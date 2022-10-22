Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт стал главным героем матча с «Хьюстоном» (129:122).

Морэнт в пятницу набрал 49 очков, реализовав 5 дальних бросков.

За 31 минуту самый прогрессирующий игрок прошлого сезона НБА реализовал 17 из 26 с игры (5 из 6 из-за дуги) и 10 из 13 с линии. В его активе также 4 подбора, 8 передач, 1 перехват и 2 блок-шота.

По ходу первой половины «Гризлис» уступали 16 очков.

В первых двух матчах нового сезона Джа забросил 8 3-очковых. В минувшем розыгрыше на его счету было в среднем по 1,5 дальних попадания за игру.

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