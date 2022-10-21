В Чечне создадут хоккейную школу. Ледовая площадка построена при поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова
В Чечне создадут хоккейную школу.
Хоккейная школа в Грозном будет создана на базе ледовой площадки, которая открылась в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика М. Д. Миллионщикова.
Спортивный объект будет предназначен и для массового катания.
Площадка для занятий зимними видами спорта построена при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и Санкт-Петербургского горного университета.
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