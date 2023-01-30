Тарасова о словах Дюамель про бойкот Олимпийских игр: «Она всегда была злая и некрасивая. Желаю, чтобы ее дети попали в наше положение»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпийская сборная России сборная Канады Меган Дюамель Париж-2024 Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась об олимпийской чемпионке из Канады Меган Дюамель.

Ранее Дюамель поддержала идею о бойкоте Олимпийских игр в случае допуска россиян.

«Для меня удивительна такая риторика от Меган Дюамель. Но она всегда была злая и некрасивая. Так нельзя говорить, но уродица.

Для того, чтобы войти в наше положение, в него надо попасть. Желаю ей, чтобы она попала в такое же положение. Ну, или чтобы ее дети попали в такое положение, у нее они есть.

Вообще, ей стоит быть честнее к своим коллегам, людям, товарищам и спортсменам. Нужно уважать тех, с кем она переодевалась в одной раздевалке и выходила на один лед», – сказала Тарасова.

Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Тарасова об отказе ISU проводить Гран-при в России: «Безбожники они! Желаю, чтобы с их детьми было так же»

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64 комментария

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Николай Кротов
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Jhon Jhon
Заметьте как эти совки, которые по пропаганде все "добрые" и "воспитанные", всегда желают зла чужим детям, насколько же ужасное было общество в совке, вот я не удивлен бойней которую они в 90ые устроили.
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Alex1104
Если в следующий раз МОК будет последователен (в чем есть сомнения), то за операцию, подобной в Югославии в 99 году отстранит от соревнований США, Британию, Канаду...
Так что дети Дюамель вполне могут попасть в ровно такую же ситуацию.
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fewral
А тарасова всегда была добрая и красивая.
И чем больше она говорит, тем она добрее и красивее.
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Pulinaki Pulinaki
Грубовато. Но это правда
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Alex1104
Ответ Sanya Kruus
зачем им санкции оон? оон сам хотел бомбить диктатора
Нет. Решения совбеза не было. Следовательно легитимности у этой операции не больше, чем у СВО.
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Lala M
Ответ Anita Levchenko
Ну, она вообще странная и поливает она не только наших девочек, своего партнёра Эрика тоже поливала ещё как, когда он решил продолжить карьеру с другой партнёршей😏 Просто удивительно, что всё это всегда обсуждается именно в ключе её какой-то якобы не такой внешности.
Тут даже не столько во внешности дело, а в целом комплексе внешних и внутренних качеств, слов и поступков и это общая картина. К примеру, Пападакис с нестандартной внешностью мне очень нравится, а это чудо за гранью. А поливают, потому что хотят за живое задеть
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Тайга86
Ответ Morveena Bum
"нельзя так говорить"©, но лучше оставаться в памяти людей не таким вот ополоумевшим явлением.
Ее сначала как свадебного генерала по тш покатали, потом посадили в жюри, где она была в отрыве от реальности, теперь еще и как злого клоуна журналисты используют. А человека ведь конкретно несёт, и он даже этого не понимает...
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Anita Levchenko
Ответ Lala M
🤣🤣🤣🤣 считаю, не правильно обсуждать чью-то внешность, но Дюамаль настолько мерзкая и отвратительная, что внешне, что внутренне. Никогда не следит за своим языком, поливает грязью наших девочек, а они тоже чьи-то дети, если тут забыли все, для неё можно сделать исключение. Она самый настоящий урод.
Ну, она вообще странная и поливает она не только наших девочек, своего партнёра Эрика тоже поливала ещё как, когда он решил продолжить карьеру с другой партнёршей😏 Просто удивительно, что всё это всегда обсуждается именно в ключе её какой-то якобы не такой внешности.
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bengalsckyzh
И. Роднина top-красавица второй половины ХХ века. Мисс Вселенная и мира на все времена.
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JSV
Ну зачем про красоту и детей-то? Еще хуже дюамелихи.
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Ariadnochka
ТАТ ,как скажет, так скажет. Молодец😉
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Назар Игорь
Человек в преклонном возрасте должен быть добрым, Татьяна Анатольевна прямо брызжет злобой.
Вам никто ничего не должен
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Iuliia Timofeyeva
Уродливый человек уродлив во всем - вот уж точно про Дюамелиху
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smoky eyes
То чувство, когда две бабы покидали г… друг в друга, а теперь бьются. Вроде и разнять надо, но приближаться мерзко. Пусть уж сами… Удручает, что одна в прошлом великий тренер, другая ОЧ. Позор обеим.
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Sanya Kruus
Ответ Alex1104
Канада участвовала в уничтожении Югославии без какой-либо санкции ООН.
зачем им санкции оон? оон сам хотел бомбить диктатора
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Lala M
Ответ Anita Levchenko
А мне она нравится внешне☺️ Не красавица каноническая, конечно, но никогда не понимала, за что её называют кривой страшилкой. Разве что за странные высказывания... Приятное лицо, нормальная, пропорциональная фигура для парницы. Полно девочек и давно не девочек в этом виде с гораздо более специфической внешностью🙃
🤣🤣🤣🤣 считаю, не правильно обсуждать чью-то внешность, но Дюамаль настолько мерзкая и отвратительная, что внешне, что внутренне. Никогда не следит за своим языком, поливает грязью наших девочек, а они тоже чьи-то дети, если тут забыли все, для неё можно сделать исключение. Она самый настоящий урод.
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komronkomi lev
shubochka toje zlaya. Ne nado tak
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Сергей Дроздов
Фу! как неприятно это слышать, особенно о детях... да ещё от пожилого человека, который даже и в своей молодости не блистал особенно выдающимися внешними данными... Нет, но про детей – это вообще за пределами добра и зла! Спортс! А не пора ли прекратить озвучивать нарратив граждан вышедших из возраста вменяемости: женщин после – 60, мужиков – после 65 – согласно пенсионного законодательства! Вы вообще представляете, сколько негатива и ущерба она приносит российскому спорту вот такими "высказываниями"! и ведь занимается этим постоянно (как будто бы специально)... Тов.Коган! Достаньте наконец ваш Моральный Кодекс и решительно прекратите это безобразие... Вызовите гражданку хотя бы на дисциплинарную комиссию для начала...Вы вообще там есть, председатель или не председатель, в конце-то концов?! Или нам опять к папе Трусовой надо обращаться?
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Delirium
Ответ Gemma157
Я конечно понимаю, что она пожилой человек, но что, Дюамель на конкурс красоты что ли собирается? Зачем ее внешность обсуждать?
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Morveena Bum
Ответ Тайга86
Прочитала мельком заголовок...затем текст...Потом проморгалась, опять вернулась к заголовку..Нет, не показалось - ТАТ....Это капец конечно, вызывайте бригаду сп, время пришло.
"нельзя так говорить"©, но лучше оставаться в памяти людей не таким вот ополоумевшим явлением.
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Назар Игорь
Ответ АРХАТ
Ну ты тоже честно говоря далеко не Бриджит Бордо, даже в молодости) Забавно когда такие люди оценивают красоту других
И даже не Мерлин Монро.
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Dani_Alves92
Как жаль что это наследница Анатолия Тарасова:/
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АРХАТ
Ну ты тоже честно говоря далеко не Бриджит Бордо, даже в молодости)
Забавно когда такие люди оценивают красоту других
+17
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Назар Игорь
Человек в преклонном возрасте должен быть добрым, Татьяна Анатольевна прямо брызжет злобой.
+3
-3
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