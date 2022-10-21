РУСАДА о деле Валиевой: «Не намерены озвучивать дату слушаний, решение или другие детали»

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет обнародовать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«В целях защиты интересов спортсменки фигуристки-члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными.

Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР», – сообщили в организации.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Валиева заявлена на первый этап Гран-при России, который пройдет в Москве 22-23 октября.

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?

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