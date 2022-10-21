Тен Хаг об отстранении Роналду: «У него будет время подумать. Я предупреждал в начале сезона – нужно соответствовать стандартам»

Эрик тен Хаг высказался об отстранении от основы «Ман Юнайтед».

«Думаю, у него будет время для размышлений. Не только у него, но и у всех остальных. В начале сезона я предупреждал. После того случая (Роналду, замененный в перерыве товарищеского матча с «Райо Вальекано», покинул стадион до свистка, как и несколько его партнеров по команде – Sports.ru) должны были быть последствия.

Футбол – командный вид спорта, вы постоянно находитесь вместе, играете рядом. Поэтому нужно соответствовать определенным стандартам. И я должен это контролировать.

Понимаю, что по этому поводу есть вопросы. Но все-таки речь идет о , нас ждет большая игра, и я, как и игроки, и персонал, сосредоточен на ней. Мы должны сыграть с концентрацией, чтобы показать свои лучшие качества, и победить», – сказал тренер .