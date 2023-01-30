Магнуссон о причинах гегемонии «Зенита»: «Все просто: бюджет намного больше, чем у других. А игроки создали традицию побеждать»
Хердюр Магнуссон назвал причины гегемонии «Зенита» в чемпионате России.
– Обидно, что кроме Суперкубка так и не удалось выиграть титул в России?
– Мне грустно, что это единственный трофей, который я выиграл в России. Это было моей целью с самого начала. Именно переход в ЦСКА подтолкнул меня к достижению чего-то подобного в карьере, потому что это клуб, который всегда должен побеждать. Было круто стать обладателем Суперкубка, но недостаточно.
– Сейчас в РПЛ все идет к тому, что «Зенит» может выиграть пятое подряд чемпионство. Почему никто не может прервать эту гегемонию?
– Все просто: бюджет «Зенита» намного больше, чем у других команд лиги. Также большую роль играют состав и футболисты, которые выступают вместе уже долгое время – они создали традицию побеждать. Такую команду сложно остановить.
– Следишь за ЦСКА сейчас?
– Да, смотрю игры, а также слежу за ЦСКА в социальных сетях. У меня всегда включены уведомления на телефоне – слежу за всем, что происходит в команде! До сих пор поддерживаю связь со многими игроками и персоналом команды. Они мои друзья – мне интересно следить за их карьерой, – сказал бывший защитник армейцев, выступающий за «Панатинаикос».
Из разряда: зенит заработал на Малкольма продажей футболок Дзюбы
Никто же не скажет, что вот есть дорогой Малкольм, которого только Зенит может позволить и именно он делает настолько большую разницу в лиге, что невозможно бороться.Это едиственный игрок из состава Зенита, которого не могли бы себе позволить Спартак и Локомотив.Но кто в здравом уме скажет, что всю разницу в классе делает исключительно Малкольм?
А то, что Газпром, в отличии от Лени и РЖД не пускает в клуб агентов, не дает им греть руки на трансферах и не переплачивает паспортам, так это же не проблема Зенита
рейтинг лиги это всегда вина и достижение всей лиги и всех клубов, тем более на дистанции, думаю это очевидно
если Зенит всегда имел возможность подписывать лучших, то почему я не вижу и не видел в составе Зенита - Акинфеева, Игнашевича, Березуцких, Джикию, Захаряна и Миранчуков с Бариновым