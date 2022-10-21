НБА. «Майами» примет «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
В пятницу, 21 октября, состоятся 11 матчей регулярного чемпионата НБА.
«Майами» примет на своей площадке «Бостон», «Голден Стэйт» встретится дома с «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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