У Роналду 0 баллов в голосовании за «Золотой мяч». Он стал 20-м благодаря тому, что брал приз в прошлом

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Криштиану Роналду получил 0 баллов в голосовании за «Золотой мяч».

Об этом стало известно после публикации итогов голосования журналом France Football, сообщает Goal.com.

Роналду получил 0 баллов, но занял 20-е место благодаря тому, что в прошлом выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал одним из 11 футболистов, не получивших голосов.

Также в их число вошли Харри Кейн («Тоттенхэм»), Трент Александер-Арнолд, Дарвин Нуньес (оба – «Ливерпуль»), Фил Фоден, Бернарду Силва, Жоау Канселу (все – «Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Майк Меньян («Милан»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») и Антонио Рюдигер («Реал»).

89 из 93 членов жюри поставили форварда «Реала» Карима Бензема на первое место. Он получил «Золотой мяч» впервые в карьере.

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