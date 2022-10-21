Аршавин о Малкоме и Клаудиньо: «Я против натурализации, за Россию должны играть россияне. Марио хорошо играл? Он не должен был играть»

выступил против натурализации бразильцев «Зенита» для игры в сборной России.

– Говорили, что Малком и Клаудиньо скоро получат российские паспорта. Что в связи с этим измениться для России и «Зенита»?

– Честно, я далек от этой истории, поэтому я не знаю, в связи с чем и для чего это делается.

– А если они через какое-то время будут в сборной России играть.

– Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами.

хорошо играл? Ну, и что? Я считаю, он не должен был играть, – сказал заместитель генерального директора .

Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – зачем это бразильцам? Сыграть за сборную России не получится