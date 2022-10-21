Тухугов провалил взвешивание перед UFC 280, его бой отменен

Российский боец полулегкого веса UFC Зубайра Тухугов вновь провалил взвешивание перед поединком.

Тухугов должен был драться с Лукасом Алмейдой, однако Зубайра не уложился в лимит полулегкого дивизиона, из-за чего бой был отменен.

Ранее россиянин уже проваливал весогонку: перед боем на UFC 253 он не сделал вес перед боем с Хакимом Доуду, однако тогда поединок состоялся, а Тухугов отдал часть гонорара сопернику.

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