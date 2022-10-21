Роналду оштрафуют на 720 тысяч фунтов за уход с матча. Это его зарплата за две недели (talkSPORT)

будет оштрафован за поведение на матче против «Тоттенхэма».

Как сообщает talkSPORT оштрафует форварда на 720 тысяч фунтов (около 820 тысяч евро). Это зарплата Роналду за две недели.

Напомним, Криштиану отправился в подтрибунное помещение во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка. Затем стало известно, что это произошло после того, как португалец отказался выходить на замену в концовке игры.

Потом «МЮ» объявил, что Роналду не будет в заявке на матч следующего тура АПЛ против «Челси». Также форвард отстранен от тренировок с командой. Он будет работать индивидуально.

Тен Хаг об уходе Роналду с матча: «Последствия должны быть, когда такое случается во 2-й раз. Он по-прежнему важный игрок для «МЮ»