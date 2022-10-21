КХЛ. «Адмирал» примет «Спартак», «Барыс» против «Металлурга», СКА сыграет с «Куньлунем», ЦСКА – с «Автомобилистом»
«Адмирал» примет «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Барыс» сыграет с «Металлургом», СКА – с «Куньлунем», ЦСКА – с «Автомобилистом».
- Дата проведения
- 21 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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