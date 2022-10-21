РУСАДА о деле Валиевой: «Не намерены озвучивать дату слушаний, решение или другие детали»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет обнародовать детали по делу фигуристки .

«В целях защиты интересов спортсменки фигуристки-члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными.

Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР», – сообщили в организации.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Валиева заявлена на первый этап Гран-при России, который пройдет в Москве 22-23 октября.

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?