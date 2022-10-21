У Халеп положительная допинг-проба на US Open. Она временно отстранена

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open.

«Сегодня начинается самый трудный матч в моей жизни: борьба за правду. Мне сообщили, что я сдала положительный анализ на вещество под названием роксадустат в чрезвычайно малом количестве. Это стало самым большим шоком в моей жизни.

На протяжении всей карьеры мысль о мошенничестве даже не приходила мне в голову, поскольку это полностью противоречит всем ценностям, которым меня учили. Столкнувшись с такой несправедливой ситуацией, я чувствую себя совершенно растерянной и преданной.

Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала запрещенные вещества, и я верю, что рано или поздно правда победит.

Дело не в титулах или деньгах. Речь идет о чести и любви, которую я испытывала к теннису на протяжении последних 25 лет», – написала Халеп в инстаграме.

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