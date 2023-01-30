Магнуссон о причинах гегемонии «Зенита»: «Все просто: бюджет намного больше, чем у других. А игроки создали традицию побеждать»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Панатинаикос высшая лига Греция Хердюр Магнуссон Чемпионат.com Футбол

Хердюр Магнуссон назвал причины гегемонии «Зенита» в чемпионате России. 

– Обидно, что кроме Суперкубка так и не удалось выиграть титул в России?

– Мне грустно, что это единственный трофей, который я выиграл в России. Это было моей целью с самого начала. Именно переход в ЦСКА подтолкнул меня к достижению чего-то подобного в карьере, потому что это клуб, который всегда должен побеждать. Было круто стать обладателем Суперкубка, но недостаточно.

– Сейчас в РПЛ все идет к тому, что «Зенит» может выиграть пятое подряд чемпионство. Почему никто не может прервать эту гегемонию?

– Все просто: бюджет «Зенита» намного больше, чем у других команд лиги. Также большую роль играют состав и футболисты, которые выступают вместе уже долгое время – они создали традицию побеждать. Такую команду сложно остановить.

– Следишь за ЦСКА сейчас?

– Да, смотрю игры, а также слежу за ЦСКА в социальных сетях. У меня всегда включены уведомления на телефоне – слежу за всем, что происходит в команде! До сих пор поддерживаю связь со многими игроками и персоналом команды. Они мои друзья – мне интересно следить за их карьерой, – сказал бывший защитник армейцев, выступающий за «Панатинаикос».

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43 комментария

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Burel
Ответ LLiriKK
Местная петербургская публика уже прибежала в комментарии с обвинениями в заговоре коварной Москвы и уверениями, что они на самом деле бедны как церковная мышь?
у зенита вообще есть нормальные болельщики.. или только боты на зарплате миллера, типа Winterburn, Smart, Дмитрий989
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forever 77
Ответ Дмитрий9779
Ну это разумнее,чем напокупать(набрать) Мевлей,Тикнизянов,Фуксов,Хендриксов,а потом выплачивать им неустойки или искать куда их сбагрить и уж тем более лучше Барриос за 16 чем Тиль за 18,Клаудиньо за 12 ,чем Крал за 12,а уж Кокорин после отсидки с подписным бонусом в 5 и Мирзов за 4,5 это смех.
Удобно конечно привести с одной стороны самые удачные трансферы, а с другой наоборот
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d.xoxlov
Ну это как угодно, но не "просто". Даже при абсолютном отсутствии симпатий к "Зениту", говорить о том, что выиграть пять подряд "просто" – обычная глупость.
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Burel
Ответ munhin
Зенит по бюджету в Европе на 40-ых местах
а стадион за рубль - это в какой строке бюджета ?
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munhin
Ответ Burel
даже реал громили, а газпромовский мешок 0:4 в Минске
Ха-ха, Зенит и когда-то Баварию громил, а у цска 7 четвертых мест из 8 последних еврокубковых компаний, постыдились бы еще что-то указывать )) А уж про рекорды в еврокубках Акинфеева вообще молчу )))
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Burel
Ответ Гол в девятину
У Барриоса личка на уровне Зобнина, у Клаудиньо как у Максименко, у Вендела как у Зиньковского.В Локомотиве у бестолковых Баринова, Живоглядова, Тикнизяна такие же зарплаты, как у большинства легова в Зените - 1.2-1.8 миллиона.Какие здесь могут быть вопросы и где здесь доминация? Никто же не скажет, что вот есть дорогой Малкольм, которого только Зенит может позволить и именно он делает настолько большую разницу в лиге, что невозможно бороться.Это едиственный игрок из состава Зенита, которого не могли бы себе позволить Спартак и Локомотив.Но кто в здравом уме скажет, что всю разницу в классе делает исключительно Малкольм? А то, что Газпром, в отличии от Лени и РЖД не пускает в клуб агентов, не дает им греть руки на трансферах и не переплачивает паспортам, так это же не проблема Зенита
ага, за 2 миллиона Барриос играет в северном городе без еврокубков.
Из разряда: зенит заработал на Малкольма продажей футболок Дзюбы
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schwein
Ответ Игорь Замаруев
Гент?) Это в той ЛЧ, где Зенит набрал 15 очков в группе, уничтожив дважды Валенсию, Лион и один раз Гент?) Ты серьёзно?) Бенфика и Лацио тоже в голос) для тебя Бенфика по уровню как Лудогорец?)))
Самое забавное, что в позоры Зенита записаны даже матчи, где по сумме двух матчей Зенит победил и прошел дальше. И ладно бы 0:4 от минчан, но АЕЛ и Янг Бойс это прям дико смешно.
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munhin
Ответ Maxim Vasnechov
Я бы с вами согласился, но у Зенита всегда был гигантский бюджет. Просто одно время его не умели тратить, просто брёвна покупая. Но со временем система наладилась, и даёт результат.
Интересно кто из Халка, Гарая, Витселя или Хави Гарсия бревно? )
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munhin
Ответ Бухгалтер2021
странной что этот состав лч не может выиграть
Зенит по бюджету в Европе на 40-ых местах
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LLiriKK
Местная петербургская публика уже прибежала в комментарии с обвинениями в заговоре коварной Москвы и уверениями, что они на самом деле бедны как церковная мышь?
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Гол в девятину
У Барриоса личка на уровне Зобнина, у Клаудиньо как у Максименко, у Вендела как у Зиньковского.В Локомотиве у бестолковых Баринова, Живоглядова, Тикнизяна такие же зарплаты, как у большинства легова в Зените - 1.2-1.8 миллиона.Какие здесь могут быть вопросы и где здесь доминация?

