«МЮ» пока не собирается расторгать контракт с Роналду

не расторгнет контракт с .

Клуб из Манчестера пока не рассматривает вопрос о расторжении контракта с 37-летним португальцем, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Напомним, на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» Роналду демонстративно ушел в раздевалку. За это его отстранили от тренировок с основой и оштрафовали.

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