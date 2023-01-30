Малиновский извинился за объятия с Головиным: «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал»
Руслан Малиновский принес украинцам извинения за объятия с Александром Головиным.
Украинский и российский футболисты поприветствовали друг друга во время встречи «Марселя» с «Монако» (1:1) в 20-м туре Лиги 1.
«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако».
Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все футболисты пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.
Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную слабость по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала военных действий (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru), вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.
В индивидуальном виде спорта я даже не вышел бы играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», – написал Малиновский в инстаграме, завершив текст патриотическим лозунгом.
Переход в «Марсель» – правильный выбор Малиновского. Но почему он больше не нужен «Аталанте»?
А так, ненависть так и прёт к русскому народу. Лишь потому, что мы не хотим становится трансвеститами и гендерами, подстилающихся под господ из-за океана.
почему должно было что-то измениться? что-то лучше стало?
И вывод ?