Никто же не скажет, что вот есть дорогой Малкольм, которого только Зенит может позволить и именно он делает настолько большую разницу в лиге, что невозможно бороться.Это едиственный игрок из состава Зенита, которого не могли бы себе позволить Спартак и Локомотив.Но кто в здравом уме скажет, что всю разницу в классе делает исключительно Малкольм?

А то, что Газпром, в отличии от Лени и РЖД не пускает в клуб агентов, не дает им греть руки на трансферах и не переплачивает паспортам, так это же не проблема Зенита
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munhin
Жаль что мозгов за деньги не купить )
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Игорь Замаруев
Ответ Дмитрий9779
Да и Динамо Минск прошли в итоге в доп время,в меньшинстве.
Да у местного дурочка обострение началось, вот и пишет фигню всякую
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Дмитрий9779
Ответ Игорь Замаруев
Гент?) Это в той ЛЧ, где Зенит набрал 15 очков в группе, уничтожив дважды Валенсию, Лион и один раз Гент?) Ты серьёзно?) Бенфика и Лацио тоже в голос) для тебя Бенфика по уровню как Лудогорец?)))
Да и Динамо Минск прошли в итоге в доп время,в меньшинстве.
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Дмитрий9779
Ответ Бухгалтер2021
странной что этот состав лч не может выиграть
Так чем выше бюджет,тем лучше результаты же.Это же так работает?У Зенита в ЛЧ один из самых маленьких бюджетов.
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Дмитрий9779
Ответ forever 77
Это не так работает, вместо Коленьки Рассказов а покупаешь бразила за пол трансферного бюджета всей лиги вместе взятой и потом всем рассказываешь, что ты топ клуб, но естественно только во внутреннем чемпионате
Ну это разумнее,чем напокупать(набрать) Мевлей,Тикнизянов,Фуксов,Хендриксов,а потом выплачивать им неустойки или искать куда их сбагрить и уж тем более лучше Барриос за 16 чем Тиль за 18,Клаудиньо за 12 ,чем Крал за 12,а уж Кокорин после отсидки с подписным бонусом в 5 и Мирзов за 4,5 это смех.
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Константин Эсперов
Ответ Злодей Спб
Как показала практика: мало футболистов купить - их надо еще грамотно "приготовить". Во всех последних титулах Зенита большая доля заслуг у тренерского штаба и менеджмента. Я не только о главном тренере и его бесценном помощнике Виллиаме де Оливейра, а о всей бригаде тренеров в целом. Деньги конечно помогают, но разница в бюджете у Зенита и основных московских клубов - не в разы, чтобы говорить о тотальном доминировании по бюджету. В последние годы Зенит более рационально стал проводить трансферы и относиться к деньгам, меньше промахов в селекции, стабилизировался состав. Умножить это на вклад тренеров = результаты.
Агенты и спортивный менеджер сыграли главную роль.
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Игорь Замаруев
Ответ Burel
Насьональ, Апоэль, Твенте, Янг Бойс, Осер, Андерлехт, Гент, Аустрия, Базель, Динамо Минск, АЕЛ, Вилльяреал, Бенфика, Брюгге, Лацио
Гент?) Это в той ЛЧ, где Зенит набрал 15 очков в группе, уничтожив дважды Валенсию, Лион и один раз Гент?) Ты серьёзно?) Бенфика и Лацио тоже в голос) для тебя Бенфика по уровню как Лудогорец?)))
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Burel
Ответ Игорь Замаруев
Громили Реал, а потом в рот брали у Виктории Плзень) ну и Вольфсберг, Лудогорец, Ференцварош и другие клубы мы не забудем)
Насьональ, Апоэль, Твенте, Янг Бойс, Осер, Андерлехт, Гент, Аустрия, Базель, Динамо Минск, АЕЛ, Вилльяреал, Бенфика, Брюгге, Лацио
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-6
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KOTOV71
Просто в Зените если и " пилят", то умеренно и не " в большой ущерб" для команды,а в Столице " всё,и сразу" потом говорят ,денег нет.
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Игорь Замаруев
Ответ Burel
даже реал громили, а газпромовский мешок 0:4 в Минске
Громили Реал, а потом в рот брали у Виктории Плзень) ну и Вольфсберг, Лудогорец, Ференцварош и другие клубы мы не забудем)
+4
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SMART789
Ответ Илья Савчук
Тут за красный нос отвечаешь?
это душевнобольной, не стоит ему отвечать, достаточно минуса как все и делают

рейтинг лиги это всегда вина и достижение всей лиги и всех клубов, тем более на дистанции, думаю это очевидно
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Burel
Ответ Aleksey Yashin
Всё по делу, у Зенита самые большие финансовые возможности, и они последние несколько лет умело ими распоряжаются. Просто назвал черное черным.
Комментарий скрыт
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-16
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La Crosse Bobcats
Ответ Maxim Vasnechov
Ага, сопоставимы. Только у Зенита раза в полтора больше. Это не отменяет провала Спартака, но Зенит всегда имел возможность подписывать лучших.
лучшие это кто, я извиняюсь? )) Сергеев, Адамов, Кузяев, Набиуллин?
если Зенит всегда имел возможность подписывать лучших, то почему я не вижу и не видел в составе Зенита - Акинфеева, Игнашевича, Березуцких, Джикию, Захаряна и Миранчуков с Бариновым
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Илья Савчук
Ответ Burel
ачто, РПЛ тогда была на 20м месте, как при семаке ?
Тут за красный нос отвечаешь?
+10
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