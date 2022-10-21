НБА. «Майами» примет «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Денвером» и другие матчи

В пятницу, 21 октября, состоятся 11 матчей регулярного чемпионата НБА.

примет на своей площадке «Бостон», «Голден Стэйт» встретится дома с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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