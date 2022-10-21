В Чечне создадут хоккейную школу. Ледовая площадка построена при поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова

В Чечне создадут хоккейную школу.

Хоккейная школа в Грозном будет создана на базе ледовой площадки, которая открылась в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика М. Д. Миллионщикова.

Спортивный объект будет предназначен и для массового катания.​ ​

Площадка для занятий зимними видами спорта построена при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и Санкт-Петербургского горного университета.