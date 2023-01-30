Магнуссон о причинах гегемонии «Зенита»: «Все просто: бюджет намного больше, чем у других. А игроки создали традицию побеждать»

назвал причины гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

– Обидно, что кроме Суперкубка так и не удалось выиграть титул в России?

– Мне грустно, что это единственный трофей, который я выиграл в России. Это было моей целью с самого начала. Именно переход в ЦСКА подтолкнул меня к достижению чего-то подобного в карьере, потому что это клуб, который всегда должен побеждать. Было круто стать обладателем Суперкубка, но недостаточно.

– Сейчас в все идет к тому, что « » может выиграть пятое подряд чемпионство. Почему никто не может прервать эту гегемонию?

– Все просто: бюджет «Зенита» намного больше, чем у других команд лиги. Также большую роль играют состав и футболисты, которые выступают вместе уже долгое время – они создали традицию побеждать. Такую команду сложно остановить.

– Следишь за ЦСКА сейчас?

– Да, смотрю игры, а также слежу за в социальных сетях. У меня всегда включены уведомления на телефоне – слежу за всем, что происходит в команде! До сих пор поддерживаю связь со многими игроками и персоналом команды. Они мои друзья – мне интересно следить за их карьерой, – сказал бывший защитник армейцев, выступающий за « ».