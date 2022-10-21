У Роналду 0 баллов в голосовании за «Золотой мяч». Он стал 20-м благодаря тому, что брал приз в прошлом

получил 0 баллов в голосовании за «Золотой мяч».

Об этом стало известно после публикации итогов голосования журналом France Football, сообщает Goal.com.

Роналду получил 0 баллов, но занял 20-е место благодаря тому, что в прошлом выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

Нападающий стал одним из 11 футболистов, не получивших голосов.

Также в их число вошли Харри Кейн («Тоттенхэм»), Трент Александер-Арнолд, Дарвин Нуньес (оба – ), Фил Фоден, Бернарду Силва, Жоау Канселу (все – «Манчестер Сити»), Йозуа Киммих ( ), Майк Меньян («Милан»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») и Антонио Рюдигер ( ).

89 из 93 членов жюри поставили форварда «Реала» Карима Бензема на первое место. Он получил «Золотой мяч» впервые в карьере.