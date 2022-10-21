Гави получил приз Golden Boy. Он опередил Мусиалу, Беллингема и Камавинга

Полузащитник «Барселоны» Гави получил приз Golden Boy-2022.

7 ноября испанцу вручат награду в Турине.

Ранее 18-летнему хавбеку достался также приз имени Раймона Копа лучшему молодому игроку года.

В списке претендентов на награду лучшему молодому игроку года в Европе от Tuttosport были включены 20 футболистов.

Помимо Гави, на приз претендовали еще 19 футболистов. В их числе были ( ), Джуд Беллингем ( ), ( ) и другие игроки. В 2021 году награду получил полузащитник «Барселоны» Педри.

Гави дебютировал за первую команды «Барсы» в прошлом сезоне и практически сразу закрепился в стартовом составе. Его статистика – здесь.