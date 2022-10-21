РУСАДА объявило о старте конкурса по поиску талисмана, который будет олицетворять чистый спорт

Теги допинг РУСАДА Биатлон

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о старте конкурса для поиска талисмана, который будет олицетворять чистый спорт.

«Характер этого героя должен отражать дух и миссию РУСАДА:

  • он дружелюбный с теми, кто разделяет ценности честного спорта;
  • он строгий с теми, кто нарушает антидопинговые правила;
  • он очень ответственный: четко выполняет свои обязанности;
  • он всегда готов помочь и поддержать: как тех, кто поддерживает принципы чистого спорта, так и тех, кто допустил ошибку и готов вынести из нее важные уроки», – говорится на сайте агентства. 

Для участия в конкурсе нужно придумать уникальный образ символа РУСАДА, который будет отображать описанный выше характер героя, нарисовать его от руки или в цифровом виде, предложить имя и отправить агентству по электронной почте.

Конкурс продлится до 17 ноября 2022 года. 

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