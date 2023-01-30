принес украинцам извинения за объятия с .

Украинский и российский футболисты поприветствовали друг друга во время встречи « » с « » (1:1) в 20-м туре Лиги 1.

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако».

Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все футболисты пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную слабость по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала военных действий (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru), вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном виде спорта я даже не вышел бы играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», – написал Малиновский в инстаграме, завершив текст патриотическим лозунгом.

Переход в «Марсель» – правильный выбор Малиновского. Но почему он больше не нужен «Аталанте»?