Штраф Роналду, победы «ПСЖ» и «Ювентуса», РУСАДА засекретило дело Валиевой, допинг Халеп, Гави взял Golden Boy и другие новости утра

1. Опальный форвард Криштиану Роналду тренировался индивидуально на базе «Манчестер Юнайтед». Все больше игроков «МЮ» хотят, чтобы португальца не было в составе, некоторые надеялись, что летом его продадут.

Также Роналду оштрафуют в клубе на 720 тысяч фунтов за уход с матча – это его зарплата за две недели. А еще выяснилось, что у 37-летнего нападающего 0 баллов в голосовании за «Золотой мяч» – он стал 20-м благодаря тому, что брал приз в прошлом. Явно не лучшая неделя для Криштиану, но «Юнайтед» пока не собирается расторгать с ним контракт.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг подтвердил, что Роналду отказался от выхода на замену в матче с «Тоттенхэмом», а также и отреагировал на его уход в раздевалку по ходу игры: «Последствия должны быть, когда такое случается во 2-й раз. Он по-прежнему важный игрок для «МЮ». Тренер еще высказался об отстранении Криштиану: «У него будет время подумать. Я предупреждал в начале сезона – нужно соответствовать стандартам».

2. «ПСЖ» разгромил «Аяччо» в гостях (3:0) в 12-м туре чемпионата Франции. Всю игру сделали два футболиста: Месси отдал 2 голевых паса Мбаппе и сам забил с передачи Килиана. Неймар не играл. Парижане не проигрывают при тренере Кристофе Гальтье в 17 матчах.

3. СКА победил «Куньлунь», ЦСКА обыграл «Автомобилист» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ. Голдобин отпраздновал гол в стиле Роналду.

4. «Ювентус» дома крупно обыграл «Эмполи» (4:0) в 11-м туре чемпионата Италии. Адриен Рабьо сделал дубль, также забили Мойзе Кин и Уэстон Маккенни.

5. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет обнародовать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой: «Не намерены озвучивать дату слушаний, решение или другие детали».

6. НХЛ. «Колорадо» уступил «Сиэтлу» (2:3), несмотря на 2 передачи Ничушкина, у которого уже 10 очков в сезоне. «Тампа» одолела «Флориду» (3:2), у Кучерова 2 передачи, Василевский отразил 36 бросков из 38.

7. Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери объявил о завершении карьеры футболиста в 39 лет.

8. Экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open.

9. НБА. 49 очков Морэнта помогли «Мемфису» справиться с «Хьюстоном», «Бруклин» обыграл «Торонто» и другие результаты.

10. Хавбек «Барселоны» Гави получил приз Golden Boy. 18-летний испанец опередил Мусиалу, Беллингема и Камавинга.

11. РУСАДА объявило о старте конкурса по поиску талисмана, который будет олицетворять чистый спорт.

12. Касаткина проиграла Калинской в третьем круге турнира в Гвадалахаре, Кудерметова, Азаренко вышли в 1/4 финала, Самсонова выбыла.

13. В Чечне создадут хоккейную школу. Ледовая площадка построена при поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

14. Роберт Левандовски забил 600-й и 601-й голы в карьере – первым после Лионеля Месси и Криштиану Роналду в XXI веке.

15. Российский боец полулегкого веса UFC Зубайра Тухугов вновь провалил взвешивание перед боем. На перед UFC 280 он должен был драться с Лукасом Алмейдой.

16. Шварцман дебютировал в рамках уик-энда «Ф-1» за «Феррари», став 16-м в практике перед Гран-при США. Российский пилот в 2022 году выступает под израильской лицензией.

Цитаты дня:

Ротен о ситуации вокруг Роналду: «Тен Хаг виноват. Он относится к Криштиану так же, как и к любому другому игроку, и это проблема. Такое отношение – это скандал и неуважение»

Депутат Терюшков о ледовых шоу: «Профанация фигурного катания. Мужчины в женских платьях танцуют! Цель – влиять на молодежь, навязывать фриков как лидеров»

Аршавин о Малкоме и Клаудиньо: «Я против натурализации, за Россию должны играть россияне. Марио хорошо играл? Он не должен был играть»

Зайцева о мобилизации: «Моя первая мысль – всех призывать. Даже я сама готова пойти, потому что мы умеем стрелять»

Агент Холанда верит в трансфер за миллиард фунтов: «Эрлинг станет первым таким футболистом»