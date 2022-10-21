Рибери объявил о завершении карьеры

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Франк Рибери объявил о завершении карьеры футболиста.

До недавнего времени вингер выступал за «Салернитану».

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», – написал 39-летний футболист.

Большую часть карьеры футболист провел в «Баварии». Также он выступал за «Фиорентину», «Марсель», «Галатасарай», «Метц» и «Брест».

В ходе карьеры Рибери становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы, клубного чемпионата мира, 9 раз побеждал в Бундеслиге, по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а также взял Кубок Турции.

В составе сборной Франции Рибери играл в финале чемпионата мира 2006 года.

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