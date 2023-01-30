«Челси» близок к покупке Энцо за 130 млн евро. Хавбек пропустил тренировку, чтобы надавить на «Бенфику» (The Times)

«Челси» принял решение переплатить за хавбека ради более удобных условий.

По данным The Times, «синие» близки к приобретению аргентинского футболиста «Бенфики» примерно за 130 млн евро. Уверенность обеих сторон в том, что сделка будет заключена, растет.

Лондонцы готовы заплатить большую сумму, нежели прописана в контракте в качестве отступных, ради возможности выплачивать ее частями.

Утверждается, что сам футболист сегодня пропустил тренировку «Бенфики» с целью оказать на клуб давление. Он хочет перейти в « ».

«Челси» может предложить за Энцо больше 120 млн евро, чтобы «Бенфика» согласилась на выплаты по частям. Это нужно для ФФП