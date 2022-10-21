НБА. «Майами» примет «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Денвером» и другие матчи

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В пятницу, 21 октября, состоятся 11 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Майами» примет на своей площадке «Бостон», «Голден Стэйт» встретится дома с «Денвером».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Новый Орлеан
Дата проведения
22 октября, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Чикаго
Дата проведения
22 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Сан-Антонио
Дата проведения
22 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Майами – Бостон
Дата проведения
22 октября, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Детройт
Дата проведения
22 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Атланта – Орландо
Дата проведения
22 октября, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Торонто
Дата проведения
22 октября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Миннесота – Юта
Дата проведения
22 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Мемфис
Дата проведения
22 октября, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Денвер
Дата проведения
22 октября, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Портленд – Финикс
Дата проведения
22 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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