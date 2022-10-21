Роналду не тренировался с молодежкой «МЮ» сегодня. Он работал индивидуально

не тренировался с молодежкой «Манчестер Юнайтед» сегодня.

Некоторое время назад журналист Manchester Evening News Самюэль Лакхерст сообщил, что португалец будет тренироваться с U21.

По уточненной информации, Роналду прибыл на базу «Манчестер Юнайтед» одновременно с игроками молодежной команды, но тренировался индивидуально. В тот момент на базе не было никого из игроков основной команды «Юнайтед».

Напомним, форвард отстранен от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед».

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