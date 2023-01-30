Тарасова о словах Дюамель про бойкот Олимпийских игр: «Она всегда была злая и некрасивая. Желаю, чтобы ее дети попали в наше положение»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась об олимпийской чемпионке из Канады Меган Дюамель.

Ранее Дюамель поддержала идею о бойкоте Олимпийских игр в случае допуска россиян.

«Для меня удивительна такая риторика от Меган Дюамель. Но она всегда была злая и некрасивая. Так нельзя говорить, но уродица.

Для того, чтобы войти в наше положение, в него надо попасть. Желаю ей, чтобы она попала в такое же положение. Ну, или чтобы ее дети попали в такое положение, у нее они есть.

Вообще, ей стоит быть честнее к своим коллегам, людям, товарищам и спортсменам. Нужно уважать тех, с кем она переодевалась в одной раздевалке и выходила на один лед», – сказала Тарасова.

Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Тарасова об отказе ISU проводить Гран-при в России: «Безбожники они! Желаю, чтобы с их детьми было так же»