Все больше игроков «МЮ» хотят, чтобы Роналду не было в составе. Некоторые надеялись, что летом его продадут

Все больше игроков хотят, чтобы не было в составе.

Как пишет Manchester Evening News, некоторые игроки команды считают, что возвращение Роналду в «Ман Юнайтед» отрицательно сказалось на статистике , который в прошлом сезоне забил 10 голов и отдал 14 передач, а в позапрошлом забил 28 голов и сделал 17 результативных пасов.

Число футболистов, которые предпочли бы выходить на поле без Роналду в составе, растет.

При этом, как сообщают источники в раздевалке, угрозы того, что вся команда настроится против Криштиану, нет. Его уважают, а для молодых игроков «МЮ» он по-прежнему остается кумиром. Английские и иностранные футболисты ценят Роналду за профессионализм – случившееся на матче с «Тоттенхэмом» не повлияло на их мнение о португальце.

Источники сообщают, что в этом сезоне состав «Ман Юнайтед» стал сплоченнее. Поступок Роналду не изменит эту ситуацию.

Несмотря на единство в команде, Криштиану подозревает, что некоторые игроки «Ман Юнайтед» пытались подорвать его статус в раздевалке, а сам Роналду задавался вопросом о том, почему Харри Магуайр является капитаном команды.

Как отмечается, несколько игроков «МЮ» надеялись, что Роналду продадут летом.