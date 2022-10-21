Левандовски забил 600-й и 601-й голы в карьере – первым после Месси и Роналду в XXI веке

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду бундеслига Германия Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Польши по футболу высшая лига Польша Лех Роберт Левандовски Знич Прушкув Футбол

Роберт Левандовски преодолел отметку в 600 голов за карьеру.

Нападающий «Барселоны» оформил дубль во вчерашнем матче 10-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (3:0). Эти голы стали для него 600-м и 601-м в карьере.

34-летний форвард стал третьим игроком в XXI веке, сумевшим забить за карьеру более 600 голов. До поляка это удавалось лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

После перехода в «Барселону» форвард забил 16 голов в 14 матчах. За «Баварию» у него 344 гола в 375 играх. В «Боруссии» он забил 103 гола в 186 матчах.

Выступая за польский «Знич», он забил 21 мяч. В составе польского «Леха» Левандовски отличился 41 раз. Кроме того, у Роберта 76 голов в 134 матчах за сборную Польши.

Полную статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные