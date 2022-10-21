Депутат Терюшков о ледовых шоу: «Профанация фигурного катания. Мужчины в женских платьях танцуют! Цель – влиять на молодежь, навязывать фриков как лидеров»

Депутат Госдумы Роман Терюшков назвал ледовые шоу профанацией фигурного катания.

«Говорить о проведении спортивных мероприятий на территориях четырех субъектов РФ, где введен максимальный уровень реагирования, не говоря уже о шоу, не приходится.

Еще в восьми субъектах, которые находятся на границе, где введен средний уровень реагирования, повысятся меры безопасности, в том числе на спортивных событиях. Безусловно, будет усилена система охраны, большинство объектов относятся к первому классу опасности.

Что касается шоу, то культурный контекст мероприятий должен быть направлен на подъем русского духа. Ледовые шоу представляют собой профанацию вида спорта.

Их звездами становятся не спортсмены, а кумиры. Тарасова говорит: «Не хотите – не смотрите». Да мы и не смотрели!

Есть заказчики у всего этого. Цель – влиять на нашу молодежь, формировать и навязывать фриков как лидеров. Мужчины в платьях женских танцуют! Какую смысловую нагрузку это несет? – сказал Терюшков в эфире «Матч ТВ».

Татьяна Тарасова: «Ледовые шоу нужны! Зачем их закрывать? Кто не хочет, тот может переключить кнопку»