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
263 подписчика
Ответ Илья Укустов
Не совсем понимаю Энцо, в Бенфике вполне можно было пошуметь в ЛЧ и потом уйти летом, в отличие от Челси, который вряд ли далеко пройдет
У него в моменте выбор «больше денег в большом клубе прямо сейчас» vs «кто его знает что там будет летом», Бенфика не сильно дальше пройдет в ЛЧ, с ним или без него
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Okaka
Ответ Nuraly Amirov
Еще не успел против топов в плей-офф
а ПСЖ уже не топ? там и Юве деклассировали
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Илья Укустов
Не совсем понимаю Энцо, в Бенфике вполне можно было пошуметь в ЛЧ и потом уйти летом, в отличие от Челси, который вряд ли далеко пройдет
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Nuraly Amirov
Ответ Okaka
Он сверкнул в ЛЧ вообще-то, а на ЧМ доказал, что не просто так
Еще не успел против топов в плей-офф
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Nuraly Amirov
Ответ wonderwall
Самое интересное, что этот трансфер такой же кот в мешке, как и Мудрик. Да, чемпион мира, сверкнул в некоторых играх за сборную, но насколько он стабилен не знаем. Ну не 130 миллионов точно. Но в Бенфике работают очень умные люди и они благодарят бога за наличие в этом мире футбола Боэли
За Боэли сейчас куча клубов благодарят )
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QWertY
Потратить почти 500 лямов за полгода и не сделать ни одного топового трансфера. Так может только Боэли)
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NikoVinkovic
Энцо классный футболист, и заслужил уйти на повышение после ЧМ, но хотелось, чтобы это случилось летом. Очень уж хочется, чтобы Бенфика пошумела в этой ЛЧ, а вероятность этого куда большая, чем успех в ней Челси в его нынешнем состоянии.
Надеюсь, если сделка таки состоится, Бенфика оставит его у себя на остаток сезона.
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Арсен Асбегов
Ответ Бухгалтер2021
бенфика портит рынок..мерзкий клуб..продали бы за 50
За 50 не купили бы, слишком дешево
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Stivi M.D.
Ответ Zhashkovets
Те, кто говорят, что 120 - это много за игрока, блеснувшего на чемпионате мира и Лиге Чемпионов, летом будут говорить, что 150 за Беллингема с примерно такими же успехами на этом этапе карьеры - это нормально.
Вот только Беллингем на 3 года младше и на слуху уже давно, а этот чел звезда без году неделя
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Антон Савельев
Как им это удается? ( безрычажное производство (с) Лапорта)
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Сергей Кайзер
Я скоро устану всех вас посылать... в раздел Челси для поиска статей, объясняющих принцип, по которому они совершают оплату своих трансферов.
Ну не посылай, отдохни
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Ernest Imamov
Торг уместен, но поведение Энцо и Каиседо безобразие. Они бы ещё суицидом угрожали. На месте партнёров по команде я бы им руки не подал
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Oleg
Ответ wonderwall
Самое интересное, что этот трансфер такой же кот в мешке, как и Мудрик. Да, чемпион мира, сверкнул в некоторых играх за сборную, но насколько он стабилен не знаем. Ну не 130 миллионов точно. Но в Бенфике работают очень умные люди и они благодарят бога за наличие в этом мире футбола Боэли
Человек в Ривере блистает, его берет Бенфика и он сходу становится мозгом центра и лидером.
На ЧМ в одночасье стал основным, вытеснив любимчика Скалони Паредеса.
Лучший молодой игрок ЧМ.
В ЛЧ не дал вздохнуть звездному трио ПСЖ, блистал, забивал в чемпионате красивейшие голы.
И ему только 22 года)

Что еще не хватает юзерам спортса?)
Надо быть видимо совсем ноунеймом ничего не добившимся за 100 лямов, да?)

Ведь вся претензия к Энцо по причине что он аргентинец, который выиграл ЧМ, а там же этот Месси еще. Вот и причина ненависти к Энцо ибо ни один 100 миллионный ноунейм столько вопросов не вызывал.
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Zhashkovets
Владельцы Челси пошли по принципу шейхов с Манчестер Сити, когда те увидели, что даже Гвардиоле нужно усиление на миллиард, чтобы начать успешно строить династию без проигрышей Монако.
+1
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KozlikX
Ответ Stivi M.D.
Шутки про «Бенфика хочет 120, но Боэли настаивает на 130» по итогу вовсе и не шутками оказались
Боэли настаивал на 150, по итогу по принципу "не тебе, не мне" сошлись на 130
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avalanch
Ответ Сергей Кайзер
Я скоро устану всех вас посылать... в раздел Челси для поиска статей, объясняющих принцип, по которому они совершают оплату своих трансферов.
У него половина комментов про ффп и челси. Он видимо и не хочет понимать
+3
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<~Inter~>
Ответ wonderwall
Самое интересное, что этот трансфер такой же кот в мешке, как и Мудрик. Да, чемпион мира, сверкнул в некоторых играх за сборную, но насколько он стабилен не знаем. Ну не 130 миллионов точно. Но в Бенфике работают очень умные люди и они благодарят бога за наличие в этом мире футбола Боэли
Абсолютно уверен, что он здесь и сейчас сильнее любого полузащитника Челси с учётом травм Канте
+3
0
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gPk
Ответ wonderwall
Самое интересное, что этот трансфер такой же кот в мешке, как и Мудрик. Да, чемпион мира, сверкнул в некоторых играх за сборную, но насколько он стабилен не знаем. Ну не 130 миллионов точно. Но в Бенфике работают очень умные люди и они благодарят бога за наличие в этом мире футбола Боэли
Он не только на ЧМ сверкнул. В той же Бенфике выступает шикарно, матчи в ЛЧ тому подтверждение
+2
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Spuki _Plai
Ну хорошо, если после ТАКИХ покупок они в следующем году возьмут всё в Англии и ещё Еврокубок, то ОК!! Победителей не судят. А если провалятся с треском, кого тогда крайним сделают ?
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Zhashkovets
Те, кто говорят, что 120 - это много за игрока, блеснувшего на чемпионате мира и Лиге Чемпионов, летом будут говорить, что 150 за Беллингема с примерно такими же успехами на этом этапе карьеры - это нормально.
+3
-1
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Добрый Ретроград
Челси пролетит?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На футбольном поле деградировал конкретно. На поле грубит, хамит, провоцирует. Сам больше занимаеться проблемами с расизмом. Но при этом Анчелотти покровительствует ему...
За что меня минусуют?
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