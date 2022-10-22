Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Голден Стэйт» – 26+12+10

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Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил первый для себя трипл-дабл в новом сезоне.

В выездном матче с «Голден Стэйт» (128:123) на счету самого ценного игрока последних двух розыгрышей НБА 26 очков, 12 подборов и 10 передач.

За 34 минуты серб реализовал 7 из 13 с игры и 11 из 11 с линии.

Николе пришлось сыграть со специальной повязкой на беспокоящем его правом запястье.

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