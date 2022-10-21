Левандовски забил 600-й и 601-й голы в карьере – первым после Месси и Роналду в XXI веке

преодолел отметку в 600 голов за карьеру.

Нападающий «Барселоны» оформил дубль во вчерашнем матче 10-го тура против «Вильярреала» (3:0). Эти голы стали для него 600-м и 601-м в карьере.

34-летний форвард стал третьим игроком в XXI веке, сумевшим забить за карьеру более 600 голов. До поляка это удавалось лишь Лионелю Месси и .

После перехода в «Барселону» форвард забил 16 голов в 14 матчах. За «Баварию» у него 344 гола в 375 играх. В он забил 103 гола в 186 матчах.

Выступая за польский «Знич», он забил 21 мяч. В составе польского «Леха» Левандовски отличился 41 раз. Кроме того, у Роберта 76 голов в 134 матчах за сборную .

Полную статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.