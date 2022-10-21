КХЛ. «Адмирал» примет «Спартак», «Барыс» против «Металлурга», СКА сыграет с «Куньлунем», ЦСКА – с «Автомобилистом»

примет в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