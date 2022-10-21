Агент Холанда верит в трансфер за миллиард фунтов: «Эрлинг станет первым таким футболистом»

Агент Эрлинга Холанда заявила, что футболист может быть продан за миллиард фунтов.

Рафаэла Пимента, представляющая интересы нападающего , ответила на вопрос о потенциальной стоимости Эрлинга на трансферном рынке.

«Один миллиард. Если сложить его стоимость как футболиста, стоимость его имиджа, общий вклад спонсоров, то это наверняка будет один миллиард.

Думаю, Эрлинг станет первым игроком, чей трансфер составит около миллиарда», – сказала Пимента.

В этом сезоне Холанд забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах за во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Трансферный рекорд в истории футбола – 222 млн евро, заплаченные «ПСЖ» за форварда Неймара «Барселоне» в 2017 году.

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