Малиновский извинился за объятия с Головиным: «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал»

Теги Марсель Монако лига 1 Франция Руслан Малиновский Александр Головин Политика соцсети Футбол

Руслан Малиновский принес украинцам извинения за объятия с  Александром Головиным.

Украинский и российский футболисты поприветствовали друг друга во время встречи «Марселя» с «Монако» (1:1) в 20-м туре Лиги 1.

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако».

Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все футболисты пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную слабость по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала военных действий (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru), вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном виде спорта я даже не вышел бы играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», – написал Малиновский в инстаграме, завершив текст патриотическим лозунгом.

Переход в «Марсель» – правильный выбор Малиновского. Но почему он больше не нужен «Аталанте»?

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132 комментария

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Lexx2
а ведь ему реально же ничего не угрожает, мог просто не отвечать никак
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gukmamop
Ну-ка, эксперты, он достаточно извинился?
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Максим Ачкасов
Ответ Наталья Кузнецова
Им бы Рудольфыча или Скабееву.
Мне кажется у вас Скабеева популярнее чем у нас.
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Амин Чич
С Жиго получается он переодевается в отдельной раздевалке !?
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Михаил Иванов
Ответ Dmitry Orlov
Было бы неплохо, вот только Миранчук раньше ушёл в Торино.
Я думаю, что фактчекинг для пропаганды ушёл в прошлый век. Сейчас же можно просто сказать для забавы, и понеслось..) ну, как и я, хаха
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Игорь Климов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Уважение Малиновскому 👍🇺🇦
🚫 Нет! 👎🇷🇺
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Александр Покореев
Просто мерзко читать такие интервью… Как УЕФА может поддерживать сексуальные меньшинства и чернокожих и так откровенно пропагандировать русофобию?
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Dmitry Orlov
Ответ aidos_1979
А че в России как то иначе?)
Да. Недовольные критикуют, вот например и тут, на спортсе, и плюсики за это собирают. И ничего, спокойно живут.
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Rick Stone
Ответ Игорь Климов
Согласен! 🇷🇺
Гуляй отсюда ПУтриот
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VanyaVanya063
Хмм либералы же говорят что у европейцев есть право голоса ... ну ну
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Sla Slo
Ответ Станислав Л
насколько замыты мозги в украине🤦‍♂️
Скорее засалены
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ivannumber1
Промолчал бы, за умного сошёл...

А так, ненависть так и прёт к русскому народу. Лишь потому, что мы не хотим становится трансвеститами и гендерами, подстилающихся под господ из-за океана.
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Gaiar
Ответ zbumer
Справедливости ради там их нет уж и много, просто редактура их вгонят в топ ради правильной повесточки
Тем не менее таким был первый не ветке)
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Veld
Ответ RSM-1930
Так выходите на улицы, убирайте зеленского. С новым правительством никакие ракеты не будут лететь
я в России живу, какой Зеленский?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ germann64
321
Это к чему?
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Sla Slo
Ответ Gaiar
Помнится в комментах под новостью об их объятьях было много тех, кто говорил, что наши медиа начнут обвинять Головина. Ну что? И кто кого обвиняет?
Скажут, что обвиняют проплаченные Россией боты ))))
+1
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Борис_Бритва
Малиновский: «Лучше бы я не рождался вовсе»😃
+3
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Alex Legend
Ответ Veld
это ваше право сомневаться в частностях. я говорю про общий случай, в нём вы тоже сомневаетесь?
За что боролись, на то и напоролись.
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Dmitry Orlov
Ответ Михаил Иванов
«Ушёл в Марсель по причине игры с Миранчуком», - как вам такое?
Было бы неплохо, вот только Миранчук раньше ушёл в Торино.
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Veld
Ответ Niko [Ars]
Я, конечно, понимаю, что на первых порах крышу может сорвать, и подобное можно объяснить эмоциями. Но уже столько времени прошло. Вся эта ненависть, питаемая с обеих сторон, подтверждает, что чей-то план разъединить и поссорить народы прекрасно работает. И это печально
а вот что изменилось с первых пор и до сих пор?
почему должно было что-то измениться? что-то лучше стало?
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RSM-1930
Ответ Veld
сверху и снизу прекрасные комментарии людей, в чьих родственников не летят ракеты испытаете на себе, возможно, поменяете ваше объективное, такое умное, такое взвешанное мнение! вы красавчики невероятные, конечно))))1)
Так выходите на улицы, убирайте зеленского. С новым правительством никакие ракеты не будут лететь
+1
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maddantist maddantist
Ответ кракадил
Ты что, там же презик - еврей! И нацистские партии не прошли в парламент. Всего 2% набрали.
Ну да.
И вывод ?
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fil_spb
Ответ Фут.Боль
В субботу вечером в чемпионате Франции проходил матч между «Марселем» и «Монако». Во время трансляции на сервисе Megogo украинский комментатор оскорбил российского полузащитника монегасков Александра Головина. Произошло это после того, как защитник провансальцев Валентин Ронжье нарушил правила против россиянина. «Ронжье всё правильно сделал. Мало даже. Надо было в рожу дать. Да и даже этого было бы мало. Надеюсь, судья сейчас говорит Головину: «Отправляйся на болото, чувак. И не вылезай оттуда», - сказал комментатор. За это никто извиниться не хочет? Думаю, что нет!
Занятная новость. Удивительно как спортсру, а тут любят грязь и скандалы в главные новости пихать, мимо нее прошел. А хотя нет, не удивительно. Ведь мало кто заботится о репутации украинушки как спортсру. Можно вспомнить как они пытались скрыть скандирование на чемпионате по мини-футболу.
+2
0
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Вероника Иванова
Ответ Фут.Боль
В субботу вечером в чемпионате Франции проходил матч между «Марселем» и «Монако». Во время трансляции на сервисе Megogo украинский комментатор оскорбил российского полузащитника монегасков Александра Головина. Произошло это после того, как защитник провансальцев Валентин Ронжье нарушил правила против россиянина. «Ронжье всё правильно сделал. Мало даже. Надо было в рожу дать. Да и даже этого было бы мало. Надеюсь, судья сейчас говорит Головину: «Отправляйся на болото, чувак. И не вылезай оттуда», - сказал комментатор. За это никто извиниться не хочет? Думаю, что нет!
Спортсру такое публиковать не будет, вот если бы Малиновского кто бы оскорбил на рутв, тут бы уже 600 новостей было бы
+3
-1
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Sla Slo
Ответ Алексей Елистратов
А что им делать, если в стране остались родственники?) Типичные рычаги давления оказали на него в виде причинения вреда им, скинули текст и он выложил. Я уверен, что он такого бы не сказал лично Головину, тем более играл с Миранчуком в одной команде, где все было нормально. Это не нацик Зозуля, который последние лет 10 занимается такой пропагандой.
Он хохол. У него из родственников там остались одни возпосинания
+4
-10
-6
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